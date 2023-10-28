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Здравствуйте, дорогие любители футбола! С начала футбольного сезона весь футбольный мир с восторгом и трепетом ждёт эти две даты, и вот одна из них - уже на нашем календаре. Это дата первого "эль класико" в сезоне-2023/24 между "Барселоной" и мадридским "Реалом"! Менее чем через час два популярнейших испанских клуба начнут свой первый в этом сезоне поединок на Олимпийском стадионе имени Льюиса Кампаниса в Барселоне.проведёт текстовую трансляцию самых интересных моментов грядущего матча, следить за игрой вместе с Вами буду я, Григорий Серёдкин. Добро пожаловать, стартуем совсем скоро – впо московскому времени!