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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Витория Гимарайнш
1:0
Первый тайм: 18'
Шавиш

Ход матча

3'
Мендеш Жоао Педро Морейра
(Силва Жота)
1:0
Прогнозы 116
Витория Гимарайнш 91.4% (106)
X 7.8% (9)
Шавиш 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Витория Гимарайнш
Ничья
Шавиш
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Силва
Даниэл
8
Хэндель
Томаш
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
7
Силва
Андре
III
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
1
Ногейра
Хуго
4
Родригеш
Бруну
19
Витория
Стивен
3
Ногейра
27
Карраса
Моура
21
Гимарайнш
Рикарду
20
Рибейру
Рубен
33
Круз
Сандру
22
Ламейраш
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
77
Коррея
Жоау
Витория Гимарайнш
3-4-3
Шавиш
3-4-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Шавиш

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2.4
1.43

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.8

Среднее время на гол

63
112

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Жоао Педро Морейра 5 0.56
Силва Андре III 2 0.22
Силва Тьягу 1 0.11
Силва Жота 1 0.11
Гашпар Бруну 1 0.11
Да Луз Нелсон 1 0.11
Сафира Алиссон 1 (1) 0.11
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 7 (1) 0.78
Виктор Пауло 1 0.11
Коррея Жоау 1 0.11
Ланга Бруну 1 0.11
Круз Сандру 1 0.11
Пинью Педро 1 0.11
Нвакали Келечи 0 0
Абасс Исса 0 0
Санка Леандру 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Жота 3 0
Гашпар Бруну 2 0
Силва Ману 2 0
Феррейра Зе 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Андре Андре 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Фернандеш Жорже 1 0
Силва Андре III 1 0
Хэндель Томаш 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 4 1
Виктор Пауло 4 0
Гимарайнш Рикарду 3 0
Рибейру Рубен 1 1
Ланга Бруну 1 1
Санка Леандру 2 0
Витория Стивен 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Нвакали Келечи 1 0
Родригеш Бруну 1 0
Ногейра Хуго 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Шавиш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Шавиш
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

4
6
Витория Гимарайнш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Шавиш
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

7
3
0 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
4
36%
1-15
2
33%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
4
44%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
3
25%
5
42%
76-90

Пропущено

10
21
5 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
10%
5
24%
1-15
2
20%
6
29%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
2
20%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0
Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1
Шавиш
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2
Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Шавиш

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 9 7 1 1 18 - 7 22
3.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 11 - 6 19
4.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5.
Брага
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
10.
Каса Пия
 0:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 7 10
11.
Жил Висенте
 Заявка 8 3 0 5 18 - 15 9
12.
Эштрела
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
14.
Шавиш
 0:1 Заявка 9 2 1 6 12 - 22 7
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 14 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3.
Бенфика
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
4.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Шавиш
 0:1 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
18.
Каса Пия
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Брага
 Заявка 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Каса Пия
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
6.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Шавиш
 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
13.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
18.
Эшторил
 Заявка 5 0 0 5 9 - 15 0
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Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
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Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 4
Порту Венделл Боргес 1 4
Фамаликан Кастро Пабло 2 2
Портимоненсе Денер Клементе 5
Риу Аве Панталон Ренато 5
Весь список
Прогнозы 116
Витория Гимарайнш 91.4% (106)
X 7.8% (9)
Шавиш 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Шавиш
1.62
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6.70
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4.90
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Где смотреть матч Витория Гимарайнш 1:0 Шавиш онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Шавиш

Исход игры
Витория Гимарайнш
91.3% (105)
Ничья
7.8% (9)
Шавиш
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
55.86% (62)
Нет
44.14% (49)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
41.7% (48)
1:0 Витория Гимарайнш
24.3% (28)
2:0 Витория Гимарайнш
16.5% (19)
1:1 Ничья
6.1% (7)
3:1 Витория Гимарайнш
3.5% (4)
4:1 Витория Гимарайнш
1.7% (2)
3:0 Витория Гимарайнш
1.7% (2)
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