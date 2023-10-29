Тур: 12. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0'
1:0
19' ПенальтиСене Кали
37' Желтая карточкаДжака Таулант
64' Желтая карточкаВейга Ренату
2:0
66' ПенальтиСене Кали
3:0
69' ГолСаншеш Алвин
78' Желтая карточкаРюэгг Кевин
86' Красная карточкаКаблан Крис
90' Желтая карточкаБаришич Адриан-Леон
90' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
90' Желтая карточкаДемир Юсуф
90'+9
Ход матча
19'
1:0
37'
64'
66'
2:0
69'
3:0
78'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
346 Количество передач 403
-
46 Владение мячом, % 54
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
22
Калу
Самуэль
40
Вейга
Ренату
30
Каде
Антон
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Калу СамуэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиНападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
19 Илие РарешНападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мэлоун МорисНападающий
-
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лозанна
Базель
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
28 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
37 матчей
10.8%
18.9%
70.3%
4 победы 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
13.5%
37.8%
48.7%
5 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
13.5%
24.3%
62.2%
5 побед 9 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
25
Голов в среднем за матч
1.06
1.19
Среднее время на гол
84
75
Всего голов
57
36
Голов в среднем за матч
2.71
2.25
Среднее время на гол
33
40
Всего голов
74
61
Голов в среднем за матч
2
1.65
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|5 (3)
|0.42
|Саншеш Алвин
|4
|0.33
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.25
|Бальде Алиу
|2
|0.17
|Илие Рареш
|1
|0.08
|Калу Самуэль
|1
|0.08
|Каблан Крис
|1
|0.08
|Лабо Бригтон
|1
|0.08
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.27
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.18
|Ндой Дан
|1
|0.09
|Йованович Джордже
|1
|0.09
|Ван Бремен Финн
|1
|0.09
|Мэлоун Морис
|1
|0.09
|Комас Арнау
|1
|0.09
|Хунцикер Андрин
|1
|0.09
|Вейга Ренату
|1
|0.09
|Сигуа Габриэль
|1
|0.09
|Джака Таулант
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Каблан Крис
|3
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Сене Кали
|2
|1
|Кустодио Оливье
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|2
|1
|Ван Бремен Финн
|3
|0
|Джака Таулант
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Йованович Джордже
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Базель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Лозанна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Базель
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
5
9
Лозанна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Базель
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
44%
3
21%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
50%
3
30%
76-90
Пропущено
9
10
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Забито
20
14
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
8
40%
4
29%
76-90
Пропущено
18
24
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
6%
5
21%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
6
33%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1
Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0
Базель
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1
Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1
Результаты матчей
Лозанна
Базель
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 67%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
74
57
38
210
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|6
|0
|23 - 10
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|3.
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|4.
|1:1
|12
|5
|4
|3
|16 - 16
|19
|5.
|1:1
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|6.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|24 - 25
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|17 - 22
|16
|9.
|12
|3
|3
|6
|18 - 20
|12
|10.
|12
|3
|2
|7
|15 - 19
|11
|11.
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|12.
|11
|1
|2
|8
|13 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|15 - 5
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|4.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|8.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|3.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|5.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|6.
|6
|1
|2
|3
|14 - 18
|5
|7.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|5 (2)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5