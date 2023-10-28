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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Копенгаген
4:0
Конец матча
Видовре
0'
1:0
1' Гол
Лерагер Лукас
2:0
12' Гол
Классон Виктор
41' Желтая карточка
Спельманн Мартин
47' Желтая карточка
Ильязовски Ахмед
68' Желтая карточка
Геертсен Николай
3:0
69' Гол
Бардгджи Руни
4:0
88' Гол
Оскарссон Орри
90'+7

Ход матча

1'
Лерагер Лукас
(Эльюнусси Мохамед)
1:0
12'
Классон Виктор
(Лерагер Лукас)
2:0
41'
 
Спельманн Мартин
46'
 
Геертсен Николай
Герт Матиас
47'
 
Ильязовски Ахмед
52'
Ларссон Джордан
Эльюнусси Мохамед
 
61'
Вавро Денис
Хочолава Давид
 
61'
Анкерсен Петер
Йелерт Элиас
 
63'
 
Макиенок Симон
Томсен Тобиас
64'
 
Линдберг Маркус
Спельманн Мартин
64'
 
Philip Reinhold
Ильязовски Ахмед
68'
 
Геертсен Николай
69'
Бардгджи Руни
(Фальк Расмус)
3:0
76'
Бойлесен Николай
Дикс Кевин
 
76'
Хойленд Оскар
Фальк Расмус
 
77'
 
Magnus Fredslund
Якобсен Кристиан
88'
Оскарссон Орри
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 12 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 556 Количество передач 437
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
5
Хочолава
Давид
2
Дикс
Кевин
6
Соренсен
Кристиан
I
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
40
Бардгджи
Руни
18
Оскарссон
Орри
10
Эльюнусси
Мохамед
1
Filip
Djukic
15
Ильязовски
Ахмед
25
Киилерик
Мальте
2
Стендеруп
Даниэль
26
Marc
Nielsen
10
Спельманн
Мартин
6
Геммер
Йонас
8
Герт
Матиас
7
Камили
Лирим
9
Томсен
Тобиас
14
Якобсен
Кристиан
II
Копенгаген
4-3-3
Видовре
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Видовре

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СД
0:2
ТМК
4:1
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ТМК
2:2
К
2:4

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
3

Среднее время на гол

36
30

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
49

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.54
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.38
Эльюнусси Мохамед 3 0.23
Оскарссон Орри 3 0.23
Ачури Мохамед Элиас 2 0.15
Лерагер Лукас 2 0.15
Фальк Расмус 1 0.08
Дикс Кевин 1 0.08
Классон Виктор 1 0.08
Вавро Денис 1 0.08
Ларссон Джордан 1 0.08
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.08
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Кристиан II 3 0.23
Andreas Smed 1 0.08
Томсен Тобиас 1 0.08
Камили Лирим 0 0
Ильязовски Ахмед 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикс Кевин 2 1
Ларссон Джордан 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Jacob Neestrup 2 0
Фальк Расмус 2 0
Гонсалвеш Диогу 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Грабара Камиль 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 5 0
Геертсен Николай 3 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Ильязовски Ахмед 3 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Линдберг Маркус 1 0
Спельманн Мартин 1 0
Томсен Тобиас 1 0
Камили Лирим 1 0
Marc Nielsen 1 0
Пер Франдсен 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Видовре
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Копенгаген
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Видовре
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
15

Упущенные победы

14
0
Копенгаген
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Видовре
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
15

Упущенные победы

15
3

Голы по времени матча

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
4
57%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

14
2
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
50%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
50%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
57%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

29
5
12 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 1
1 Не забивали 9
6
21%
0
0%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
2
7%
3
60%
31-45
5
17%
1
20%
46-60
4
14%
1
20%
61-75
8
28%
0
0%
76-90

Пропущено

14
26
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
6
23%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
8
57%
4
15%
61-75
0
0%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2
Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3
Видовре
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3
Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2

Результаты матчей

Копенгаген
Видовре

Точный счет

2:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
4
5
2
1.5
2
5
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
6
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
4
9
10
3
1.5
1
12
4
9
2.5
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 9 2 2 28 - 15 29
2.
Силькеборг
 12 8 1 3 23 - 10 25
3.
Брондбю
 12 8 1 3 23 - 12 25
4.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
5.
Норшелланн
 12 6 4 2 23 - 9 22
6.
АГФ Орхус
 12 4 5 3 14 - 14 17
7.
Люнгбю
 13 4 3 6 14 - 21 15
8.
Раннерс
 12 3 5 4 14 - 23 14
9.
Виборг
 12 3 3 6 11 - 19 12
10.
Оденсе
 12 3 2 7 17 - 20 11
11.
Вайле
 12 2 2 8 13 - 18 8
12.
Видовре
 13 0 3 10 5 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 6 5 0 1 13 - 3 15
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Брондбю
 5 3 0 2 10 - 6 9
6.
Виборг
 6 2 3 1 8 - 8 9
7.
Раннерс
 6 2 3 1 7 - 10 9
8.
Люнгбю
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Вайле
 6 1 1 4 7 - 9 4
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Норшелланн
 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Оденсе
 5 3 0 2 10 - 6 9
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Брондбю Валлис Николай 6 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 5 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 6
АГФ Орхус Поульсен Николай 5
Видовре Геммер Йонас 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Весь список
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