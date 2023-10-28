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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Бенфика
0:0
Первый тайм: 19'
Каса Пия
0'
Прогнозы 117
Бенфика 100% (117)
X 0% (0)
Каса Пия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бенфика
Ничья
Каса Пия
7.00
6.60
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Все Коэффициенты
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
14
Бернат
Хуан
61
Флорентину
87
Невеш
Жоау
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
7
Нерес
Давид
9
Кабрал
Артур
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
19
Золотич
Нермин
3
Нунеш
Жоау
72
Ларрасабаль
Гаиска
80
Кастро
Пабло
8
Нето Анжело
5
Лело
Леонардо
79
Жажа
Коэльо
30
Кардозо
Фелиппе
11
Сома
Юки
Бенфика
4-2-3-1
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Бенфика
Каса Пия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.56
Силва Рафа 3 0.33
Муса Петар 3 0.33
Нерес Давид 1 0.11
Эурснес Фредрик 1 0.11
Кекчю Оркун 1 0.11
Бах Александр 1 0.11
Тенгстедт Каспер 1 0.11
Силва Антониу 1 0.11
Невеш Жоау 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.33
Кастро Пабло 2 0.22
Кардозо Фелиппе 1 0.11
Годвин Савиур 1 (1) 0.11
Варела Фернанду 0 0
Лело Леонардо 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Мария Анхель 2 0
Отаменди Николас 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Силва Антониу 2 0
Невеш Жоау 2 0
Муса Петар 0 1
Мариу Жоау 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Флорентину 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Журасек Давид 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 3 0
Бени 3 0
Кастро Пабло 1 1
Фернандеш Вашку 2 0
Ларрасабаль Гаиска 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Золотич Нермин 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Сома Юки 1 0
Кардозо Фелиппе 1 0
Серобян Артур 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Каса Пия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Бенфика
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
1
Бенфика
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Каса Пия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
18%
1
50%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
12%
2
29%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
4
24%
2
29%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0
Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0
Каса Пия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1
Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2 Порту - Каса Пия 2:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Брага 0:1 Риу Аве - Каса Пия 1:1

Результаты матчей

Бенфика
Каса Пия

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
1
7
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
3.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 11 - 6 19
4.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5.
Брага
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
10.
Каса Пия
 0:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 7 10
11.
Жил Висенте
 Заявка 8 3 0 5 18 - 15 9
12.
Эштрела
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
14.
Шавиш
 0:1 Заявка 9 2 1 6 12 - 22 7
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 14 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3.
Бенфика
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
4.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Шавиш
 0:1 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
18.
Каса Пия
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Каса Пия
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
6.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Шавиш
 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
13.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
18.
Эшторил
 Заявка 5 0 0 5 9 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Портимоненсе Денер Клементе 5
Риу Аве Панталон Ренато 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
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Прогнозы 117
Бенфика 100% (117)
X 0% (0)
Каса Пия 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бенфика
Ничья
Каса Пия
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Каса Пия

Исход игры
Бенфика
100% (119)
Ничья
0% (0)
Каса Пия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
12.5% (14)
Нет
87.5% (98)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
58.8% (70)
3:0 Бенфика
16.8% (20)
2:1 Бенфика
5.9% (7)
1:0 Бенфика
5.9% (7)
3:1 Бенфика
5% (6)
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