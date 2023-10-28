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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Адана Демирспор
1:0
Второй тайм: 61'
Коньяспор
0'
7' Желтая карточка
Андреасен Лука
1:0
54' Гол
Ньянг М'Байе

Ход матча

7'
 
Андреасен Лука
54'
Ньянг М'Байе
(Свенссон Юнас)
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
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Адана Демирспор
Ничья
Коньяспор
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
77
Кевин
Родригес
8
Акбаба
Эмре
23
Зенели
Арбер
32
Эрдоган
Юсуф
10
Беланда
Юнес
17
Н'Диайе
Папа
9
Ньянг
М'Байе
61
Бернардони
Поль
5
Язгылы
Угурджан
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
11
Андреасен
Лука
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
Адана Демирспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Коньяспор

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
1:1
ТМК
2:1
ТПЛ
3:3
ТПЛ
1:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 4 (1) 0.4
Беланда Юнес 3 0.3
Эрдоган Юсуф 3 (1) 0.3
Балотелли Марио 2 0.2
Акбаба Эмре 2 0.2
Нани Луиш 1 0.1
Ндиайе Чериф 1 0.1
Гравильон Эндрю 1 0.1
Айдоган Тайфун 1 0.1
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Гюлер Семих 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 3 (1) 0.3
Хауберт Гильерме 1 0.1
Мурич Роберт 1 0.1
Огюз Ахмет 1 0.1
Морено Марлос 1 0.1
Андреасен Лука 1 0.1
Язгылы Угурджан 1 0.1
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 2 1
Озбир Эртач 2 1
Стамбули Бенжамен 1 1
Беланда Юнес 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Акбаба Эмре 2 0
Гюлер Семих 2 0
Нани Луиш 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Айдоган Тайфун 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Токёз Дорукхан 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 4 0
Юлгюн Огулджан 1 1
Паш Бруно 2 0
Демирбаг Адиль 0 1
Оливейра Нелсон 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Морено Марлос 1 0
Андреасен Лука 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
3
Адана Демирспор
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Коньяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
1
25%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
40%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
5
28%
2
20%
76-90

Пропущено

12
11
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
5
42%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2
Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1

Результаты матчей

Адана Демирспор
Коньяспор

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
3
2
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
1
8
4
5
2.5
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 9 9 0 0 24 - 5 27
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 10 8 2 0 18 - 5 26
3.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
4.
Касымпаша
 Заявка 10 5 3 2 17 - 17 18
5.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
6.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
7.
Трабзонспор
 Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
8.
Ризеспор
 0:0 Заявка 10 4 3 3 10 - 14 15
9.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 13 14
10.
Сивасспор
 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
12.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 3 4 13 - 12 9
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 9 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16.
Коньяспор
 0:1 Заявка 10 2 3 5 9 - 13 9
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
18.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
20.
Самсунспор
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
3.
Галатасарай
 0:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Ризеспор
 0:0 Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
9.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Коньяспор
 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6.
Ризеспор
 0:0 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Хатайспор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Коньяспор
 0:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
9.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
17.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 10 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (2)
Касымпаша Кара Айтач 7 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 4
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Свенссон Юнас сделал результативную передачу.
  • 54'
    Г О О О О Л - Ньянг М'Байе бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 7'
    Андреасен Лука получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Коньяспор
2.15
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4.20
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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