Тур: 10. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Гиуа Антонио
0'
0:1
3' ГолЗиркзее Джошуа
1:1
44' ГолБолока Даниэль
58' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
60' Желтая карточкаМотта Тьяго
Ход матча
3'
0:1
44'
1:1
60'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
210 Количество передач 309
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Винья
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Болонья
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.1
1.4
Среднее время на гол
81
64
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.3
1.4
Среднее время на гол
69
64
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
75
64
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|5 (2)
|0.5
|Пинамонти Андреа
|4
|0.4
|Лорьенте Арман
|1
|0.1
|Байрами Недим
|1
|0.1
|Болока Даниэль
|1
|0.1
|Тольян Йереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.4
|Зиркзее Джошуа
|3
|0.3
|Фергюсон Льюис
|2
|0.2
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.1
|Фаббиан Джованни
|1
|0.1
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|3
|0
|Нето Руан
|2
|0
|Педерсен Маркус II
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Энрике Матеус
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Феррари Джанмарко
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|1
|Мотта Тьяго
|2
|0
|Фергюсон Льюис
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Ндой Дан
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Болонья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Сассуоло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
7
Сассуоло
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Болонья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
33%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
5
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Пропущено
16
7
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
6
38%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сассуоло - Лацио 0:2 Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2
Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2
Болонья
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0 Монца - Болонья 0:0
Болонья - Наполи 0:0 Верона - Болонья 0:0 Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1
Результаты матчей
Сассуоло
Болонья
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
4:2
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
45
45
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 9
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 8
|16
|7.
|1:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|14.
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|8.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|1:1 Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
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- — Вылет в Серию B
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|5 (1)
|Сассуоло
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|Лукаку Ромелу
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|5
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|Маццители Лука
|1 3
|Милан
|Тиав Малик
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Болонья
Исход игры
Сассуоло
38.8% (47)
Ничья
45.5% (55)
Болонья
15.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
33.91% (39)
Меньше
66.09% (76)
Обе команды забьют
Да
75.65% (87)
Нет
24.35% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (48)
2:1 Сассуоло
20.7% (25)
1:0 Сассуоло
12.4% (15)
1:2 Болонья
9.1% (11)
0:1 Болонья
4.1% (5)
2:0 Сассуоло
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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