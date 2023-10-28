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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Ювентус
0:0
Второй тайм: 52'
Верона
0'
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Влахович Душан
38' Желтая карточка
Джурич Милан
40' Желтая карточка
Ругани Даниэле
50' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл

Ход матча

13'
Влахович Душан
 
38'
 
Джурич Милан
40'
Ругани Даниэле
 
46'
Миретти Фабио
Веа Тимоти
 
50'
 
Фолоруншо Майкл

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 238 Количество передач 212
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 134
Ювентус 97.8% (131)
X 1.5% (2)
Верона 0.7% (1)
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1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
24
Ругани
Даниэле
22
Веа
Тимоти
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
18
Кин
Мойзе
9
Влахович
Душан
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
24
Терраччано
Филиппо
5
Фараони
Марко
3
Дойг
Джош
90
Фолоруншо
Майкл
18
Онгла
Мартин
33
Дуда
Ондрей
99
Бонаццоли
Федерико
11
Джурич
Милан
II
Ювентус
3-5-2
Верона
3-4-1-2

История личных встреч

Ювентус
Верона

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:0
К
6:1
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

2.56
1.5

Среднее время на гол

35
60

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.56

Среднее время на гол

60
162

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

2.06
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.4
Кьеза Федерико 4 0.4
Милик Аркадиуш 2 0.2
Рабио Адриен 1 0.1
Локателли Мануэль 1 0.1
Данило Луис 1 0.1
Гатти Федерико 1 0.1
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.2
Дуда Ондрей 1 0.1
Лазович Дарко 1 0.1
Бонаццоли Федерико 1 0.1
Джурич Милан II 1 0.1
Фараони Марко 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 4 0
Данило Луис 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Гатти Федерико 3 0
Влахович Душан 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Веа Тимоти 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маньяни Джанджакомо 4 0
Фараони Марко 3 0
Марко Барони 3 0
Дуда Ондрей 2 0
Бонаццоли Федерико 2 0
Давидович Павел 2 0
Суслов Томаш 2 0
Коппола Диего 2 0
Хиен Исак 0 1
Сердар Суат 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Дойг Джош 1 0
Амионе Бруно 1 0
Джурич Милан II 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Ювентус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Верона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
2
Ювентус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Верона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
13%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
3
27%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0
Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1
Верона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1
Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1

