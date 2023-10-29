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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Брюгге
1:0
Перерыв
Антверпен
0'
15' Желтая карточка
Юсуф Альхассан
35' Желтая карточка
Нильсен Каспер
38' Желтая карточка
Мехеле Брэндон
1:0
45' Гол
Ютгла Ферран

Ход матча

15'
 
Юсуф Альхассан
35'
Нильсен Каспер
 
38'
Мехеле Брэндон
 
45'
Ютгла Ферран
(Бушанан Тажон)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Брюгге
Ничья
Антверпен
1.90
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Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
20
Ванакен
Ханс
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
9
Ютгла
Ферран
77
Синкернагель
Филип
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
2
Де
Лат
Ричи
48
Вермирен
Артур
24
Эккеленкамп
Юрген
8
Юсуф
Альхассан
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
11
Муйя
Арбнор
Брюгге
4-3-1-2
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Антверпен

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

22 матча

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПОЗЧТ
2:0
ПОЗЧТ
3:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
4:1
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
К
3:1
ПДА
0:2
К
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
5:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:0

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
98

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.55
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
86

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 (1) 0.58
Родригеш Тьяго 4 (1) 0.33
Синкернагель Филип 3 0.25
Ванакен Ханс 2 0.17
Нуса Антонио 2 0.17
Бушанан Тажон 2 0.17
Ютгла Ферран 2 0.17
Мехеле Брэндон 1 0.08
Кюйпер Максим 0 0
Саббе Кириани 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 5 0.42
Муйя Арбнор 3 0.25
Эккеленкамп Юрген 2 0.17
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.08
Вермирен Артур 1 0.08
Керк Джирано 1 0.08
Батай Йелле 1 0.08
Винс Сэмюэл 1 0.08
Иленикена Джордж 1 0.08
Алдервейрельд Тоби 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 1 1
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Баланта Эдер 2 0
Ветлесен Уго 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Одои Денис 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Вермирен Артур 2 0
Кулибали Сумайла 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Керк Джирано 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Антверпен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
8
Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Антверпен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
9%
3
19%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
3
14%
5
31%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
7
32%
2
13%
61-75
4
18%
3
19%
76-90

Пропущено

13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
5
38%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1
Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0
Антверпен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3
Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1

Результаты матчей

Брюгге
Антверпен

Точный счет

1:1
3 раза 60%
4:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
2
3
2
3
3.5
2
3
1
4
4.5
1
4
1
4
5.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
5
6
3
8
2.5
3
8
3
8
3.5
2
9
2
9
4.5
1
10
1
10
5.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 8 1 2 26 - 13 25
2.
Андерлехт
 12 7 3 2 23 - 14 24
3.
Серкль Брюгге
 12 7 0 5 16 - 11 21
4.
Гент
 11 5 5 1 16 - 12 20
5.
Брюгге
 1:0 12 5 4 3 24 - 12 19
6.
Генк
 11 4 6 1 20 - 10 18
7.
Антверпен
 0:1 12 4 5 3 19 - 9 17
8.
Стандард
 11 4 4 3 13 - 11 16
9.
Сент-Трейден
 12 4 4 4 13 - 19 16
10.
Эйпен
 12 4 1 7 16 - 26 13
11.
Спортинг Шарлеруа
 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 13 - 23 13
13.
АХ Лёвен
 12 3 3 6 19 - 24 12
14.
Мехелен
 12 3 2 7 11 - 18 11
15.
Кортрейк
 11 2 2 7 9 - 22 8
16.
Вестерло
 11 1 4 6 12 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
4.
Брюгге
 1:0 6 3 3 0 15 - 6 12
5.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
6.
Антверпен
 0:1 5 3 2 0 11 - 1 11
7.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
8.
Сент-Трейден
 6 3 0 3 5 - 8 9
9.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 11 - 6 8
10.
Стандард
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Кортрейк
 6 2 2 2 7 - 8 8
12.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
4.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Андерлехт
 6 2 2 2 9 - 9 8
7.
Брюгге
 1:0 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
9.
Эйпен
 6 2 0 4 7 - 12 6
10.
Антверпен
 0:1 7 1 3 3 8 - 8 6
11.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
13.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 7
Андерлехт Дрейер Андерс 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Бушанан Тажон сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Ютгла Ферран бьет в цель!
  • 38'
    Мехеле Брэндон получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Нильсен Каспер получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Юсуф Альхассан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Брюгге.
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Брюгге
Ничья
Антверпен
1.90
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5.40
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4.60
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