Тур: 10. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Феличиани Эрманно
0'
13' Undefined phrase: football_event_Влахович Душан
38' Желтая карточкаДжурич Милан
40' Желтая карточкаРугани Даниэле
50' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
Ход матча
13'
38'
40'
50'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
238 Количество передач 212
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Веа
Тимоти
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
18
Кин
Мойзе
18
Онгла
Мартин
33
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
11 Костич ФилипПолузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
-
13 Хуйсен ДинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йылдыз КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Онгла МартинПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 ХоселитоПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Мбула ХордиНападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ювентус
Верона
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
17 матчей
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
2.56
1.5
Среднее время на гол
35
60
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.56
Среднее время на гол
60
162
Всего голов
35
17
Голов в среднем за матч
2.06
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
43
90
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (1)
|0.4
|Кьеза Федерико
|4
|0.4
|Милик Аркадиуш
|2
|0.2
|Рабио Адриен
|1
|0.1
|Локателли Мануэль
|1
|0.1
|Данило Луис
|1
|0.1
|Гатти Федерико
|1
|0.1
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|0.2
|Дуда Ондрей
|1
|0.1
|Лазович Дарко
|1
|0.1
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.1
|Джурич Милан II
|1
|0.1
|Фараони Марко
|0
|0
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|4
|0
|Данило Луис
|3
|0
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Гатти Федерико
|3
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Фараони Марко
|3
|0
|Марко Барони
|3
|0
|Дуда Ондрей
|2
|0
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Давидович Павел
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Коппола Диего
|2
|0
|Хиен Исак
|0
|1
|Сердар Суат
|1
|0
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Ювентус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Верона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
2
Ювентус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Верона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
13%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
4
27%
1
17%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
3
27%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0
Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1
Верона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1
Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1
Результаты матчей
Ювентус
Верона
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
54
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|24 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 9
|21
|3.
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 8
|16
|7.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 12
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|16.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|16.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|Фрозиноне
|Маццители Лука
|1 3
|Милан
|Тиав Малик
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Верона
Исход игры
Ювентус
97.8% (132)
Ничья
1.5% (2)
Верона
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.72% (31)
Меньше
73.28% (85)
Обе команды забьют
Да
20.69% (24)
Нет
79.31% (92)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
55.6% (75)
2:1 Ювентус
11.9% (16)
1:0 Ювентус
7.4% (10)
3:0 Ювентус
5.2% (7)
3:1 Ювентус
5.2% (7)
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