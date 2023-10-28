Тур: 9. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Вериссиму Фабиу
1:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
3'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
80
Силва
Даниэл
11
Силва
Жота
3
Ногейра
33
Круз
Сандру
77
Коррея
Жоау
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 НогейраЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Круз СандруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коррея ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Шавиш
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2.4
1.43
Среднее время на гол
37
63
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.8
Среднее время на гол
63
112
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|5
|0.56
|Силва Андре III
|2
|0.22
|Силва Тьягу
|1
|0.11
|Силва Жота
|1
|0.11
|Гашпар Бруну
|1
|0.11
|Да Луз Нелсон
|1
|0.11
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.11
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|0.78
|Виктор Пауло
|1
|0.11
|Коррея Жоау
|1
|0.11
|Ланга Бруну
|1
|0.11
|Круз Сандру
|1
|0.11
|Пинью Педро
|1
|0.11
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Силва Жота
|3
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Силва Ману
|2
|0
|Феррейра Зе
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Андре Андре
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Фернандеш Жорже
|1
|0
|Силва Андре III
|1
|0
|Хэндель Томаш
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|4
|1
|Виктор Пауло
|4
|0
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Рибейру Рубен
|1
|1
|Ланга Бруну
|1
|1
|Санка Леандру
|2
|0
|Витория Стивен
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Нвакали Келечи
|1
|0
|Родригеш Бруну
|1
|0
|Ногейра Хуго
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Шавиш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Шавиш
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
4
6
Витория Гимарайнш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Шавиш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
7
3
0 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
4
36%
1-15
2
33%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
4
44%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
3
25%
5
42%
76-90
Пропущено
10
21
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
10%
5
24%
1-15
2
20%
6
29%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
2
20%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0
Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1
Шавиш
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2
Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Шавиш
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
44
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 7
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 6
|19
|4.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 18
|11
|10.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|18 - 15
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 11
|7
|14.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 22
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|14 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 9
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|9 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Банза Симон
|6 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|1 4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 2
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|5
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Шавиш
Исход игры
Витория Гимарайнш
91.3% (105)
Ничья
7.8% (9)
Шавиш
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
55.86% (62)
Нет
44.14% (49)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
41.7% (48)
1:0 Витория Гимарайнш
24.3% (28)
2:0 Витория Гимарайнш
16.5% (19)
1:1 Ничья
6.1% (7)
3:1 Витория Гимарайнш
3.5% (4)
4:1 Витория Гимарайнш
1.7% (2)
3:0 Витория Гимарайнш
1.7% (2)
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