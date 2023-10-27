Тур: 11. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Гиль Хесус
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
32
Лопес
Фермин
18
Ромеу
Ориоль
6
Гави
14
Фелиш
Жоау
23
Менди
Ферлан
11
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
6 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Барселона
Реал Мадрид
33 матча
78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
15 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
22 победы 11 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
55 матчей
47.3%
18.2%
34.5%
26 побед 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
27.3%
49.1%
23.6%
15 побед 27 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
36.4%
23.6%
22 победы 20 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
58
Голов в среднем за матч
1.59
2.07
Среднее время на гол
56
43
Всего голов
36
43
Голов в среднем за матч
1.29
1.59
Среднее время на гол
70
56
Всего голов
79
101
Голов в среднем за матч
1.44
1.84
Тотал матчей
2.5
54
Больше 98%
Меньше 2%
1
48
Больше 87%
Меньше 13%
7
38
Больше 69%
Меньше 31%
17
24
Больше 44%
Меньше 56%
31
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
62
49
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|5 (1)
|0.5
|Торрес Ферран
|3
|0.3
|Канселу Жоау
|2
|0.2
|Рафинья Диас
|2
|0.2
|Фелиш Жоау
|1
|0.1
|Гави
|1
|0.1
|Ямаль Ламин
|1
|0.1
|Роберто Серхи
|1
|0.1
|Де Йонг Френки
|1
|0.1
|Кунде Жюль
|1
|0.1
|Педри
|1
|0.1
|Лопес Фермин
|1
|0.1
|Гиу Марк
|1
|0.1
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|8
|0.8
|Хоселу Санмартин
|5
|0.5
|Винисиус Жуниор
|2
|0.2
|Кроос Тони
|1
|0.1
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.1
|Вальверде Федерико
|1
|0.1
|Родриго
|1
|0.1
|Диас Браим
|1
|0.1
|Тчуамени Орельен
|1
|0.1
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|4
|0
|Рафинья Диас
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Ромеу Ориоль
|2
|0
|Канселу Жоау
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Хави Эрнандес
|0
|1
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|4
|0
|Начо Фернандес
|1
|1
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Тчуамени Орельен
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Реал Мадрид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
10
Барселона
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Реал Мадрид
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
4
33%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
7
64%
2
17%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Пропущено
8
2
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
2
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
21
22
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
5
24%
5
23%
61-75
9
43%
3
14%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
4
67%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1
Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3
Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1
Результаты матчей
Барселона
Реал Мадрид
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Барселона
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
33
14
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
73
37
37
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 13
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 7
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 10
|24
|4.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 13
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 14
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 9
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 16
|8
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 18
|7
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|20.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|13 - 29
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|3.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|20.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|8 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (2)
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид
Исход игры
Барселона
50.5% (52)
Ничья
30.1% (31)
Реал Мадрид
19.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (55)
Меньше
31.25% (25)
Обе команды забьют
Да
87.5% (70)
Нет
12.5% (10)
Популярный счёт
2:1 Барселона
21.4% (22)
1:1 Ничья
15.5% (16)
2:2 Ничья
14.6% (15)
1:0 Барселона
7.8% (8)
3:2 Барселона
5.8% (6)
1:2 Реал Мадрид
5.8% (6)
3:1 Барселона
3.9% (4)
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