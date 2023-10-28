Тур: 9. Стадион: Эштадиу да Луш. Зрители: 57240 Главный судья: Claudio Pereira
0'
41' Желтая карточкаЛаррасабаль Гаиска
1:0
44' ГолМариу Жоау
1:0
54' Не забитый пенальтиКардозо Фелиппе
71' Желтая карточкаКастро Пабло
73' Желтая карточкаФлорентину
1:1
81' ГолЛаррасабаль Гаиска
90'+8
Ход матча
44'
1:0
54'
1:0
71'
72'
73'
81'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бернат
Хуан
61
Флорентину
87
Невеш
Жоау
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
80
Кастро
Пабло
79
Жажа
Коэльо
11
Сома
Юки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Говейя ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
-
77 Диас ТиагоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бенфика
Каса Пия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|5 (1)
|0.56
|Силва Рафа
|3
|0.33
|Муса Петар
|3
|0.33
|Нерес Давид
|1
|0.11
|Эурснес Фредрик
|1
|0.11
|Кекчю Оркун
|1
|0.11
|Мариу Жоау
|1
|0.11
|Бах Александр
|1
|0.11
|Тенгстедт Каспер
|1
|0.11
|Силва Антониу
|1
|0.11
|Невеш Жоау
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.33
|Кастро Пабло
|2
|0.22
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.11
|Кардозо Фелиппе
|1
|0.11
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.11
|Варела Фернанду
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Отаменди Николас
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Силва Антониу
|2
|0
|Невеш Жоау
|2
|0
|Муса Петар
|0
|1
|Мариу Жоау
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|2
|1
|Нето Анжело
|3
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Бени
|3
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Батишта Рикарду
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Золотич Нермин
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Кардозо Фелиппе
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Каса Пия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Бенфика
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
1
Бенфика
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Каса Пия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
3
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
18%
1
50%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
11%
2
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
4
22%
3
38%
76-90
Пропущено
9
8
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0
Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0
Каса Пия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1
Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2 Порту - Каса Пия 2:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Брага 0:1 Риу Аве - Каса Пия 1:1
Результаты матчей
Бенфика
Каса Пия
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
18
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 15
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|1:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|19 - 15
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 18
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 26
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|14 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|7.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|1:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|9 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Банза Симон
|6 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|5
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 1:1 Каса Пия
Исход игры
Бенфика
100% (119)
Ничья
0% (0)
Каса Пия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
12.5% (14)
Нет
87.5% (98)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
58.8% (70)
3:0 Бенфика
16.8% (20)
2:1 Бенфика
5.9% (7)
1:0 Бенфика
5.9% (7)
3:1 Бенфика
5% (6)
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