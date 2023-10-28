Тур: 26. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Лиен Мариус
0'
1:0
7' ГолClaus Niyukuri
2:0
11' Гол в свои воротаNikolai Soeyset Hopland
3:0
38' ГолСодерлунд Александер
51' Желтая карточкаДиоп Амиду
55' Желтая карточкаNikolai Soeyset Hopland
Ход матча
7'
1:0
11'
38'
51'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
26
Лейте
Бруно
99
Нжи
Билал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Madiodio Dia
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
29 Sorry Diarra
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Харам СименЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Хёугесунн
Олесунн
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
21 матч
42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.9
1.18
Среднее время на гол
47
76
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1.1
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.76
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
51
78
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|6 (1)
|0.23
|Нжи Билал
|3
|0.12
|Теркильдсен Петер
|2
|0.08
|Содерлунд Александер
|2
|0.08
|Лейте Бруно
|2
|0.08
|Claus Niyukuri
|2
|0.08
|Эскесен Юлиус
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Реесе Сёрен
|1
|0.04
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.04
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|Oscar Krusnell
|1
|0.04
|Anders Baertelsen
|1
|0.04
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|5 (2)
|0.19
|Атанга Исаак
|5
|0.19
|Кристенсен Бьорн Мартин
|4
|0.15
|Эбийе Мозес
|3 (1)
|0.12
|Сегберг Эрленд
|2
|0.08
|Рамсланн Мартин
|1
|0.04
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.04
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Диоп Амиду I
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oscar Krusnell
|4
|1
|Крюгор Кевин Мартин
|3
|1
|Кристенсен Магнус
|3
|1
|Лейте Бруно
|3
|1
|Теркильдсен Петер
|3
|1
|Содерлунд Александер
|2
|1
|Фредриксен Ульрик
|3
|0
|Эскесен Юлиус
|3
|0
|Sorry Diarra
|1
|1
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Солхейм Вегард
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|4
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Кителано Йон
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|1
|Сегберг Эрленд
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Атанга Исаак
|3
|0
|Андерсен Александр
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Мюррей Трейс
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Мелланд Хенрик
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Олесунн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
6
Хёугесунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Олесунн
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
7
11
Хёугесунн
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Олесунн
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
16% (4)
60% (15)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
20
16
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
14%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Пропущено
18
35
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
11%
2
6%
1-15
2
11%
7
20%
16-30
1
6%
5
14%
31-45
3
17%
7
20%
46-60
6
33%
5
14%
61-75
4
22%
9
26%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
17
19
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
5
29%
29%
5
26%
46-60
6
35%
3
16%
61-75
2
12%
4
21%
76-90
Забито
23
22
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
4
17%
2
9%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
3
13%
7
32%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
3
13%
2
9%
61-75
6
26%
4
18%
76-90
Пропущено
35
54
9 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
2
6%
4
7%
1-15
3
9%
8
15%
16-30
4
11%
9
17%
31-45
8
23%
12
22%
46-60
12
34%
8
15%
61-75
6
17%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2
Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2
Олесунн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1
Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4
Результаты матчей
Хёугесунн
Олесунн
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
39
310
210
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
75
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
1510
520
421
322
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|4
|3
|66 - 33
|58
|2.
|25
|16
|4
|5
|54 - 38
|52
|3.
|25
|16
|3
|6
|46 - 28
|51
|4.
|25
|16
|3
|6
|39 - 28
|51
|5.
|25
|13
|5
|7
|55 - 30
|44
|6.
|25
|12
|3
|10
|43 - 37
|39
|7.
|25
|11
|4
|10
|48 - 41
|37
|8.
|25
|8
|7
|10
|30 - 35
|31
|9.
|25
|9
|3
|13
|29 - 33
|30
|10.
|25
|8
|6
|11
|32 - 41
|30
|11.
|3:0
|26
|8
|6
|12
|27 - 34
|30
|12.
|25
|8
|3
|14
|34 - 54
|27
|13.
|25
|6
|6
|13
|33 - 43
|24
|14.
|25
|6
|6
|13
|26 - 38
|24
|15.
|25
|5
|6
|14
|38 - 50
|21
|16.
|0:3
|26
|5
|3
|18
|21 - 58
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|29 - 12
|32
|2.
|12
|9
|2
|1
|33 - 15
|29
|3.
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|12
|8
|2
|2
|31 - 11
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|13
|8
|0
|5
|29 - 19
|24
|7.
|12
|7
|1
|4
|29 - 17
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|9.
|3:0
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|18 - 14
|19
|11.
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|12.
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|13.
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|14.
|12
|4
|4
|4
|21 - 14
|16
|15.
|0:3
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|12
|2
|2
|8
|17 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|33 - 18
|29
|2.
|12
|8
|1
|3
|18 - 15
|25
|3.
|12
|7
|2
|3
|18 - 16
|23
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 16
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|24 - 19
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|10.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|11.
|3:0
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|12.
|12
|3
|0
|9
|16 - 34
|9
|13.
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|14.
|12
|1
|3
|8
|11 - 27
|6
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|0:3
|13
|1
|0
|12
|8 - 38
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|22 (13)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|14 (3)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Викинг
|Язбек Патрик
|6