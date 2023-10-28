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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Helder Malheiro
Жил Висенте
1:0
Первый тайм: 27'
Брага
0'
1:0
22' Гол
Роко Батурина

Ход матча

22'
Роко Батурина
(Фудзимото Канья)
1:0
Прогнозы 118
Жил Висенте 5.1% (6)
X 15.3% (18)
Брага 79.7% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Жил Висенте
Ничья
Брага
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Все Коэффициенты
1
Винисиус
Оливейра
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
23
Бута
Леонарду
25
Тиба
Педру
8
Домингес
Максим
10
Фудзимото
Канья
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
21
Роко
Батурина
1
Матеус
Лима
17
Мендес
Юсафат
5
Сатчи
Сердар
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
21
Орта
Рикарду
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
16
Саласар
Родриго
14
Джало
Альваро
9
Руис
Абель
23
Банза
Симон
Жил Висенте
4-2-3-1
Брага
4-4-2

История личных встреч

Жил Висенте
Брага

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ММ(
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.56
0.67

Среднее время на гол

162
135

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.89
1.44

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.22
1.06

Тотал матчей

2.5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

73
85

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 3 0.33
Депу 3 0.33
Фудзимото Канья 2 (1) 0.22
Коррея Фелиш 2 0.22
Тиба Педру 2 0.22
Шаброль Тиджани 2 0.22
Фильо Жозе Карлос 1 0.11
Перейра Габриэл 1 0.11
Роко Батурина 1 0.11
Мурило Коста 1 (1) 0.11
Нету Мартим 0 0
Мигель Монтейру 0 0
Зе Карлос 0 0
Бута Леонарду 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 6 0.67
Орта Рикарду 5 0.56
Джало Альваро 3 0.33
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 (1) 0.22
Пицци Луиш 1 0.11
Руис Абель 1 0.11
Брума Арминду 1 0.11
Лопеш Рони 1 0.11
Фернандеш Рожер 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Борха Кристиан 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиба Педру 4 0
Домингес Максим 4 0
Перейра Габриэл 3 0
Гбане Мори 3 0
Фильо Жозе Карлос 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Нету Мартим 2 0
Хавьер Марлон 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 2 1
Жорж Артур 2 1
Фонте Жозе 3 0
Сатчи Сердар 3 0
Ньякате Сику 2 0
Саласар Родриго 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Борха Кристиан 1 0
Орта Рикарду 1 0
Матеус Лима 1 0
Карвалью Витор 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Руис Абель 1 0
Джало Альваро 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

2
1
Жил Висенте
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
7
Жил Висенте
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Брага
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
5
42%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
4
22%
5
25%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
3
17%
8
40%
76-90

Пропущено

15
14
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
6
40%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1
Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0
Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3
Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0

Результаты матчей

Жил Висенте
Брага

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
5
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:4
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:4
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
4
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
2
2
3.5
1
3
2
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
5
3
2
6
2.5
4
4
2
6
3.5
3
5
2
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2.
Бенфика
 Заявка 9 7 1 1 19 - 8 22
3.
Порту
 Заявка 8 6 1 1 11 - 6 19
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 6 1 2 17 - 10 19
5.
Брага
 0:1 Заявка 9 5 1 3 20 - 15 16
6.
Боавишта
 Заявка 8 4 3 1 18 - 13 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 10 14
8.
Фамаликан
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 9 4 0 5 19 - 15 12
10.
Портимоненсе
 Заявка 9 3 2 4 10 - 18 11
11.
Каса Пия
 Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
12.
Эштрела
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13.
Фаренсе
 Заявка 8 2 1 5 11 - 11 7
14.
Шавиш
 Заявка 9 2 1 6 12 - 26 7
15.
Визела
 Заявка 8 1 3 4 10 - 14 6
16.
Арока
 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
17.
Риу Аве
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Эшторил
 Заявка 9 1 1 7 14 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 5 4 0 1 15 - 6 12
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Порту
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Боавишта
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Брага
 0:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
10.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Шавиш
 Заявка 4 1 1 2 9 - 10 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
14.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Эштрела
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
18.
Каса Пия
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 11 - 7 12
2.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Брага
 0:1 Заявка 5 3 0 2 12 - 10 9
5.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Спортинг Л
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Боавишта
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
10.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
Эштрела
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
13.
Арока
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Визела
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
17.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 4 0 0 4 4 - 9 0
18.
Эшторил
 Заявка 5 0 0 5 9 - 15 0
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Топ бомбардиров
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (2)
Брага Банза Симон 6 (1)
Брага Орта Рикарду 5 (2)
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Фамаликан Кастро Пабло 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Портимоненсе Денер Клементе 5
Риу Аве Панталон Ренато 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Фудзимото Канья сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Роко Батурина забивает с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится ничьей.
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Прогнозы 118
Жил Висенте 5.1% (6)
X 15.3% (18)
Брага 79.7% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Брага
6.30
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4.70
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5.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Брага

Исход игры
Жил Висенте
5% (6)
Ничья
15.1% (18)
Брага
79.8% (95)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (76)
Меньше
33.33% (38)
Обе команды забьют
Да
78.95% (90)
Нет
21.05% (24)
Популярный счёт
1:2 Брага
52.1% (62)
1:1 Ничья
12.6% (15)
0:1 Брага
10.1% (12)
0:2 Брага
7.6% (9)
2:3 Брага
4.2% (5)
2:1 Жил Висенте
1.7% (2)
1:0 Жил Висенте
1.7% (2)
1:3 Брага
1.7% (2)
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Жил Висенте
Брага
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