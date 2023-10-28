  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Витория Гимарайнш
5:0
Конец матча
Шавиш
0'
1:0
3' Гол
Мендеш Жоао Педро Морейра
21' Желтая карточка
Рибейру Рубен
27' Желтая карточка
Ногейра
2:0
43' Гол
Хэндель Томаш
44' Вторая желтая карточка
Ногейра
3:0
45' Гол
Силва Жота
4:0
52' Гол
Силва Андре
5:0
90' Гол
Силва Ману
90'+4

Ход матча

3'
Мендеш Жоао Педро Морейра
(Силва Жота)
1:0
21'
 
Рибейру Рубен
27'
 
Ногейра
43'
Хэндель Томаш
(Силва Даниэл)
2:0
44'
 
Ногейра
45'
Силва Жота
(Мендеш Жоао Педро Морейра)
3:0
46'
 
Санка Леандру
Карраса Моура
46'
 
Педру Жоау II
Ламейраш Рубен
46'
 
Ланга Бруну
Гимарайнш Рикарду
52'
Силва Андре
(Мангаш Рикарду)
4:0
66'
 
Нвакали Келечи
Эрнандес Эктор
66'
Силва Андре
Мендеш Жоао Педро Морейра
 
66'
Сантуш Нуну
Сафира Алиссон
 
78'
Мигель Магальяеш
Гашпар Бруну
 
78'
Фрейтас Афонсо
Мангаш Рикарду
 
83'
 
Морим Эдер
Рибейру Рубен
85'
Да Луз Нелсон
Хэндель Томаш
 
90'
Силва Ману
(Силва Даниэл)
5:0
Прогнозы 116
Витория Гимарайнш 91.4% (106)
X 7.8% (9)
Шавиш 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
6
Силва
Ману
4
Рибейро
Томас
76
Гашпар
Бруну
80
Силва
Даниэл
8
Хэндель
Томаш
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
7
Силва
Андре
III
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
1
Ногейра
Хуго
4
Родригеш
Бруну
19
Витория
Стивен
3
Ногейра
27
Карраса
Моура
21
Гимарайнш
Рикарду
20
Рибейру
Рубен
33
Круз
Сандру
22
Ламейраш
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
77
Коррея
Жоау
Витория Гимарайнш
3-4-3
Шавиш
3-4-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Шавиш

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2.4
1.43

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.8

Среднее время на гол

63
112

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Жоао Педро Морейра 5 0.56
Силва Андре III 3 0.33
Силва Жота 2 0.22
Силва Тьягу 1 0.11
Гашпар Бруну 1 0.11
Да Луз Нелсон 1 0.11
Хэндель Томаш 1 0.11
Силва Ману 1 0.11
Сафира Алиссон 1 (1) 0.11
Силва Даниэл 0 0
Мангаш Рикарду 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 7 (1) 0.78
Виктор Пауло 1 0.11
Коррея Жоау 1 0.11
Ланга Бруну 1 0.11
Круз Сандру 1 0.11
Пинью Педро 1 0.11
Нвакали Келечи 0 0
Абасс Исса 0 0
Санка Леандру 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Жота 3 0
Гашпар Бруну 2 0
Силва Ману 2 0
Феррейра Зе 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Андре Андре 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Фернандеш Жорже 1 0
Силва Андре III 1 0
Хэндель Томаш 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 5 2
Виктор Пауло 4 0
Рибейру Рубен 2 1
Гимарайнш Рикарду 3 0
Ланга Бруну 1 1
Санка Леандру 2 0
Витория Стивен 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Нвакали Келечи 1 0
Родригеш Бруну 1 0
Ногейра Хуго 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Шавиш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Шавиш
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

4
6
Витория Гимарайнш
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Шавиш
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

12
3
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
5
31%
1-15
2
33%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
33%
2
13%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
4
44%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
4
24%
5
42%
76-90

Пропущено

10
26
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
1
10%
6
23%
1-15
2
20%
6
23%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
2
20%
3
12%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
2
20%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0
Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1
Шавиш
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2
Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Шавиш

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 19 - 8 22
3.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 11 - 6 19
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 0:1 Заявка 9 5 1 3 20 - 15 16
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 9 4 0 5 19 - 15 12
10.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
11.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
12.
Эштрела
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
14.
Шавиш
 Заявка 9 2 1 6 12 - 26 7
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 14 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 5 4 0 1 15 - 6 12
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 0:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Брага
 0:1 Заявка 5 3 0 2 12 - 10 9
5.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
13.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
18.
Эшторил
 Заявка 5 0 0 5 9 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Портимоненсе Денер Клементе 5
Риу Аве Панталон Ренато 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Мендеш Жоао Педро Морейра сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Силва Жота забивает с правой ноги!
    • 44'
      Отложенная карточка. Судья дал играть, но не забыл грубое нарушение. Ногейра из команды Шавиш был наказан за предыдущее нарушение.
    • 44'
      Отложенная карточка. Судья дал играть, но не забыл грубое нарушение. Ногейра из команды Шавиш был удален за предыдущее нарушение.
    • 43'
      Даниэль Силва сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Хэндель Томаш забивает с левой ноги!
    • 27'
      Ногейра получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Рибейру Рубен получил желтую карточку от судьи
    Прогнозы 116
    Витория Гимарайнш 91.4% (106)
    X 7.8% (9)
    Шавиш 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 5:0 Шавиш онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 5:0 Шавиш

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    91.4% (106)
    Ничья
    7.8% (9)
    Шавиш
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (63)
    Нет
    43.75% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    41.4% (48)
    1:0 Витория Гимарайнш
    24.1% (28)
    2:0 Витория Гимарайнш
    16.4% (19)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    3:1 Витория Гимарайнш
    4.3% (5)
    4:1 Витория Гимарайнш
    1.7% (2)
    3:0 Витория Гимарайнш
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     