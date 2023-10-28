  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Лечче
0:1
Второй тайм: 59'
Торино
0'
10' Желтая карточка
Гинейтис Гвидас
26' Желтая карточка
Линетти Кароль
35' Желтая карточка
Лазаро Валентино
35' Желтая карточка
Жендре Валентен
40' Желтая карточка
Рафья Хамза
0:1
42' Гол
Буонджорно Алессандро

Ход матча

10'
 
Гинейтис Гвидас
26'
 
Линетти Кароль
35'
 
Лазаро Валентино
35'
Жендре Валентен
 
40'
Рафья Хамза
 
42'
0:1
Буонджорно Алессандро
(Риччи Самуэле)
56'
Стрефецца Габриэль
Алмквист Понтус
 
56'
Уден Реми
Рафья Хамза
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 161 Количество передач 229
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 122
Лечче 28.7% (35)
X 54.9% (67)
Торино 16.4% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Торино
9.40
Реклама, betcity.ru
3.80
Реклама, betcity.ru
3.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендре
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
16
Гонсалес
Джоан
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
32
Милинкович-Савич
Ваня
27
Войвода
Мергим
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
66
Гинейтис
Гвидас
20
Лазаро
Валентино
9
Санабрия
Антонио
11
Пеллегри
Пьетро
Лечче
4-3-3
Торино
3-5-2

История личных встреч

Лечче
Торино

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:0
К
3:1
СA
4:0
СA
1:2
К
4:2
СB
2:1
СB
2:2
СA
3:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.17

Среднее время на гол

40
77

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.3
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

39
69

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.4
Ди Франческо Федерико 1 0.1
Уден Реми 1 0.1
Алмквист Понтус 1 0.1
Пикколи Роберто 1 0.1
Рафья Хамза 1 0.1
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.1
Жендре Валентен 0 0
Банда Ламек 0 0
Сансоне Никола 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 3 0.3
Буонджорно Алессандро 2 0.2
Сапата Дуван 1 0.1
Шуурс Перр 1 0.1
Риччи Самуэле 0 0
Илич Иван 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафья Хамза 4 0
Каба Мохамед 2 1
Рамадани Юльбер 3 0
Понграчич Марин 3 0
Жендре Валентен 3 0
Гонсалес Джоан 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Роберто Д'Аверса 2 0
Крстович Никола 2 0
Доргу Патрик 2 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Галло Антонино 1 0
Банда Ламек 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 3 0
Белланова Рауль 3 0
Тамез Адриен 2 0
Шуурс Перр 2 0
Лазаро Валентино 1 0
Juric Ivan II 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0

Результаты матчей

Лечче
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Торино
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
2
Лечче
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Торино
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
60%
2
33%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
5
45%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0
Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0
Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2

Результаты матчей

Лечче
Торино

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лечче
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 16 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
4.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
8.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Лечче
 0:1 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
11.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Фрозиноне
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Торино
 1:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Эмполи
 Заявка 9 2 1 6 3 - 16 7
18.
Удинезе
 Заявка 9 0 6 3 5 - 13 6
19.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лечче
 0:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
9.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
15.
Торино
 1:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Торино
 1:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
15.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
16.
Лечче
 0:1 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Милан Тиав Малик 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 55'
      Контроль мяча: Лечче: 38%, Торино: 62%.
    • 55'
      Торино пытается что-то создать.
    • 54'
      Войвода Мергим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Лечче начинает контратаку
    • 54'
      Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Понграчич Марин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Торино пытается что-то создать.
    • 53'
      Войвода Мергим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 36% завершится победой Лечче.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.75. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.75 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 122
    Лечче 28.7% (35)
    X 54.9% (67)
    Торино 16.4% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Торино
    9.40
    Реклама, betcity.ru
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    3.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Лечче 0:1 Торино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:1 Торино

    Исход игры
    Лечче
    28.7% (35)
    Ничья
    54.9% (67)
    Торино
    16.4% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.56% (28)
    Меньше
    75.44% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (86)
    Нет
    24.56% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.5% (58)
    1:0 Лечче
    17.2% (21)
    1:2 Торино
    11.5% (14)
    2:1 Лечче
    9.8% (12)
    0:1 Торино
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лечче
    Торино
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     