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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Хёугесунн
6:1
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
7' Гол
Claus Niyukuri
2:0
11' Гол в свои ворота
Nikolai Soeyset Hopland
3:0
38' Гол
Содерлунд Александер
51' Желтая карточка
Диоп Амиду
55' Желтая карточка
Nikolai Soeyset Hopland
75' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
76' Желтая карточка
Sorry Diarra
3:1
77' Гол
Диоп Моктар
4:1
80' Гол
Крюгор Кевин Мартин
5:1
90' Гол
Теркильдсен Петер
6:1
90' Гол
Sorry Diarra
90' Вторая желтая карточка
Sorry Diarra
90'+8
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
2
Claus
Niyukuri
8
Крюгор
Кевин
Мартин
6
Кристенсен
Магнус
21
Эскесен
Юлиус
26
Лейте
Бруно
99
Нжи
Билал
16
Содерлунд
Александер
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
6
Сегберг
Эрленд
8
Haakon
Butli
Hammer
37
Мелланд
Хенрик
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
18
Рамсланн
Мартин
22
Карлсбакк
Маркус
Хёугесунн
4-2-3-1
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Олесунн

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

21 матч

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
0:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1.18

Среднее время на гол

47
76

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1.1

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.76
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

51
78

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 7 (1) 0.27
Теркильдсен Петер 3 0.12
Нжи Билал 3 0.12
Содерлунд Александер 2 0.08
Лейте Бруно 2 0.08
Claus Niyukuri 2 0.08
Эскесен Юлиус 1 0.04
Крюгор Кевин Мартин 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Реесе Сёрен 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Oscar Krusnell 1 0.04
Anders Baertelsen 1 0.04
Кристенсен Магнус 0 0
Паязити Адрион 0 0
Troy Nyhammer 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 5 (2) 0.19
Атанга Исаак 5 0.19
Кристенсен Бьорн Мартин 4 0.15
Эбийе Мозес 3 (1) 0.12
Сегберг Эрленд 2 0.08
Рамсланн Мартин 1 0.04
Haakon Butli Hammer 1 0.04
Диоп Моктар 1 0.04
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Диоп Амиду I 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 4 1
Oscar Krusnell 4 1
Sorry Diarra 2 2
Крюгор Кевин Мартин 3 1
Лейте Бруно 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Содерлунд Александер 2 1
Фредриксен Ульрик 3 0
Эскесен Юлиус 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Нжи Билал 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Уйсман Дан 1 0
Claus Niyukuri 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 4 1
Фельман Давид 4 0
Кителано Йон 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Nikolai Soeyset Hopland 2 1
Сегберг Эрленд 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Атанга Исаак 3 0
Андерсен Александр 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Кристенсен Бьорн Мартин 2 0
Стёлос Александер 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Erik Froeysa 1 0
Мое Еппе 1 0
Мелланд Хенрик 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Диоп Моктар 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Олесунн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

5
8
Хёугесунн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Олесунн
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

7
11
Хёугесунн
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Олесунн
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
15% (4)
62% (16)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
3
16%
3
30%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
7
37%
2
20%
76-90

Пропущено

20
40
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
15%
3
8%
1-15
2
10%
7
18%
16-30
1
5%
6
15%
31-45
3
15%
7
18%
46-60
6
30%
5
13%
61-75
5
25%
12
30%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

17
19
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
5
29%
29%
5
26%
46-60
6
35%
3
16%
61-75
2
12%
4
21%
76-90

Забито

28
24
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
5
18%
3
13%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
4
14%
7
29%
29%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
9
32%
5
21%
76-90

Пропущено

37
59
10 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 36
9 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
3
8%
5
8%
1-15
3
8%
8
14%
16-30
4
11%
10
17%
31-45
8
22%
12
20%
46-60
12
32%
8
14%
61-75
7
19%
16
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2
Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2
Олесунн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1
Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4

Результаты матчей

Хёугесунн
Олесунн

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
3
10
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
1
12
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
16
10
6
20
1.5
4
22
4
22
2.5
2
24
1
25
3.5
1
25
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 25 18 4 3 66 - 33 58
2.
Викинг
 25 16 4 5 54 - 38 52
3.
Бранн
 25 16 3 6 46 - 28 51
4.
Тромсё
 25 16 3 6 39 - 28 51
5.
Молде
 25 13 5 7 55 - 30 44
6.
Лиллестрём
 25 12 3 10 43 - 37 39
7.
Сарпсборг-08
 25 11 4 10 48 - 41 37
8.
Одд
 25 8 7 10 30 - 35 31
9.
Стрёмсгодсет
 25 9 3 13 29 - 33 30
10.
Русенборг
 25 8 6 11 32 - 41 30
11.
Хёугесунн
 26 8 6 12 30 - 35 30
12.
Хам-Кам
 25 8 3 14 34 - 54 27
13.
Волеренга
 25 6 6 13 33 - 43 24
14.
Стабек
 25 6 6 13 26 - 38 24
15.
Саннефьёрд
 25 5 6 14 38 - 50 21
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 10 2 1 29 - 12 32
2.
Будё-Глимт
 12 9 2 1 33 - 15 29
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 12 8 2 2 31 - 11 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Лиллестрём
 13 8 0 5 29 - 19 24
7.
Сарпсборг-08
 12 7 1 4 29 - 17 22
8.
Русенборг
 13 6 3 4 20 - 16 21
9.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
10.
Стрёмсгодсет
 12 6 1 5 18 - 14 19
11.
Одд
 12 5 4 3 15 - 12 19
12.
Стабек
 13 5 3 5 15 - 11 18
13.
Хам-Кам
 13 5 3 5 18 - 20 18
14.
Саннефьёрд
 12 4 4 4 21 - 14 16
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 12 2 2 8 17 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 2 2 33 - 18 29
2.
Тромсё
 12 8 1 3 18 - 15 25
3.
Викинг
 12 7 2 3 18 - 16 23
4.
Бранн
 12 6 1 5 17 - 16 19
5.
Молде
 13 5 3 5 24 - 19 18
6.
Волеренга
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Лиллестрём
 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
9.
Одд
 13 3 3 7 15 - 23 12
10.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
11.
Хёугесунн
 13 2 4 7 9 - 17 10
12.
Хам-Кам
 12 3 0 9 16 - 34 9
13.
Русенборг
 12 2 3 7 12 - 25 9
14.
Стабек
 12 1 3 8 11 - 27 6
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (13)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 14 (3)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Викинг Язбек Патрик 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
    • 11'
      Г О О О О Л - Nikolai Hopland уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 7'
      Эскесен Юлиус сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Claus Niyukuri бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хёугесунн 6:1 Олесунн онлайн

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