Результаты матчей

Ювентус
Верона

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
1
8
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 16 - 9 21
3.
Ювентус
 0:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 6 21
4.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
8.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
11.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Фрозиноне
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 0:0 Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
17.
Эмполи
 Заявка 9 2 1 6 3 - 16 7
18.
Удинезе
 Заявка 9 0 6 3 5 - 13 6
19.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 0:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
9.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Верона
 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
11.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
15.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
16.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Милан Тиав Малик 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Фолоруншо совершил рывок вперёд по правому флангу, Рабио грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    53'
    Полузащитник "Вероны" Майкл Фолоруншо, который проиграл борьбу за мяч Рабио в прошлом эпизоде, считал, что против него Адриен нарушал правила. Эрманно Феличани в итоге показал игроку "Вероны" жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Опасный момент
    52'
    Рабио при входе в штрафную площадь по левой половине поля плотно пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Против Миретти в центре поля были нарушены правила. Игроки "Ювентуса" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    50'
    Костич с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кин хорошо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 49'
    Костич с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Вероны" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч в аут. 
  • 48'
    Дойг с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Фараони в итоге не удалось сохранить его в игре, будет удар от ворот. 
  • Замена
    47'
    В составе "Ювентуса" после перерыва произошла замена. Вместо Тимоти Веа на поле вышел Фабио Миретти. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Верона", чтобы попытаться доставить "Ювентусу" больше проблем в Турине. Всё же по такой игре команде Марко Барони будет не лишним забить хотя бы один мяч, чтобы далее чувствовать себя более спокойно. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча туринский "Ювентус" на домашнем поле при неплохом футболе играет вничью с "Вероной" со счётом 0:0. Пока что по правилам забить команде Массимилиано Аллегри не получается, но, если дальше картина матча не поменяется, "Ювентус" в этот вечер должен будет брать своё. 
  • Опасный момент
    45'
    Дуда с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бремер головой выбил мяч на правый угол штрафной, где оказался свободный Бонаццоли, Федерико в касание пробил в ближний угол ворот, Щесны успел сложиться и выручить свою команду. 
  • 45'
    Дуда со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Джурич под давлением Бремера головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Эрманно Феличани к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Гатти в центре поля нарушил правила против Джурича. Пока что у Федерико не очень получается сдерживать форварда "Вероны". 
  • 43'
    Веа с левой половины поля из-за пределов штрафной площади в касание пробил по воротам, мяч попал в грудь Фолоруншо, который был в центре штрафной. 
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    • Угловой
      42'
      Маккенни с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бремер под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • 41'
      Костич совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Филип от боковой линии штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной, Влахович в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Терраччано и ушёл на угловой. 
    • Желтая карточка
      40'
      Центральный защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани теперь уже получил жёлтую карточку за грубую игру против Джурича в борьбе за верховой мяч. 
    • Желтая карточка
      39'
      Форвард "Вероны" Милан Джурич получил жёлтую карточку за грубую игру в штрафной площади "Ювентуса". В борьбе за верховой мяч Джурич локтем огрел по голове Гатти. 
    • Судья
      38'
      Дуда с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Фолоруншо в борьбе с Рабио оказался на газоне, Эрманно Феличани показал, что никакого пенальти не будет. 
    • Опасный момент
      37'
      Костич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Влахович оторвался от соперника и в падении головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 36'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Ювентуса", Щесны вовремя вышел из ворот и без особого труда перехватил мяч. 
    • 35'
      Всё нормально с Онгла, полузащитник "Вероны" готов продолжать матч. Эрманно Феличани всё же нарушение правил в прошлом эпизоде правил не зафиксировал, но аут "Ювентус" быстро разыграть не смог, а поэтому свисток по большому счёту всё же был в пользу гостей. 
    • Травма, повреждение
      34'
      Онгла по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Вероны", пауза в игре. 
    • 33'
      Маккенни при игре в подкате на правом фланге у штрафной площади соперника зацепил Онгла, Эрманно Феличани немного подумал и всё же дал свисток в пользу "Вероны". 
    • 32'
      Кин по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и плотно пробил в ближний угол ворот, мяч вновь в створ не пошёл. 
    • 31'
      Фолоруншо совершил рывок вперёд по правой половине поля, а затем Майкл из-за пределов штрафной площади под давлением соперника решил пробить в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Щесны всё контролировал. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Кин перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Маньяни. 
