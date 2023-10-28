Дойг с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Фараони в итоге не удалось сохранить его в игре, будет удар от ворот.

Костич с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Вероны" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч в аут.

Костич с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кин хорошо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Против Миретти в центре поля были нарушены правила. Игроки "Ювентуса" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Рабио при входе в штрафную площадь по левой половине поля плотно пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Полузащитник "Вероны" Майкл Фолоруншо, который проиграл борьбу за мяч Рабио в прошлом эпизоде, считал, что против него Адриен нарушал правила. Эрманно Феличани в итоге показал игроку "Вероны" жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Фолоруншо совершил рывок вперёд по правому флангу, Рабио грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Верона", чтобы попытаться доставить "Ювентусу" больше проблем в Турине. Всё же по такой игре команде Марко Барони будет не лишним забить хотя бы один мяч, чтобы далее чувствовать себя более спокойно.

В составе "Ювентуса" после перерыва произошла замена. Вместо Тимоти Веа на поле вышел Фабио Миретти.

Веа с левой половины поля из-за пределов штрафной площади в касание пробил по воротам, мяч попал в грудь Фолоруншо, который был в центре штрафной.

Гатти в центре поля нарушил правила против Джурича. Пока что у Федерико не очень получается сдерживать форварда "Вероны".

Три минуты добавил Эрманно Феличани к основному времени первого тайма.

Дуда со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Джурич под давлением Бремера головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Дуда с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бремер головой выбил мяч на правый угол штрафной, где оказался свободный Бонаццоли, Федерико в касание пробил в ближний угол ворот, Щесны успел сложиться и выручить свою команду.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча туринский "Ювентус" на домашнем поле при неплохом футболе играет вничью с "Вероной" со счётом 0:0. Пока что по правилам забить команде Массимилиано Аллегри не получается, но, если дальше картина матча не поменяется, "Ювентус" в этот вечер должен будет брать своё.

Маккенни при игре в подкате на правом фланге у штрафной площади соперника зацепил Онгла, Эрманно Феличани немного подумал и всё же дал свисток в пользу "Вероны".

Онгла по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Вероны", пауза в игре.

Всё нормально с Онгла, полузащитник "Вероны" готов продолжать матч. Эрманно Феличани всё же нарушение правил в прошлом эпизоде правил не зафиксировал, но аут "Ювентус" быстро разыграть не смог, а поэтому свисток по большому счёту всё же был в пользу гостей.

Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Ювентуса", Щесны вовремя вышел из ворот и без особого труда перехватил мяч.

Костич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Влахович оторвался от соперника и в падении головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Дуда с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Фолоруншо в борьбе с Рабио оказался на газоне, Эрманно Феличани показал, что никакого пенальти не будет.

Форвард "Вероны" Милан Джурич получил жёлтую карточку за грубую игру в штрафной площади "Ювентуса". В борьбе за верховой мяч Джурич локтем огрел по голове Гатти.

Центральный защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани теперь уже получил жёлтую карточку за грубую игру против Джурича в борьбе за верховой мяч.

Костич совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Филип от боковой линии штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной, Влахович в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Терраччано и ушёл на угловой.

Маккенни с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бремер под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

32' Кин по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и плотно пробил в ближний угол ворот, мяч вновь в створ не пошёл.

31' Фолоруншо совершил рывок вперёд по правой половине поля, а затем Майкл из-за пределов штрафной площади под давлением соперника решил пробить в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Щесны всё контролировал.

30' Кин перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Маньяни.

29' Терраччано с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Джурич с трудом оторвался от Бремера, но удар головой в правый угол ворот у Милана уже не получился, мяч ушёл в сторону от цели.

28' Гатти в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Джурича. Игроки "Вероны" теперь уже не стали торопиться при розыгрыше мяча.

27' Костич со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге улетел в аут.

26' Фолоруншо на левом фланге нарушил правила против Рабио. Игроки "Ювентуса" тщательно готовятся к стандарту.

