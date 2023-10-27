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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Ювентус
 
Позже
Верона
Прогнозы 78
Ювентус 98.7% (77)
X 0% (0)
Верона 1.3% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
24
Ругани
Даниэле
22
Веа
Тимоти
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
9
Влахович
Душан
18
Кин
Мойзе
1
Монтипо
Лоренцо
24
Терраччано
Филиппо
27
Давидович
Павел
23
Маньяни
Джанджакомо
5
Фараони
Марко
8
Лазович
Дарко
33
Дуда
Ондрей
90
Фолоруншо
Майкл
31
Суслов
Томаш
26
Нгонж
Сириль
11
Джурич
Милан
II
Ювентус
3-5-2
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Ювентус
Верона

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

17 матчей

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:0
К
6:1
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

2.56
1.5

Среднее время на гол

35
60

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.56

Среднее время на гол

60
162

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

2.06
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.44
Кьеза Федерико 4 0.44
Милик Аркадиуш 2 0.22
Рабио Адриен 1 0.11
Локателли Мануэль 1 0.11
Данило Луис 1 0.11
Гатти Федерико 1 0.11
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.22
Дуда Ондрей 1 0.11
Лазович Дарко 1 0.11
Бонаццоли Федерико 1 0.11
Джурич Милан II 1 0.11
Фараони Марко 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 4 0
Данило Луис 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Гатти Федерико 3 0
Влахович Душан 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Веа Тимоти 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маньяни Джанджакомо 4 0
Фараони Марко 3 0
Марко Барони 3 0
Дуда Ондрей 2 0
Бонаццоли Федерико 2 0
Давидович Павел 2 0
Суслов Томаш 2 0
Коппола Диего 2 0
Хиен Исак 0 1
Сердар Суат 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Дойг Джош 1 0
Амионе Бруно 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Ювентус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Верона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
2
Ювентус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Верона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
13%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
3
27%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0
Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1
Верона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Верона - Наполи 1:3 Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1
Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1

Результаты матчей

Ювентус
Верона

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
1
8
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 9 7 1 1 24 - 5 22
2.
Милан
 Заявка 9 7 0 2 16 - 9 21
3.
Ювентус
 Заявка 9 6 2 1 15 - 6 20
4.
Наполи
 Заявка 9 5 2 2 20 - 10 17
5.
Фиорентина
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Рома
 Заявка 9 4 2 3 20 - 12 14
8.
Болонья
 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Лечче
 Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
11.
Монца
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
12.
Фрозиноне
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
13.
Дженоа
 1:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
14.
Сассуоло
 Заявка 9 3 1 5 12 - 16 10
15.
Торино
 Заявка 9 2 3 4 6 - 12 9
16.
Верона
 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17.
Эмполи
 Заявка 9 2 1 6 3 - 16 7
18.
Удинезе
 Заявка 9 0 6 3 5 - 13 6
19.
Салернитана
 0:1 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
20.
Кальяри
 Заявка 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 5 10
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лечче
 Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
8.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
9.
Монца
 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Дженоа
 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Наполи
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
14.
Сассуоло
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19.
Салернитана
 0:1 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
10.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
11.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
12.
Дженоа
 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Торино
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
16.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Наполи Осимхен Виктор 6
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Сассуоло Берарди Доменико 5 (1)
Рома Лукаку Ромелу 5
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Бани Маттиа 5
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Милан Тиав Малик 1 3
Удинезе Кабаселе Кристиан 4
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2023, осталось 22 часа 57 минут.

    Главный судья: Феличиани Эрманно

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 73% завершится победой Ювентус.
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    • Прогнозы 78
    Ювентус 98.7% (77)
    X 0% (0)
    Верона 1.3% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Верона
    1.38
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    5.20
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус - Верона

    Исход игры
    Ювентус
    98.8% (79)
    Ничья
    0% (0)
    Верона
    1.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.58% (24)
    Меньше
    68.42% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    27.63% (21)
    Нет
    72.37% (55)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    56.3% (45)
    2:1 Ювентус
    16.3% (13)
    3:1 Ювентус
    8.8% (7)
    1:0 Ювентус
    8.8% (7)
    3:0 Ювентус
    3.8% (3)
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    Верона
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