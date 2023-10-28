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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Ризеспор
0:1
Конец матча
Галатасарай
0'
25' Желтая карточка
Гювенч Гюнай
62' Желтая карточка
Зекири Альтин
0:1
68' Гол
Оливейра Сержиу
87' Желтая карточка
Зауэр Густаво
89' Желтая карточка
Санчес Давинсон
90' Желтая карточка
Зиеш Хаким
90' Желтая карточка
Шахин Мухаммет Таха
90'+7

Ход матча

25'
 
Гювенч Гюнай
46'
 
Зиеш Хаким
Мертенс Дрис
46'
 
Оливейра Сержиу
Демирбай Керем
46'
 
Айхан Кан
Анхелиньо Хосе
62'
Зекири Альтин
 
67'
 
Тете
Заха Уилфрид
67'
Кесер Бенхур
Минчев Мартин
 
68'
0:1
Оливейра Сержиу
(Икарди Мауро)
78'
Шахин Мухаммет Таха
Коркмаз Эрай
 
78'
Варешанович Дал
Пала Митхат
 
82'
Гайч Адольфо
Зекири Альтин
 
82'
Нильсен Каспер
Пехливан Халиль
 
87'
Зауэр Густаво
 
87'
 
Йылмаз Барыш
Актюркоглу Мухаммед
89'
 
Санчес Давинсон
90'
 
Зиеш Хаким
90'
Шахин Мухаммет Таха
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Аккан
Гёкхан
27
Коркмаз
Эрай
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
3
Пехливан
Халиль
54
Пала
Митхат
6
Шелви
Джонджо
11
Зауэр
Густаво
10
Олавоин
Ибрахим
77
Зекири
Альтин
89
Минчев
Мартин
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
14
Заха
Уилфрид
7
Актюркоглу
Мухаммед
10
Мертенс
Дрис
9
Икарди
Мауро
Ризеспор
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Галатасарай

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

С
4:2
С
2:3
С
3:4
С
0:4
С
2:0
К
2:1
К
1:1
С
2:0
С
2:3
С
2:2
С
1:1
С
2:0
К
0:0
К
1:3
С
1:1
С
4:3
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
2:5

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
1.1

Среднее время на гол

58
81

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.9
2.27

Среднее время на гол

47
39

Всего голов

36
36

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесер Бенхур 3 0.3
Варешанович Дал 2 0.2
Зекири Альтин 1 0.1
Мари Джон 1 0.1
Мочи Отилла 1 0.1
Гайч Адольфо 1 0.1
Зауэр Густаво 1 (1) 0.1
Шелви Джонджо 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Олавоин Ибрахим 0 0
Пала Митхат 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 10 (3) 1
Актюркоглу Мухаммед 3 0.3
Зиеш Хаким 1 0.1
Оливейра Сержиу 1 0.1
Заха Уилфрид 1 0.1
Бардакчи Абдулкерим 1 0.1
Санчес Давинсон 1 0.1
Мертенс Дрис 0 0
Айхан Кан 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Тете 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пала Митхат 3 1
Варешанович Дал 4 0
Шахин Мухаммет Таха 4 0
Аккан Гёкхан 2 0
Топчу Эмир Хан 2 0
Кесер Бенхур 2 0
Олавоин Ибрахим 2 0
Зекири Альтин 2 0
Шелви Джонджо 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Минчев Мартин 1 0
Мочи Отилла 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслера Фернандо 3 0
Оливейра Сержиу 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Окан Бурук 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Торрейра Лукас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Боэ Саша 1 0
Актюркоглу Мухаммед 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Ризеспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Галатасарай
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

5
9
Ризеспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Галатасарай
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
60%
46-60
3
23%
2
40%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
4
40%
3
17%
76-90

Пропущено

15
6
5 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
50%
46-60
4
27%
3
50%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1
Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1
Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1

Результаты матчей

Ризеспор
Галатасарай

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
7
3
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 19 - 5 28
2.
Фенербахче
 Заявка 9 9 0 0 24 - 5 27
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 6 2 2 22 - 11 20
4.
Касымпаша
 Заявка 10 5 3 2 17 - 17 18
5.
Бешикташ
 Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
6.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
7.
Трабзонспор
 Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 13 14
10.
Сивасспор
 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
12.
Газиантеп
 Заявка 9 3 0 6 7 - 15 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 3 4 13 - 12 9
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 9 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16.
Коньяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 2 2 5 5 - 11 8
18.
Пендикспор
 Заявка 9 1 4 4 10 - 18 7
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
20.
Самсунспор
 Заявка 8 0 2 6 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Бешикташ
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
9.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
10.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Газиантеп
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
20.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Хатайспор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
14.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (2)
Касымпаша Кара Айтач 7 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 4
Коньяспор Огюз Ахмет 4
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Гювенч Гюнай получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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