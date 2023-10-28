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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Сассуоло
1:1
Второй тайм: 65'
Болонья
0'
0:1
3' Гол
Зиркзее Джошуа
1:1
44' Гол
Болока Даниэль
58' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
60' Желтая карточка
Мотта Тьяго

Ход матча

3'
0:1
Зиркзее Джошуа
(Эбишер Мишель)
44'
Болока Даниэль
(Тольян Йереми)
1:1
46'
 
Пош Штефан
Де Сильвестри Лоренцо
58'
 
Ликояннис Хараламбос
59'
Рачич Урош
Торстведт Кристиан
 
60'
 
Мотта Тьяго
63'
 
Ндой Дан
Салемакерс Алексис
63'
 
Кристиансен Виктор
Ликояннис Хараламбос

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 210 Количество передач 309
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 121
Сассуоло 38.8% (47)
X 45.5% (55)
Болонья 15.7% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Сассуоло
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
17
Винья
Матиас
24
Болока
Даниэль
42
Торстведт
Кристиан
10
Берарди
Доменико
11
Байрами
Недим
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
14
Бонифаци
Кевин
33
Калафьори
Рикардо
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
Сассуоло
4-2-3-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Сассуоло
Болонья

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:0
СA
1:3
СA
0:3
СA
1:1
СA
3:4
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
ТМС
0:1
СA
0:0
СA
2:1
ММ(
2:1

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.4

Среднее время на гол

81
64

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.3
1.4

Среднее время на гол

69
64

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

75
64

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 5 (2) 0.5
Пинамонти Андреа 4 0.4
Лорьенте Арман 1 0.1
Байрами Недим 1 0.1
Болока Даниэль 1 0.1
Тольян Йереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Винья Матиас 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.4
Зиркзее Джошуа 3 0.3
Фергюсон Льюис 2 0.2
Де Сильвестри Лоренцо 1 0.1
Фаббиан Джованни 1 0.1
Эбишер Мишель 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 3 0
Нето Руан 2 0
Педерсен Маркус II 2 0
Лопес Максим 0 1
Энрике Матеус 1 0
Берарди Доменико 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбишер Мишель 3 0
Салемакерс Алексис 1 1
Мотта Тьяго 2 0
Фергюсон Льюис 2 0
Пош Штефан 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Ндой Дан 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Эль-Аззузи Уссама 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Болонья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
7
Сассуоло
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Болонья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
33%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
5
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

16
7
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
6
38%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2
Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2
Болонья
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0
Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1

Результаты матчей

Сассуоло
Болонья

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

4:2
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 16 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
4.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Болонья
 1:1 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
8.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Лечче
 Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
11.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Фрозиноне
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
14.
Сассуоло
 1:1 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
15.
Торино
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Эмполи
 Заявка 9 2 1 6 3 - 16 7
18.
Удинезе
 Заявка 9 0 6 3 5 - 13 6
19.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Болонья
 1:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
8.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
9.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Сассуоло
 1:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Болонья
 1:1 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
9.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Сассуоло
 1:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
16.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Милан Тиав Малик 1 3
Весь список
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    • До матча
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 39.7% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Сассуоло 38.8% (47)
    X 45.5% (55)
    Болонья 15.7% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Болонья
    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Болонья

    Исход игры
    Сассуоло
    38.8% (47)
    Ничья
    45.5% (55)
    Болонья
    15.7% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.91% (39)
    Меньше
    66.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    75.65% (87)
    Нет
    24.35% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.7% (48)
    2:1 Сассуоло
    20.7% (25)
    1:0 Сассуоло
    12.4% (15)
    1:2 Болонья
    9.1% (11)
    0:1 Болонья
    4.1% (5)
    2:0 Сассуоло
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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