  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Адана Демирспор
3:0
Конец матча
Коньяспор
0'
7' Желтая карточка
Андреасен Лука
1:0
54' Гол
Ньянг М'Байе
66' Желтая карточка
Акбаба Эмре
2:0
81' Гол
Балотелли Марио
3:0
90' Пенальти
Ньянг М'Байе
90'+5

Ход матча

7'
 
Андреасен Лука
54'
Ньянг М'Байе
(Свенссон Юнас)
1:0
61'
 
Мурич Роберт
Андреасен Лука
61'
 
Оливейра Нелсон
Н'Зонзи Стивен
64'
Балотелли Марио
Зенели Арбер
 
65'
Стамбули Бенжамен
Н'Диайе Папа
 
66'
Акбаба Эмре
 
69'
Чокчалыш Исмаил
Свенссон Юнас
 
75'
 
Юлгюн Огулджан
Чикалеши Сокол
75'
 
Тёре Гёкхан
Морено Марлос
81'
Балотелли Марио
(Акбаба Эмре)
2:0
82'
 
Рак Нико
Чикылдэу Александру
86'
Токёз Дорукхан
Беланда Юнес
 
86'
Бурак Абдулсамет
Гравильон Эндрю
 
90'
Ньянг М'Байе
3:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 4 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
77
Кевин
Родригес
8
Акбаба
Эмре
23
Зенели
Арбер
32
Эрдоган
Юсуф
10
Беланда
Юнес
17
Н'Диайе
Папа
9
Ньянг
М'Байе
61
Бернардони
Поль
5
Язгылы
Угурджан
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
11
Андреасен
Лука
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
Адана Демирспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Коньяспор

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
1:1
ТМК
2:1
ТПЛ
3:3
ТПЛ
1:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 6 (2) 0.6
Балотелли Марио 3 0.3
Беланда Юнес 3 0.3
Эрдоган Юсуф 3 (1) 0.3
Акбаба Эмре 2 0.2
Нани Луиш 1 0.1
Ндиайе Чериф 1 0.1
Гравильон Эндрю 1 0.1
Айдоган Тайфун 1 0.1
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Гюлер Семих 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 3 (1) 0.3
Хауберт Гильерме 1 0.1
Мурич Роберт 1 0.1
Огюз Ахмет 1 0.1
Морено Марлос 1 0.1
Андреасен Лука 1 0.1
Язгылы Угурджан 1 0.1
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 2 1
Озбир Эртач 2 1
Акбаба Эмре 3 0
Стамбули Бенжамен 1 1
Беланда Юнес 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Гюлер Семих 2 0
Нани Луиш 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Айдоган Тайфун 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Токёз Дорукхан 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 4 0
Юлгюн Огулджан 1 1
Паш Бруно 2 0
Демирбаг Адиль 0 1
Оливейра Нелсон 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Морено Марлос 1 0
Андреасен Лука 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
3
Адана Демирспор
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Коньяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

17
4
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
25%
16-30
1
6%
1
25%
31-45
3
18%
2
50%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
4
50%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Забито

21
10
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
10%
16-30
2
10%
3
30%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
7
33%
2
20%
76-90

Пропущено

12
14
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
5
42%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2
Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1

Результаты матчей

Адана Демирспор
Коньяспор

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
4
4
2
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
1
9
5
5
2.5
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 19 - 5 28
2.
Фенербахче
 Заявка 9 9 0 0 24 - 5 27
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 6 2 2 22 - 11 20
4.
Касымпаша
 Заявка 10 5 3 2 17 - 17 18
5.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
6.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
7.
Трабзонспор
 Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 13 14
10.
Сивасспор
 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
12.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 3 4 13 - 12 9
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 9 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16.
Коньяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
18.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
20.
Самсунспор
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
9.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
10.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Хатайспор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (2)
Касымпаша Кара Айтач 7 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 4
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Свенссон Юнас сделал результативную передачу.
    • 54'
      Г О О О О Л - Ньянг М'Байе бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 7'
      Андреасен Лука получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Адана Демирспор 3:0 Коньяспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     