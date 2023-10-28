Тур: 10. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Аурелиано Джанлука
0'
11' Желтая карточкаГинейтис Гвидас
26' Желтая карточкаЛинетти Кароль
35' Желтая карточкаЛазаро Валентино
35' Желтая карточкаЖендре Валентен
41' Желтая карточкаРафья Хамза
0:1
41' ГолБуонджорно Алессандро
72' Желтая карточкаРодригес Рикардо
78' Желтая карточкаГалло Антонино
90' Желтая карточкаТамез Адриен
90' Красная карточкаJuric Ivan II
90'+8
Ход матча
11'
26'
35'
35'
41'
41'
56'
72'
78'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
423 Количество передач 456
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Банда
Ламек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
83 Самек ДаниэлЗащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Торино
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.17
Среднее время на гол
40
77
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
2.3
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
39
69
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.4
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.1
|Уден Реми
|1
|0.1
|Алмквист Понтус
|1
|0.1
|Пикколи Роберто
|1
|0.1
|Рафья Хамза
|1
|0.1
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.1
|Жендре Валентен
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радоньич Неманья
|3
|0.3
|Буонджорно Алессандро
|2
|0.2
|Сапата Дуван
|1
|0.1
|Шуурс Перр
|1
|0.1
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафья Хамза
|4
|0
|Каба Мохамед
|2
|1
|Рамадани Юльбер
|3
|0
|Понграчич Марин
|3
|0
|Жендре Валентен
|3
|0
|Гонсалес Джоан
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Роберто Д'Аверса
|2
|0
|Крстович Никола
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Доргу Патрик
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|3
|0
|Тамез Адриен
|3
|0
|Белланова Рауль
|3
|0
|Juric Ivan II
|1
|1
|Шуурс Перр
|2
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Лазаро Валентино
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
|Гинейтис Гвидас
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Торино
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
2
Лечче
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Торино
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
60%
2
29%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0
Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Интер Милан 0:3 Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0
Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2
Результаты матчей
Лечче
Торино
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лечче
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 9
|21
|3.
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 8
|16
|7.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|16.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|16.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Серию B
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 0:1 Торино
Исход игры
Лечче
28.7% (35)
Ничья
54.9% (67)
Торино
16.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
24.56% (28)
Меньше
75.44% (86)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.5% (58)
1:0 Лечче
17.2% (21)
1:2 Торино
11.5% (14)
2:1 Лечче
9.8% (12)
0:1 Торино
4.1% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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