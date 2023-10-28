Тур: 13. Стадион: Паркен. Главный судья: Aydin Uslu
4:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолЛерагер Лукас
2:0
12' ГолКлассон Виктор
41' Желтая карточкаСпельманн Мартин
47' Желтая карточкаИльязовски Ахмед
68' Желтая карточкаГеертсен Николай
3:0
69' ГолБардгджи Руни
4:0
88' ГолОскарссон Орри
90'+7
Ход матча
1'
12'
2:0
41'
47'
68'
69'
3:0
88'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
556 Количество передач 437
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Andreas SmedНападающий
- Нападающий
-
-
16 Jeffrey Papa
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Копенгаген
Видовре
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
3
Среднее время на гол
36
30
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
2
1.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
49
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.54
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.38
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.23
|Оскарссон Орри
|3
|0.23
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0.15
|Лерагер Лукас
|2
|0.15
|Фальк Расмус
|1
|0.08
|Дикс Кевин
|1
|0.08
|Классон Виктор
|1
|0.08
|Вавро Денис
|1
|0.08
|Ларссон Джордан
|1
|0.08
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.08
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Корнелиус Андреас
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.23
|Andreas Smed
|1
|0.08
|Томсен Тобиас
|1
|0.08
|Камили Лирим
|0
|0
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикс Кевин
|2
|1
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Jacob Neestrup
|2
|0
|Фальк Расмус
|2
|0
|Гонсалвеш Диогу
|2
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|5
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Matti Olsen
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Ильязовски Ахмед
|3
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Линдберг Маркус
|1
|0
|Спельманн Мартин
|1
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Камили Лирим
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Видовре
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Копенгаген
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Видовре
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
15
Упущенные победы
14
0
Копенгаген
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Видовре
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
15
Упущенные победы
15
3
Голы по времени матча
Забито
15
3
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
4
57%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
14
2
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
50%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
50%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
57%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
29
5
12 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 1
1 Не забивали 9
6
21%
0
0%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
2
7%
3
60%
31-45
5
17%
1
20%
46-60
4
14%
1
20%
61-75
8
28%
0
0%
76-90
Пропущено
14
26
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
0
0%
6
23%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
2
14%
5
19%
46-60
8
57%
4
15%
61-75
0
0%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2
Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3
Видовре
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3
Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2
Результаты матчей
Копенгаген
Видовре
Точный счет
2:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Видовре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
24
52
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
49
103
112
49
211
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Брондбю
|Валлис Николай
|6 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|5 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|5 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4