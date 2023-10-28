Тур: 9. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: Ricardo Baixinho
1:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаТавареш Эриберту
21' Желтая карточкаКарлинос
1:0
31' ГолЭнрике Педро
33' Желтая карточкаВарела Хелио
37' Желтая карточкаРелвас Филипе
58' Желтая карточкаДенер Клементе
70' Желтая карточкаСилвестре Винисиус
76' Желтая карточкаАлемао
90' Желтая карточкаКарлос Жоао
90'+9
Ход матча
21'
31'
1:0
33'
37'
58'
76'
82'
82'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Алемао
33
Формига
Игор
11
Карлинос
37
Аморим
Рилдо
77
Варела
Хелио
5
Волней
23
Алвару
Педру
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
33 Формига ИгорПолузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Аморим РилдоНападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
-
27 ГугаПолузащитник
-
99 ZinhoПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ВолнейЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
-
28 Павлич ИванПолузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
-
79 Wagner Pina
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Портимоненсе
Эшторил
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.71
Среднее время на гол
105
126
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.57
1.57
Среднее время на гол
157
57
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
0.71
1.14
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
126
78
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|4 (2)
|0.44
|Каррильо Рони
|2
|0.22
|Варела Хелио
|2
|0.22
|Денер Клементе
|1
|0.11
|Энрике Педро VI
|1
|0.11
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
|Джаспер Силвестер
|0
|0
|Кошта Гонсалу
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Жоао
|3
|0.33
|Маркес Алехандро
|3
|0.33
|Кассиано Диас
|2 (1)
|0.22
|Гитан Рафик
|1
|0.11
|Холсгров Джордан
|1
|0.11
|Араужу Тьягу
|1
|0.11
|Гомес Родриго II
|1
|0.11
|Мангала Эльяким
|1
|0.11
|Витал Бернардо
|1
|0.11
|Волней
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|5
|0
|Карлинос
|4
|0
|Кошта Гонсалу
|1
|1
|Сержиу Паулу
|2
|0
|Гуга
|2
|0
|Аморим Рилдо
|2
|0
|Алемао
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Релвас Филипе
|2
|0
|Варела Хелио
|2
|0
|Zinho
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Энрике Педро VI
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|3
|1
|Витал Бернардо
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Тавареш Эриберту
|2
|0
|Алвару Педру
|2
|0
|Маркес Алехандро
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Фернандеш Матеуш
|2
|0
|Волней
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Эшторил
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
10
Портимоненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эшторил
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
4
Портимоненсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Эшторил
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
43%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
5
38%
2
13%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
5
33%
2
11%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
20%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3
Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1
Эшторил
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2
Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0
Результаты матчей
Портимоненсе
Эшторил
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
27
54
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 6
|19
|4.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 18
|11
|10.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|18 - 15
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 11
|7
|14.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 22
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|14 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|9 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Банза Симон
|6 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|1 4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 2
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|5
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Эшторил
Исход игры
Портимоненсе
67% (77)
Ничья
22.6% (26)
Эшторил
10.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (40)
Меньше
64.91% (74)
Обе команды забьют
Да
55.26% (63)
Нет
44.74% (51)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
34.8% (40)
2:1 Портимоненсе
27.8% (32)
1:1 Ничья
20% (23)
2:0 Портимоненсе
4.3% (5)
1:2 Эшторил
4.3% (5)
0:1 Эшторил
2.6% (3)
2:3 Эшторил
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!