Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Ламек Банда. Удар в створ, но вратарь начеку

Хамза Рафья навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Лечче

49' Линетти Кароль не смог попасть в створ ударом издали

47' Удар от ворот произведет Лечче

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [40] минут(а)

45' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

45' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Гинейтис Гвидас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Команда Торино забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Г О О О О Л - Буонджорно Алессандро забивает с левой ноги!

41' Риччи Самуэле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Линетти Кароль из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Хамза Рафья получил желтую карточку от судьи

40' Судья свистит. Хамза Рафья атаковал сзади соперника. Это Риччи Самуэле заработал своей команде штрафной

40' Риччи Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Хорошую попытку сделал Алмквист Понтус . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Лечче

39' Риччи Самуэле не смог попасть в створ ударом издали

38' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Санабрия Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Лазаро Валентино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Жендре Валентен получает желтую карточку за неспортивное поведение

35' Лазаро Валентино получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

33' Удар от ворот произведет Торино

33' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Хорошую попытку сделал Крстович Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Удар от ворот произведет Торино

31' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Оооо... вот это был удар! Ламек Банда должен был забить с этой позиции.

30' Хорошую попытку сделал Ламек Банда. Удар в створ, но вратарь начеку

30' Алмквист Понтус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Алмквист Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Лечче

29' Хамза Рафья успешно блокирует удар.

29' Лазаро Валентино пробил со штрафного прямо в стенку

27' Ламек Банда наказан за толчок Белланова Рауль

26' Линетти Кароль получил желтую карточку от судьи

26' Риччи Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Войвода Мергим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

22' Гинейтис Гвидас из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Матч возобновится спорным мячом

20' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

20' Войвода Мергим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Белланова Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

15' Белланова Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Фальконе Владимиро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Удар от ворот произведет Торино

13' Удар от ворот произведет Лечче

12' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Гинейтис Гвидас получил желтую карточку от судьи

11' Ламек Банда пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

9' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Белланова Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Ламек Банда наказан за толчок Белланова Рауль

6' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Риччи Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Торино начинает с центра поля