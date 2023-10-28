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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Лечче
0:1
Конец матча
Торино
0'
11' Желтая карточка
Гинейтис Гвидас
26' Желтая карточка
Линетти Кароль
35' Желтая карточка
Лазаро Валентино
35' Желтая карточка
Жендре Валентен
41' Желтая карточка
Рафья Хамза
0:1
41' Гол
Буонджорно Алессандро
72' Желтая карточка
Родригес Рикардо
78' Желтая карточка
Галло Антонино
90' Желтая карточка
Тамез Адриен
90' Красная карточка
Juric Ivan II
90'+8

Ход матча

11'
 
Гинейтис Гвидас
26'
 
Линетти Кароль
35'
 
Лазаро Валентино
35'
Жендре Валентен
 
41'
Рафья Хамза
 
41'
0:1
Буонджорно Алессандро
(Риччи Самуэле)
56'
Стрефецца Габриэль
Алмквист Понтус
 
56'
Уден Реми
Рафья Хамза
 
62'
Пикколи Роберто
Крстович Никола
 
62'
Сансоне Никола
Банда Ламек
 
64'
 
Сапата Дуван
Пеллегри Пьетро
72'
 
Родригес Рикардо
78'
Галло Антонино
 
81'
Доргу Патрик
Галло Антонино
 
82'
 
Тамез Адриен
Риччи Самуэле
82'
 
Илич Иван
Гинейтис Гвидас
90'
 
Тамез Адриен
90'
 
Juric Ivan II
90'
 
Зима Давид
Белланова Рауль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 423 Количество передач 456
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Лечче 28.7% (35)
X 54.9% (67)
Торино 16.4% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендре
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
16
Гонсалес
Джоан
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
32
Милинкович-Савич
Ваня
27
Войвода
Мергим
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
66
Гинейтис
Гвидас
20
Лазаро
Валентино
9
Санабрия
Антонио
11
Пеллегри
Пьетро
Лечче
4-3-3
Торино
3-5-2

История личных встреч

Лечче
Торино

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:0
К
3:1
СA
4:0
СA
1:2
К
4:2
СB
2:1
СB
2:2
СA
3:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.17

Среднее время на гол

40
77

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

2.3
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

39
69

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.4
Ди Франческо Федерико 1 0.1
Уден Реми 1 0.1
Алмквист Понтус 1 0.1
Пикколи Роберто 1 0.1
Рафья Хамза 1 0.1
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.1
Жендре Валентен 0 0
Банда Ламек 0 0
Сансоне Никола 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 3 0.3
Буонджорно Алессандро 2 0.2
Сапата Дуван 1 0.1
Шуурс Перр 1 0.1
Риччи Самуэле 0 0
Илич Иван 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафья Хамза 4 0
Каба Мохамед 2 1
Рамадани Юльбер 3 0
Понграчич Марин 3 0
Жендре Валентен 3 0
Гонсалес Джоан 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Роберто Д'Аверса 2 0
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Доргу Патрик 2 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Банда Ламек 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 3 0
Тамез Адриен 3 0
Белланова Рауль 3 0
Juric Ivan II 1 1
Шуурс Перр 2 0
Родригес Рикардо 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0

Результаты матчей

Лечче
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Торино
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
2
Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Торино
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
60%
2
29%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0
Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0
Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2

Результаты матчей

Лечче
Торино

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лечче
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 16 - 9 21
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 6 21
4.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
8.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
11.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Фрозиноне
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 0:0 Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
17.
Эмполи
 Заявка 9 2 1 6 3 - 16 7
18.
Удинезе
 Заявка 9 0 6 3 5 - 13 6
19.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 0:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
9.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Верона
 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
11.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
15.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
16.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Милан Тиав Малик 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Торино вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Лечче: 48%, Торино: 52%.
  • 97'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Милинкович-Савич Ваня из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Лечче пытается что-то создать.
  • 95'
    Тактическая замена. Белланова Рауль уходит с поля и его заменяет Зима Давид
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    • 93'
      Гонсалес Джоан из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 92'
      Торино пытается что-то создать.
    • 92'
      Линетти Кароль из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 91'
      Линетти Кароль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Сапата Дуван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Лечче 28.7% (35)
    X 54.9% (67)
    Торино 16.4% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:1 Торино

    Исход игры
    Лечче
    28.7% (35)
    Ничья
    54.9% (67)
    Торино
    16.4% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.56% (28)
    Меньше
    75.44% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (86)
    Нет
    24.56% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.5% (58)
    1:0 Лечче
    17.2% (21)
    1:2 Торино
    11.5% (14)
    2:1 Лечче
    9.8% (12)
    0:1 Торино
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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