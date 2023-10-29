Тур: 12. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0'
1:0
18' ПенальтиСене Кали
37' Желтая карточкаДжака Таулант
2:0
65' ПенальтиСене Кали
3:0
69' ГолСаншеш Алвин
71' Желтая карточкаВейга Ренату
78' Желтая карточкаРюэгг Кевин
86' Красная карточкаКаблан Крис
Ход матча
18'
1:0
37'
65'
2:0
69'
3:0
71'
78'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
22
Калу
Самуэль
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Калу СамуэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиНападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
19 Илие РарешНападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мэлоун МорисНападающий
-
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лозанна
Базель
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
28 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
37 матчей
10.8%
18.9%
70.3%
4 победы 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
13.5%
37.8%
48.7%
5 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
13.5%
24.3%
62.2%
5 побед 9 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
25
Голов в среднем за матч
1.06
1.19
Среднее время на гол
84
75
Всего голов
57
36
Голов в среднем за матч
2.71
2.25
Среднее время на гол
33
40
Всего голов
74
61
Голов в среднем за матч
2
1.65
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|5 (3)
|0.42
|Саншеш Алвин
|4
|0.33
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.25
|Бальде Алиу
|2
|0.17
|Илие Рареш
|1
|0.08
|Калу Самуэль
|1
|0.08
|Каблан Крис
|1
|0.08
|Лабо Бригтон
|1
|0.08
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.27
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.18
|Ндой Дан
|1
|0.09
|Йованович Джордже
|1
|0.09
|Ван Бремен Финн
|1
|0.09
|Мэлоун Морис
|1
|0.09
|Комас Арнау
|1
|0.09
|Хунцикер Андрин
|1
|0.09
|Вейга Ренату
|1
|0.09
|Сигуа Габриэль
|1
|0.09
|Джака Таулант
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|5
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Сене Кали
|2
|1
|Каблан Крис
|3
|0
|Кустодио Оливье
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|2
|1
|Ван Бремен Финн
|3
|0
|Джака Таулант
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Йованович Джордже
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Демир Юсуф
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Базель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Лозанна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Базель
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
5
9
Лозанна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Базель
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
3
27%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
50%
3
30%
76-90
Пропущено
9
10
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Забито
17
14
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
8
47%
4
29%
76-90
Пропущено
18
21
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
6
33%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1
Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0
Базель
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1
Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1
Результаты матчей
Лозанна
Базель
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 67%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
73
47
37
110
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|6
|0
|23 - 10
|24
|2.
|10
|6
|3
|1
|20 - 9
|21
|3.
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|5.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|24 - 25
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|17 - 22
|16
|8.
|10
|5
|0
|5
|19 - 17
|15
|9.
|3:0
|12
|3
|3
|6
|18 - 20
|12
|10.
|12
|3
|2
|7
|15 - 19
|11
|11.
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|12.
|0:3
|11
|1
|2
|8
|13 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|15 - 5
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|3:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|0:3
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|5.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|6.
|6
|1
|2
|3
|14 - 18
|5
|7.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|10.
|3:0
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|12.
|0:3
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|5 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5