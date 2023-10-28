Тур: 9. Стадион: Municipal de Barcelos. Главный судья: Helder Malheiro
1:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
22'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
26
Рубен
Мигель
25
Тиба
Педру
76
Нету
Мартим
70
Коррея
Фелиш
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гбане МориЗащитник
- Защитник
-
58 Лучано ТомасЗащитник
-
77 Мурило КостаЗащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
-
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Жил Висенте
Брага
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
11.1%
16.7%
72.2%
2 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.56
0.67
Среднее время на гол
162
135
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.89
1.44
Среднее время на гол
47
62
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.22
1.06
Тотал матчей
2.5
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
73
85
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|3
|0.33
|Депу
|3
|0.33
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.22
|Коррея Фелиш
|2
|0.22
|Тиба Педру
|2
|0.22
|Шаброль Тиджани
|2
|0.22
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.11
|Перейра Габриэл
|1
|0.11
|Роко Батурина
|1
|0.11
|Мурило Коста
|1 (1)
|0.11
|Нету Мартим
|0
|0
|Мигель Монтейру
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|6
|0.67
|Орта Рикарду
|5
|0.56
|Джало Альваро
|3
|0.33
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2 (1)
|0.22
|Пицци Луиш
|1
|0.11
|Руис Абель
|1
|0.11
|Брума Арминду
|1
|0.11
|Лопеш Рони
|1
|0.11
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Борха Кристиан
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиба Педру
|4
|0
|Домингес Максим
|4
|0
|Перейра Габриэл
|3
|0
|Гбане Мори
|3
|0
|Фильо Жозе Карлос
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Нету Мартим
|2
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|2
|1
|Жорж Артур
|2
|1
|Фонте Жозе
|3
|0
|Сатчи Сердар
|3
|0
|Ньякате Сику
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Матеус Лима
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Джало Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
2
1
Жил Висенте
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
0
7
Жил Висенте
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Брага
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
5
42%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
11%
2
10%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
4
22%
5
25%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
3
17%
8
40%
76-90
Пропущено
15
14
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
6
40%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
СФ Ос Белененсеш - Жил Висенте 1:2 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Порту - Жил Висенте 2:1
Жил Висенте - Эшторил 5:3 Визела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:3 Оливейренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0
Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3
Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0
Результаты матчей
Жил Висенте
Брага
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
5
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:4
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:4
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
4
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
26
44
26
35
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|11 - 6
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 15
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 13
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|1:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|19 - 15
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 18
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 26
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|14 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|7.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|17.
|1:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|9 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (2)
|Брага
|Банза Симон
|6 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|5 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Фамаликан
|Кастро Пабло
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|5
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Брага
Исход игры
Жил Висенте
5% (6)
Ничья
15.1% (18)
Брага
79.8% (95)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (76)
Меньше
33.33% (38)
Обе команды забьют
Да
78.95% (90)
Нет
21.05% (24)
Популярный счёт
1:2 Брага
52.1% (62)
1:1 Ничья
12.6% (15)
0:1 Брага
10.1% (12)
0:2 Брага
7.6% (9)
2:3 Брага
4.2% (5)
2:1 Жил Висенте
1.7% (2)
1:0 Жил Висенте
1.7% (2)
1:3 Брага
1.7% (2)
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