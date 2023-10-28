Тур: 10. Стадион: Yeni Adana Stadyumu.
3:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаАндреасен Лука
1:0
54' ГолНьянг М'Байе
66' Желтая карточкаАкбаба Эмре
2:0
81' ГолБалотелли Марио
3:0
90' ПенальтиНьянг М'Байе
90'+5
Ход матча
54'
1:0
66'
81'
2:0
90'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
4 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
25
Озбир
Эртач
23
Зенели
Арбер
32
Эрдоган
Юсуф
10
Беланда
Юнес
17
Н'Диайе
Папа
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Зенели АрберПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Нападающий
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Клюйверт Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Тёре ГёкханНападающий
-
Главный тренер: Hakan Keles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Адана Демирспор
Коньяспор
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|6 (2)
|0.6
|Балотелли Марио
|3
|0.3
|Беланда Юнес
|3
|0.3
|Эрдоган Юсуф
|3 (1)
|0.3
|Акбаба Эмре
|2
|0.2
|Нани Луиш
|1
|0.1
|Ндиайе Чериф
|1
|0.1
|Гравильон Эндрю
|1
|0.1
|Айдоган Тайфун
|1
|0.1
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|3 (1)
|0.3
|Хауберт Гильерме
|1
|0.1
|Мурич Роберт
|1
|0.1
|Огюз Ахмет
|1
|0.1
|Морено Марлос
|1
|0.1
|Андреасен Лука
|1
|0.1
|Язгылы Угурджан
|1
|0.1
|Михаляк Конрад
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|2
|1
|Озбир Эртач
|2
|1
|Акбаба Эмре
|3
|0
|Стамбули Бенжамен
|1
|1
|Беланда Юнес
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Айдоган Тайфун
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Токёз Дорукхан
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огюз Ахмет
|4
|0
|Юлгюн Огулджан
|1
|1
|Паш Бруно
|2
|0
|Демирбаг Адиль
|0
|1
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Морено Марлос
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
3
Адана Демирспор
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Коньяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
17
4
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
25%
16-30
1
6%
1
25%
31-45
3
18%
2
50%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
4
50%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Забито
21
10
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
10%
16-30
2
10%
3
30%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
7
33%
2
20%
76-90
Пропущено
12
14
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
5
42%
7
50%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2
Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1
Результаты матчей
Адана Демирспор
Коньяспор
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
14
42
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
19
55
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|19 - 5
|28
|2.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|24 - 5
|27
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 17
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 11
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 15
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|7 - 15
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 12
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|4
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|4
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4