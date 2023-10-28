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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ricardo Baixinho
Портимоненсе
1:0
Конец матча
Эшторил
0'
7' Желтая карточка
Тавареш Эриберту
21' Желтая карточка
Карлинос
1:0
31' Гол
Энрике Педро
33' Желтая карточка
Варела Хелио
37' Желтая карточка
Релвас Филипе
58' Желтая карточка
Денер Клементе
70' Желтая карточка
Силвестре Винисиус
76' Желтая карточка
Алемао
90' Желтая карточка
Карлос Жоао
90'+9
12
Силвестре
Винисиус
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
33
Формига
Игор
11
Карлинос
13
Денер
Клементе
18
Кошта
Гонсалу
7
Джаспер
Силвестер
37
Аморим
Рилдо
77
Варела
Хелио
31
Карне
Марсело
3
Витал
Бернардо
5
Волней
23
Алвару
Педру
21
Гомес
Родриго
II
83
Коба
Куандреди
8
Холсгров
Джордан
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
91
Тавареш
Эриберту
Портимоненсе
3-4-3
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Портимоненсе
Эшторил

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ГЛ
0:2
ГЛ
1:0
ГЛ
2:1
ГЛ
1:3
ГЛ
1:2
ГЛ
0:0
ГЛ
0:1
ГЛ
2:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.71

Среднее время на гол

105
126

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.57
1.57

Среднее время на гол

157
57

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

0.71
1.14

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

126
78

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 4 (2) 0.44
Каррильо Рони 2 0.22
Варела Хелио 2 0.22
Денер Клементе 1 0.11
Энрике Педро VI 1 0.11
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Джаспер Силвестер 0 0
Кошта Гонсалу 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Жоао 3 0.33
Маркес Алехандро 3 0.33
Кассиано Диас 2 (1) 0.22
Гитан Рафик 1 0.11
Холсгров Джордан 1 0.11
Араужу Тьягу 1 0.11
Гомес Родриго II 1 0.11
Мангала Эльяким 1 0.11
Витал Бернардо 1 0.11
Волней 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 5 0
Карлинос 4 0
Кошта Гонсалу 1 1
Сержиу Паулу 2 0
Гуга 2 0
Аморим Рилдо 2 0
Алемао 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Релвас Филипе 2 0
Варела Хелио 2 0
Zinho 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Энрике Педро VI 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 3 1
Витал Бернардо 3 0
Кассиано Диас 2 0
Тавареш Эриберту 2 0
Алвару Педру 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Фернандеш Матеуш 2 0
Волней 1 0
Араужу Тьягу 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Эшторил
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
10
Портимоненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эшторил
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
4
Портимоненсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Эшторил
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
43%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
5
38%
2
13%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
5
33%
2
11%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
20%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3
Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1
Эшторил
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2
Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Эшторил

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
3.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 11 - 6 19
4.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5.
Брага
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
10.
Каса Пия
 0:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 7 10
11.
Жил Висенте
 Заявка 8 3 0 5 18 - 15 9
12.
Эштрела
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
14.
Шавиш
 0:1 Заявка 9 2 1 6 12 - 22 7
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 14 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3.
Бенфика
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
4.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Шавиш
 0:1 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
18.
Каса Пия
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Каса Пия
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
6.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Шавиш
 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
13.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
18.
Эшторил
 Заявка 5 0 0 5 9 - 15 0
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Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Портимоненсе Денер Клементе 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 115
    Портимоненсе 67% (77)
    X 22.6% (26)
    Эшторил 10.4% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Портимоненсе 1:0 Эшторил онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Эшторил

    Исход игры
    Портимоненсе
    67% (77)
    Ничья
    22.6% (26)
    Эшторил
    10.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (40)
    Меньше
    64.91% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (63)
    Нет
    44.74% (51)
    Популярный счёт
    1:0 Портимоненсе
    34.8% (40)
    2:1 Портимоненсе
    27.8% (32)
    1:1 Ничья
    20% (23)
    2:0 Портимоненсе
    4.3% (5)
    1:2 Эшторил
    4.3% (5)
    0:1 Эшторил
    2.6% (3)
    2:3 Эшторил
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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