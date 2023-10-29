Тур: 12. Стадион: Ян Брейдель.
0'
15' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
35' Желтая карточкаНильсен Каспер
38' Желтая карточкаМехеле Брэндон
1:0
45' ГолЮтгла Ферран
Ход матча
15'
35'
38'
45'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
- Нападающий
-
91 Axl De Corte
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Муйя АрбнорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брюгге
Антверпен
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
22 матча
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1
0.92
Среднее время на гол
90
98
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.55
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
86
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (1)
|0.58
|Родригеш Тьяго
|4 (1)
|0.33
|Синкернагель Филип
|3
|0.25
|Ванакен Ханс
|2
|0.17
|Нуса Антонио
|2
|0.17
|Бушанан Тажон
|2
|0.17
|Ютгла Ферран
|2
|0.17
|Мехеле Брэндон
|1
|0.08
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|5
|0.42
|Муйя Арбнор
|3
|0.25
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.17
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.08
|Вермирен Артур
|1
|0.08
|Керк Джирано
|1
|0.08
|Батай Йелле
|1
|0.08
|Винс Сэмюэл
|1
|0.08
|Иленикена Джордж
|1
|0.08
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|1
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Ветлесен Уго
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Антверпен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
5
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
8
Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Антверпен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
22
16
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
9%
3
19%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
3
14%
5
31%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
7
32%
2
13%
61-75
4
18%
3
19%
76-90
Пропущено
13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
5
38%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
15%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1
Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0
Антверпен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3
Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1
Результаты матчей
Брюгге
Антверпен
Точный счет
1:1
3 раза 60%
4:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
7
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
23
23
23
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
33
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
38
56
38
38
38
29
29
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|26 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|3.
|12
|7
|0
|5
|16 - 11
|21
|4.
|11
|5
|5
|1
|16 - 12
|20
|5.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|24 - 12
|19
|6.
|11
|4
|6
|1
|20 - 10
|18
|7.
|0:1
|12
|4
|5
|3
|19 - 9
|17
|8.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|9.
|12
|4
|4
|4
|13 - 19
|16
|10.
|12
|4
|1
|7
|16 - 26
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|16.
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|5.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|6.
|0:1
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|7.
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|8.
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|8 - 11
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|10.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|7
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5