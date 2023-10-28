  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 57240 Главный судья: Claudio Pereira
Бенфика
1:1
Конец матча
Каса Пия
0'
41' Желтая карточка
Ларрасабаль Гаиска
1:0
44' Гол
Мариу Жоау
1:0
54' Не забитый пенальти
Кардозо Фелиппе
71' Желтая карточка
Кастро Пабло
73' Желтая карточка
Флорентину
1:1
81' Гол
Ларрасабаль Гаиска
90'+8

Ход матча

41'
 
Ларрасабаль Гаиска
44'
Мариу Жоау
(Эурснес Фредрик)
1:0
54'
1:0
Кардозо Фелиппе
64'
Журасек Давид
Бернат Хуан
 
64'
Ди Мария Анхель
Нерес Давид
 
71'
 
Кастро Пабло
72'
 
Бени
Нето Анжело
73'
Флорентину
 
74'
Тенгстедт Каспер
Кабрал Артур
 
81'
1:1
Ларрасабаль Гаиска
(Бени)
82'
 
Диас Тиаго
Жажа Коэльо
82'
 
Афонсо Клейтон Мишель
Кардозо Фелиппе
87'
Шикинью Франциску
Мариу Жоау
 
87'
Гуэдеш Гонсалу
Флорентину
 
87'
 
Жушту Самуэл
Кастро Пабло
87'
 
Жералдеш Андре
Ларрасабаль Гаиска
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Бенфика 100% (119)
X 0% (0)
Каса Пия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
14
Бернат
Хуан
61
Флорентину
87
Невеш
Жоау
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
7
Нерес
Давид
9
Кабрал
Артур
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
19
Золотич
Нермин
3
Нунеш
Жоау
72
Ларрасабаль
Гаиска
80
Кастро
Пабло
8
Нето Анжело
5
Лело
Леонардо
79
Жажа
Коэльо
30
Кардозо
Фелиппе
11
Сома
Юки
Бенфика
4-2-3-1
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Бенфика
Каса Пия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.56
Силва Рафа 3 0.33
Муса Петар 3 0.33
Нерес Давид 1 0.11
Эурснес Фредрик 1 0.11
Кекчю Оркун 1 0.11
Мариу Жоау 1 0.11
Бах Александр 1 0.11
Тенгстедт Каспер 1 0.11
Силва Антониу 1 0.11
Невеш Жоау 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.33
Кастро Пабло 2 0.22
Ларрасабаль Гаиска 1 0.11
Кардозо Фелиппе 1 0.11
Годвин Савиур 1 (1) 0.11
Варела Фернанду 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Мария Анхель 2 0
Отаменди Николас 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Флорентину 2 0
Силва Антониу 2 0
Невеш Жоау 2 0
Муса Петар 0 1
Мариу Жоау 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Журасек Давид 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 2 1
Нето Анжело 3 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Бени 3 0
Фернандеш Вашку 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Золотич Нермин 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Сома Юки 1 0
Кардозо Фелиппе 1 0
Серобян Артур 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Каса Пия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Бенфика
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
1
Бенфика
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Каса Пия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
3

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
18%
1
50%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
11%
2
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
4
22%
3
38%
76-90

Пропущено

9
8
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0
Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0
Каса Пия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1
Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2 Порту - Каса Пия 2:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Брага 0:1 Риу Аве - Каса Пия 1:1

Результаты матчей

Бенфика
Каса Пия

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
1
8
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 19 - 8 22
3.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 11 - 6 19
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 0:1 Заявка 9 5 1 3 20 - 15 16
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 9 4 0 5 19 - 15 12
10.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
11.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
12.
Эштрела
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
14.
Шавиш
 Заявка 9 2 1 6 12 - 26 7
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 14 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 5 4 0 1 15 - 6 12
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 0:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Брага
 0:1 Заявка 5 3 0 2 12 - 10 9
5.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
13.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
18.
Эшторил
 Заявка 5 0 0 5 9 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Портимоненсе Денер Клементе 5
Риу Аве Панталон Ренато 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Кардозо Фелиппе пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Эурснес Фредрик сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Мариу Жоау забивает с правой ноги!
    • 41'
      Ларрасабаль Гаиска совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Бенфика 100% (119)
    X 0% (0)
    Каса Пия 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Бенфика 1:1 Каса Пия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 1:1 Каса Пия

    Исход игры
    Бенфика
    100% (119)
    Ничья
    0% (0)
    Каса Пия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (35)
    Меньше
    68.75% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    12.5% (14)
    Нет
    87.5% (98)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    58.8% (70)
    3:0 Бенфика
    16.8% (20)
    2:1 Бенфика
    5.9% (7)
    1:0 Бенфика
    5.9% (7)
    3:1 Бенфика
    5% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     