    • 29'
      Терраччано с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Джурич с трудом оторвался от Бремера, но удар головой в правый угол ворот у Милана уже не получился, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Гатти в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Джурича. Игроки "Вероны" теперь уже не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 27'
      Костич со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Фолоруншо на левом фланге нарушил правила против Рабио. Игроки "Ювентуса" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Видеоповтор
      25'
      Судьи из комнаты VAR проверили прошлый эпизод, на повторе было видно, что после скидки Дойга мяч попал в грудь Веа, который бежал параллельно как раз у ближнего угла вратарской. В итоге Эрманно Феличани показал, что никакого пенальти пока что не будет. 
    • 24'
      Фараони с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел довольно сильно, Дойгу в итоге пришлось только спасать мяч в поле, а вот о качественной скидке к ближнему углу вратарской уже говорить не пришлось. 
    • 23'
      Терраччано совершил рывок вперёд по левому флангу, Маккенни отработал в обороне и выбил мяч в аут. 
    • Опасный момент
      22'
      Вновь по левой половине поля провели атаку футболисты "Ювентуса", которая завершилась передачей на ближний угол штрафной площади в исполнении Костича, Кин пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Угловой
      21'
      Маккенни с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки "Вероны" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Опасный момент
      20'
      Локателли со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Кин головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под перекладину, Монтипо в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Дуда на правом фланге нарушил правила против Маккенни. "Ювентус" тщательно готовится к стандарту. 
    • 18'
      Дуда со стандарта выполнил передачу к центру половины поля "Ювентуса", далее последовала подача на правый угол вратарской от Дойга, Маньяни под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Веа на левом фланге нарушил правила против Дойга. "Верона" тщательно готовится к стандарту. 
    • 16'
      И уже на повторе было видно, что при передаче из центра поля сам Кин совсем немного не успел выйти из офсайда, в итоге Мойзе остался без гола. 
    • Видеоповтор
      15'
      Успели порадоваться футболисты "Ювентуса" уже, а Эрманно Феличани послушал судей из комнаты VAR и показал, что радоваться рано, у одного из игроков туринского клуба зафиксировали офсайд, ждём повтора. 
    • Офсайд
      14'
      Кин совершил рывок вперёд по левой половине поля, далее Мойзе совершил небольшое смещение к радиусу штрафной площади и на исполнение отлично направил мяч под левую штангу, Монтипо на этот раз ничего не смог поделать. 
    • 13'
      Кин в продолжении прошлой атаки "Ювентуса" подхватил мяч после отскока от Терраччано, Мойзе сместился к правому углу вратарской, но под давлением соперника завершить момент ударом по воротам у форварда туринского клуба толком не получилось. 
    • 12'
      Рабио при развитии атаки по левой половине поля выполнил хорошую передачу на ход Костичу по левому флангу, Филип сразу же в касание выполнил передачу в центр штрафной площади, Влахович в касание пробил по воротам, Терраччано грамотно блокировал попытку. 
    • 11'
      Влахович попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Душана накрыл Давидович и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Фолоруншо получил по ногам в центре поля. Футболисты "Вероны" вновь быстро разыграли стандарт, но вот к воротам "Ювентуса" гости продвинуться по-прежнему никак не могут. 
    • 9'
      Влахович от радиуса штрафной площади на исполнение пробил в левый угол ворот, мяч полетел крайне слабо, Монтипо выловил его без особого труда. 
    • 8'
      Кин получил мяч у левого угла штрафной площади вновь, на этот раз Мойзе подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Вероны". 
    • 7'
      "Верона" с самого начала матча прижалась к своей штрафной площади, игра показывает нам, что ждать от гостей чего-то особенного не нужно. 
    • 6'
      Из центра поля последовала передача к линии штрафной площади "Вероны" по левой половине поля, Кин хотел пяткой отдать пас на ход Влаховичу уже в штрафную площадь, но пас всё же до адресата не дошёл. 
    • 5'
      Костич совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу под давлением соперника в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Филипа и ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Маккенни в центре поля нарушил правила против Дуды. Ондрей не смог быстро разыграть стандарт под давлением соперника. 
    • 3'
      Веа разогнал атаку по правому флангу, а затем Тимоти от углового флажка выполнил пас чуть назад к правому углу штрафной площади на Маккенни, Уэстон в касание отправил мяч в центр штрафной площади, защитники "Вероны" сыграли внимательно и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Локателли в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Джурича. Игроки "Вероны" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная битва за очки в Турине. Будем надеяться, что команды покажут качественный футбол и не буду скупиться на забитые мячи. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Верона

    Исход игры
    Ювентус
    97.8% (132)
    Ничья
    1.5% (2)
    Верона
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.72% (31)
    Меньше
    73.28% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    20.69% (24)
    Нет
    79.31% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    55.6% (75)
    2:1 Ювентус
    11.9% (16)
    1:0 Ювентус
    7.4% (10)
    3:0 Ювентус
    5.2% (7)
    3:1 Ювентус
    5.2% (7)
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