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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Аланьяспор
0:0
Второй тайм: 61'
Сивасспор
0'
45' Желтая карточка
Ташкиран Махмут

Ход матча

45'
Ташкиран Махмут
 
46'
 
Башсан Эмрах
Нжи Клинтон Муа

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
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Аланьяспор
Ничья
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1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
20
Аксой
Фатих
5
Алити
Фидан
88
Оздемир
Юсуф
7
Караджа
Эфеджан
25
Алмейда
Ричард
10
Новаиш
Жоау
11
Oguz
Aydin
28
Феррейра
Карлос
Эдуардо
9
Кордова
Серхио
35
Вурал
Али
Шашал
16
Кападжак
Бурак
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
10
Нжи
Клинтон
Муа
8
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
11
Родригес
Жерсон
55
Койта
Бенгали-Фоде
Аланьяспор
4-4-2
Сивасспор
4-1-4-1

История личных встреч

Аланьяспор
Сивасспор

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:3
С
1:1
К
1:1
С
1:0
К
1:2
С
0:1
С
3:1
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
1:1
К
2:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.86

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

79
79

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 3 0.3
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0.2
Oguz Aydin 1 0.1
Аугусто Лойде 1 0.1
Кордова Серхио 1 0.1
Оздемир Юсуф 0 0
Жанвье Николя 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 3 0.3
Родригес Жерсон 2 0.2
Нжи Клинтон Муа 1 0.1
Османпаша Джанер 1 0.1
Бэрроу Моду 1 0.1
Манай Рей 1 0.1
Аппиндангойе Аарон 1 0.1
Башсан Эмрах 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байыр Фуркан 4 0
Оздемир Юсуф 4 0
Аугусто Лойде 4 0
Алмейда Ричард 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Караджа Эфеджан 2 0
Балковец Юре 2 0
Oguz Aydin 0 1
Новаиш Жоау 1 0
Алити Фидан 1 0
Жанвье Николя 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Манай Рей 3 0
Сайс Самуэль 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Башсан Эмрах 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Квет Роман 1 0
Конак Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
1
Аланьяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

1
2
Аланьяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сивасспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
3
43%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
4
40%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
5
50%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1
Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2
Сивасспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1
Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0

Результаты матчей

Аланьяспор
Сивасспор

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 9 0 0 24 - 5 27
2.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 18 - 5 25
3.
Касымпаша
 Заявка 10 5 3 2 17 - 17 18
4.
Адана Демирспор
 Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
5.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
6.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
7.
Трабзонспор
 Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
8.
Ризеспор
 Заявка 9 4 2 3 10 - 14 14
9.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 13 14
10.
Сивасспор
 0:0 Заявка 10 2 5 3 10 - 12 11
11.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 10 2 5 3 8 - 11 11
12.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 3 4 13 - 12 9
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 9 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16.
Коньяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 12 9
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
18.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
20.
Самсунспор
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
2.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Ризеспор
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
10.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18.
Сивасспор
 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Сивасспор
 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Хатайспор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
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Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (2)
Касымпаша Кара Айтач 7 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Нжи Клинтон Муа уходит с поля. Башсан Эмрах выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Ташкиран Махмут получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Сивасспор
2.60
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3.60
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4.66
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Аланьяспор
Сивасспор
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