25' Судьи из комнаты VAR проверили прошлый эпизод, на повторе было видно, что после скидки Дойга мяч попал в грудь Веа, который бежал параллельно как раз у ближнего угла вратарской. В итоге Эрманно Феличани показал, что никакого пенальти пока что не будет.

24' Фараони с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел довольно сильно, Дойгу в итоге пришлось только спасать мяч в поле, а вот о качественной скидке к ближнему углу вратарской уже говорить не пришлось.

23' Терраччано совершил рывок вперёд по левому флангу, Маккенни отработал в обороне и выбил мяч в аут.

22' Вновь по левой половине поля провели атаку футболисты "Ювентуса", которая завершилась передачей на ближний угол штрафной площади в исполнении Костича, Кин пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

21' Маккенни с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки "Вероны" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.

20' Локателли со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Кин головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под перекладину, Монтипо в прыжке перевёл мяч на угловой.

19' Дуда на правом фланге нарушил правила против Маккенни. "Ювентус" тщательно готовится к стандарту.

18' Дуда со стандарта выполнил передачу к центру половины поля "Ювентуса", далее последовала подача на правый угол вратарской от Дойга, Маньяни под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

17' Веа на левом фланге нарушил правила против Дойга. "Верона" тщательно готовится к стандарту.

16' И уже на повторе было видно, что при передаче из центра поля сам Кин совсем немного не успел выйти из офсайда, в итоге Мойзе остался без гола.

15' Успели порадоваться футболисты "Ювентуса" уже, а Эрманно Феличани послушал судей из комнаты VAR и показал, что радоваться рано, у одного из игроков туринского клуба зафиксировали офсайд, ждём повтора.

14' Кин совершил рывок вперёд по левой половине поля, далее Мойзе совершил небольшое смещение к радиусу штрафной площади и на исполнение отлично направил мяч под левую штангу, Монтипо на этот раз ничего не смог поделать.

13' Кин в продолжении прошлой атаки "Ювентуса" подхватил мяч после отскока от Терраччано, Мойзе сместился к правому углу вратарской, но под давлением соперника завершить момент ударом по воротам у форварда туринского клуба толком не получилось.

12' Рабио при развитии атаки по левой половине поля выполнил хорошую передачу на ход Костичу по левому флангу, Филип сразу же в касание выполнил передачу в центр штрафной площади, Влахович в касание пробил по воротам, Терраччано грамотно блокировал попытку.

11' Влахович попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Душана накрыл Давидович и выбил мяч в аут.

10' Фолоруншо получил по ногам в центре поля. Футболисты "Вероны" вновь быстро разыграли стандарт, но вот к воротам "Ювентуса" гости продвинуться по-прежнему никак не могут.

9' Влахович от радиуса штрафной площади на исполнение пробил в левый угол ворот, мяч полетел крайне слабо, Монтипо выловил его без особого труда.

8' Кин получил мяч у левого угла штрафной площади вновь, на этот раз Мойзе подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Вероны".

7' "Верона" с самого начала матча прижалась к своей штрафной площади, игра показывает нам, что ждать от гостей чего-то особенного не нужно.

6' Из центра поля последовала передача к линии штрафной площади "Вероны" по левой половине поля, Кин хотел пяткой отдать пас на ход Влаховичу уже в штрафную площадь, но пас всё же до адресата не дошёл.

5' Костич совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу под давлением соперника в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Филипа и ушёл за лицевую линию поля.

4' Маккенни в центре поля нарушил правила против Дуды. Ондрей не смог быстро разыграть стандарт под давлением соперника.

3' Веа разогнал атаку по правому флангу, а затем Тимоти от углового флажка выполнил пас чуть назад к правому углу штрафной площади на Маккенни, Уэстон в касание отправил мяч в центр штрафной площади, защитники "Вероны" сыграли внимательно и выбил мяч подальше от своих ворот.

2' Локателли в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Джурича. Игроки "Вероны" достаточно быстро разыграли стандарт.