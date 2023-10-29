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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Лозанна
3:0
Конец матча
Базель
0'
1:0
19' Пенальти
Сене Кали
37' Желтая карточка
Джака Таулант
64' Желтая карточка
Вейга Ренату
2:0
66' Пенальти
Сене Кали
3:0
69' Гол
Саншеш Алвин
78' Желтая карточка
Рюэгг Кевин
86' Красная карточка
Каблан Крис
90' Желтая карточка
Баришич Адриан-Леон
90' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
90' Желтая карточка
Демир Юсуф
90'+9

Ход матча

19'
Сене Кали
1:0
37'
 
Джака Таулант
46'
 
Фрай Фабиан
Барри Тьерно
46'
 
Рюэгг Кевин
Дрэгер Мохамед
64'
 
Вейга Ренату
66'
Сене Кали
2:0
66'
Нанизаямо Микаэль
Дабанлы Беркай
 
67'
 
Демир Юсуф
Сигуа Габриэль
67'
 
Мэлоун Морис
Йованович Джордже
69'
Саншеш Алвин
(Сене Кали)
3:0
77'
Сузуки Тоити
Калу Самуэль
 
77'
Лабо Бригтон
Сене Кали
 
77'
Каблан Крис
Поати Морган
 
78'
 
Рюэгг Кевин
86'
 
Карлос Гауто Хуан
Огюстен Жан-Кевин
86'
Каблан Крис
 
90'
Илие Рареш
Саншеш Алвин
 
90'
 
Баришич Адриан-Леон
90'
Дюссенн Ноэ
 
90'
 
Демир Юсуф

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 346 Количество передач 403
  • 46 Владение мячом, % 54
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
5
Дабанлы
Беркай
18
Поати
Морган
24
Бернед
Антуан
8
Роше
Джейми
80
Саншеш
Алвин
11
Диабате
Фуссейни
9
Сене
Кали
22
Калу
Самуэль
1
Хитц
Mapвин
6
Дрэгер
Мохамед
26
Баришич
Адриан-Леон
40
Вейга
Ренату
31
Шмидт
Доминик
II
34
Джака
Таулант
21
Сигуа
Габриэль
9
Барри
Тьерно
30
Каде
Антон
10
Огюстен
Жан-Кевин
99
Йованович
Джордже
Лозанна
4-3-3
Базель
4-2-2-2

История личных встреч

Лозанна
Базель

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
77.8%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

28 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

37 матчей

10.8%
18.9%
70.3%
4 победы 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

13.5%
37.8%
48.7%
5 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

13.5%
24.3%
62.2%
5 побед 9 ничьих 23 победы

История матчей

С
1:2
ТМК
0:1
С
0:0
С
3:0
ТМК
3:0
С
1:1
С
2:2
С
3:3
С
0:0
С
1:3
С
2:1
К
2:3
ТМК
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
1:2
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:2
ТМК
2:3
С
4:2
С
1:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:2
К
5:2
С
2:3
С
6:0
ТМС
2:5
К
6:0

Голы

Всего голов

17
25

Голов в среднем за матч

1.06
1.19

Среднее время на гол

84
75

Всего голов

57
36

Голов в среднем за матч

2.71
2.25

Среднее время на гол

33
40

Всего голов

74
61

Голов в среднем за матч

2
1.65

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 5 (3) 0.42
Саншеш Алвин 4 0.33
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.25
Бальде Алиу 2 0.17
Илие Рареш 1 0.08
Калу Самуэль 1 0.08
Каблан Крис 1 0.08
Лабо Бригтон 1 0.08
Кукурузович Степан 0 0
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.27
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.18
Ндой Дан 1 0.09
Йованович Джордже 1 0.09
Ван Бремен Финн 1 0.09
Мэлоун Морис 1 0.09
Комас Арнау 1 0.09
Хунцикер Андрин 1 0.09
Вейга Ренату 1 0.09
Сигуа Габриэль 1 0.09
Джака Таулант 0 0
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Бургер Ваутер 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 6 0
Каблан Крис 3 1
Anel Husic 4 0
Сене Кали 2 1
Кустодио Оливье 2 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 2 1
Ван Бремен Финн 3 0
Джака Таулант 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вейга Ренату 2 0
Комас Арнау 0 1
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Йованович Джордже 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0
Сигуа Габриэль 1 0

Результаты матчей

Лозанна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Базель
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Лозанна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Базель
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

5
9
Лозанна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Базель
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
22%
3
21%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
44%
3
21%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
50%
3
30%
76-90

Пропущено

9
10
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Забито

20
14
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
8
40%
4
29%
76-90

Пропущено

18
24
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
6%
5
21%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
6
33%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1
Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0
Базель
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Базель - Серветт 0:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1
Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1

Результаты матчей

Лозанна
Базель

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 67%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
4
5
7
1.5
3
8
2
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 12 6 6 0 23 - 10 24
2.
Янг Бойз
 0:0 11 6 4 1 20 - 9 22
3.
Санкт-Галлен
 12 6 3 3 19 - 12 21
4.
Люцерн
 1:1 12 5 4 3 16 - 16 19
5.
Серветт
 1:1 12 4 5 3 15 - 16 17
6.
Лугано
 0:0 11 5 1 5 19 - 17 16
7.
Винтертур
 12 4 4 4 24 - 25 16
8.
Ивердон
 12 4 4 4 17 - 22 16
9.
Лозанна
 12 3 3 6 18 - 20 12
10.
Грасcхоппер
 12 3 2 7 15 - 19 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 4 5 12 - 20 10
12.
Базель
 11 1 2 8 13 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Цюрих
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
Янг Бойз
 0:0 5 4 1 0 14 - 4 13
4.
Люцерн
 1:1 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Винтертур
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Ивердон
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Лугано
 0:0 5 3 1 1 9 - 3 10
8.
Лозанна
 6 2 2 2 10 - 9 8
9.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Серветт
 1:1 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
12.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:1 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
3.
Янг Бойз
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Лугано
 0:0 6 2 0 4 10 - 14 6
5.
Люцерн
 1:1 6 1 3 2 5 - 7 6
6.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 13 5
8.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
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Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Лозанна Сене Кали 5 (2)
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Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Янг Бойз Али Мохамед 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Винтертур Сидлер Сильван 5
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Г О О О О Л - Сене Кали из команды Лозанна забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лозанна 3:0 Базель онлайн

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