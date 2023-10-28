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Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Барселона
1:0
Первый тайм: 7'
Реал Мадрид
0'
1:0
7' Гол
Гюндоган Илкай

Ход матча

7'
Гюндоган Илкай
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 199
Барселона 43.2% (86)
X 27.6% (55)
Реал Мадрид 29.1% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Барселона
Ничья
Реал Мадрид
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1
Тер
Штеген
Марк-Андре
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
32
Лопес
Фермин
6
Гави
22
Гюндоган
Илкай
2
Канселу
Жоау
7
Торрес
Ферран
14
Фелиш
Жоау
25
Аррисабалага
Кепа
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
18
Тчуамени
Орельен
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
Барселона
4-3-3
Реал Мадрид
4-1-2-1-2

История личных встреч

Барселона
Реал Мадрид

33 матча

78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
22 победы 11 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

55 матчей

47.3%
18.2%
34.5%
26 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

27.3%
49.1%
23.6%
15 побед 27 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
36.4%
23.6%
22 победы 20 ничьих 13 побед

История матчей

МД
0:3
КК
0:4
ЛЛ
2:1
КК
0:1
С
1:3
ЛЛ
3:1
ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

43
58

Голов в среднем за матч

1.59
2.07

Среднее время на гол

56
43

Всего голов

36
43

Голов в среднем за матч

1.29
1.59

Среднее время на гол

70
56

Всего голов

79
101

Голов в среднем за матч

1.44
1.84

Тотал матчей

2.5
54
Больше 98%
Меньше 2%
1
48
Больше 87%
Меньше 13%
7
38
Больше 69%
Меньше 31%
17
24
Больше 44%
Меньше 56%
31
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

62
49

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 5 (1) 0.5
Торрес Ферран 3 0.3
Канселу Жоау 2 0.2
Рафинья Диас 2 0.2
Фелиш Жоау 1 0.1
Гави 1 0.1
Ямаль Ламин 1 0.1
Роберто Серхи 1 0.1
Де Йонг Френки 1 0.1
Кунде Жюль 1 0.1
Педри 1 0.1
Лопес Фермин 1 0.1
Гиу Марк 1 0.1
Гюндоган Илкай 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 8 0.8
Хоселу Санмартин 5 0.5
Винисиус Жуниор 2 0.2
Кроос Тони 1 0.1
Карвахаль Даниэль 1 0.1
Вальверде Федерико 1 0.1
Родриго 1 0.1
Диас Браим 1 0.1
Тчуамени Орельен 1 0.1
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 4 0
Рафинья Диас 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Ромеу Ориоль 2 0
Канселу Жоау 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Гюндоган Илкай 1 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Педри 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Гиу Марк 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 4 0
Начо Фернандес 1 1
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Тчуамени Орельен 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Менди Ферлан 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Реал Мадрид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
10
Барселона
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Реал Мадрид
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
4
33%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
7
64%
2
17%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Пропущено

8
2
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
2
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

21
22
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
5
24%
5
23%
61-75
9
43%
3
14%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
4
67%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1
Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3
Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1

Результаты матчей

Барселона
Реал Мадрид

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Барселона
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
3
1
4
2.5
2
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
1.5
7
3
3
7
2.5
3
7
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 11 8 2 1 21 - 7 26
3.
Барселона
 0:0 Заявка 11 7 4 0 22 - 10 25
4.
Атлетико М
 Заявка 9 7 1 1 23 - 8 22
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 4 2 12 - 13 16
8.
Валенсия
 Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
9.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
12.
Хетафе
 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
13.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
14.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
15.
Алавес
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
16.
Кадис
 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 5 4 12 - 16 8
18.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
19.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
4.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
8.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
18.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
6.
Барселона
 0:0 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
10.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Алавес
 Заявка 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
17.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! ИЛКАААААЙ ГЮНДОГАН! Первым же ударом немец выводит свою команду вперёд! 
     
  • Фол, нарушение
    5'
    Гави пропустил удар по ногам от Крооса в центре поля, ещё один свободный удар исполнит "Барса". Не видели мы пока ни одной атаки от хозяев.
  • Фол, нарушение
    4'
    Карвахаль следом фолит в районе центрального круга, владение за "Барселоной"!
  • Фол, нарушение
    3'
    Беллингем!!! Разогнался Джуд по левому флангу, получив мяч и ворвался в штрафную каталонцев, однако нарушил англичанин правила в борьбе с Кристенсеном и атаку пришлось завершить.
  • 2'
    Буквально весь мир наблюдает за этим матчем. Это прекрасно понимают и Хави, и Анчелотти - оба тренера на ногах с первых минут. А на поле пока - без острых моментов. Присматриваются друг к другу команды, действуя на бровке, что ближе к скамейкам запасных.
  • 1'
    В классических сине-гранатовых цветах играет "Барса", игроки "Реала" - в не менее классическом белом цвете!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!!!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Olimpico Lluis Companys. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Барселона 1:0 Реал Мадрид

Исход игры
Барселона
42.6% (89)
Ничья
26.8% (56)
Реал Мадрид
30.6% (64)
Тотал 2.5
Больше
68.91% (82)
Меньше
31.09% (37)
Обе команды забьют
Да
91.6% (109)
Нет
8.4% (10)
Популярный счёт
2:1 Барселона
16.3% (34)
1:1 Ничья
13.4% (28)
2:2 Ничья
11% (23)
1:2 Реал Мадрид
5.3% (11)
1:0 Барселона
3.8% (8)
3:2 Барселона
2.9% (6)
3:1 Барселона
2.4% (5)
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