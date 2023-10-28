Тур: 10. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
1:2
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаТашкиран Махмут
1:0
66' ГолАксой Фатих
68' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
68' Желтая карточкаКордова Серхио
84' Желтая карточкаАлмейда Ричард
1:1
90' ГолКвет Роман
1:2
90' ГолМанай Рей
90'+9
Ход матча
45'
66'
1:0
68'
68'
84'
90'
1:1
90'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
20
Аксой
Фатих
88
Оздемир
Юсуф
10
Новаиш
Жоау
11
Oguz
Aydin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
11 Oguz AydinПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Систо ПионеНападающий
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Servet Cetin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аланьяспор
Сивасспор
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.86
Среднее время на гол
72
105
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
79
79
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|3
|0.3
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0.2
|Oguz Aydin
|1
|0.1
|Аугусто Лойде
|1
|0.1
|Кордова Серхио
|1
|0.1
|Аксой Фатих
|1
|0.1
|Оздемир Юсуф
|0
|0
|Жанвье Николя
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|3
|0.3
|Манай Рей
|2
|0.2
|Родригес Жерсон
|2
|0.2
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.1
|Османпаша Джанер
|1
|0.1
|Бэрроу Моду
|1
|0.1
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.1
|Квет Роман
|1
|0.1
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|4
|0
|Байыр Фуркан
|4
|0
|Оздемир Юсуф
|4
|0
|Аугусто Лойде
|4
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Караджа Эфеджан
|2
|0
|Балковец Юре
|2
|0
|Oguz Aydin
|0
|1
|Новаиш Жоау
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Жанвье Николя
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|4
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Манай Рей
|3
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Башсан Эмрах
|1
|0
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Квет Роман
|1
|0
|Конак Юнус Эмре
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
1
Аланьяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сивасспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
1
2
Аланьяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сивасспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
7
58%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1
Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2
Сивасспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Касымпаша 0:1 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1
Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0
Результаты матчей
Аланьяспор
Сивасспор
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
37
37
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 5
|27
|2.
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|18 - 5
|26
|3.
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 11
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 17
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 11
|15
|8.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 14
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 15
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 12
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|3.
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|8.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|17.
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|4
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|4
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4