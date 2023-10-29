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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Штурм Грац
0:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
5' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
0:1
14' Гол
Грубер Андреас
0:1
33' Не забитый пенальти
Саркария Манприт
69' Желтая карточка
Мейсль Маттео
76' Желтая карточка
Лавале Димитри
87' Желтая карточка
Фрюхтль Кристиан
89' Желтая карточка
Холланд Джеймс
90' Желтая карточка
Прасс Александр
90' Желтая карточка
Фишер Манфред
90'+7
1
Схерпен
Кьелл
2
Джонстон
Макс
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
24
Лавале
Димитри
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
11
Саркария
Манприт
20
Ятта
Сиди
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
77
Джукич
Александар
19
Поцманн
Марвин
11
Польстер
Мануэль
17
Грубер
Андреас
10
Асллани
Фисник
30
Фишер
Манфред
Штурм Грац
4-3-1-2
Аустрия Вена
3-4-3

История личных встреч

Штурм Грац
Аустрия Вена

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 4 0.33
Китеишвили Отар 3 0.25
Саркария Манприт 3 (1) 0.25
Вютрих Грегори 2 0.17
Прасс Александр 2 0.17
Фусейни Мохаммед II 1 0.08
Газибегович Юсуф 1 0.08
Аффенгрубер Давид 1 0.08
Хорват Томи 1 0.08
Ятта Сиди 1 0.08
Бовинг Виллиам 0 0
Шнегг Давид 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 8 0.67
Асллани Фисник 2 0.17
Гуэнуш Хаким 1 0.08
Хандль Йоханнес 1 0.08
Вучич Ромео 1 0.08
Ранфтль Райнхольд 0 0
Фитц Доминик 0 0
Польстер Мануэль 0 0
Фишер Манфред 0 0
Джукич Александар 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 6 0
Хирлендер Штефан 4 0
Горенц-Станкович Йон 4 0
Прасс Александр 4 0
Вютрих Грегори 3 0
Шнегг Давид 1 1
Газибегович Юсуф 2 0
Серрано Хавьер 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Лавале Димитри 1 0
Саркария Манприт 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Christian Ilzer 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 3 1
Холланд Джеймс 2 1
Галвао Лукас 2 1
Грубер Андреас 3 0
Фитц Доминик 3 0
Хускович Муарем 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Ранфтль Райнхольд 2 0
Фишер Манфред 2 0
Балтакса Матан 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Джукич Александар 2 0
Кос Мирко 0 1
Поцманн Марвин 1 0
Фрюхтль Кристиан 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Michael Wimmer 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Штурм Грац
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аустрия Вена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
6
Штурм Грац
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Аустрия Вена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
18%
3
43%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
60%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
3
14%
4
31%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
5
23%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
3
23%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
50%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2
Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4
Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1

Результаты матчей

Штурм Грац
Аустрия Вена

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
3
4
3
1.5
2
3
1
6
2.5
1
4
1
6
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
7
5
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 12 8 3 1 20 - 8 27
2.
Зальцбург
 12 8 2 2 27 - 8 26
3.
ЛАСК
 1:1 12 6 4 2 15 - 8 22
4.
Аустрия Клагенфурт
 12 5 6 1 19 - 13 21
5.
Хартберг
 12 5 4 3 20 - 16 19
6.
Аустрия Вена
 12 4 3 5 13 - 13 15
7.
Рапид Вена
 1:1 12 3 6 3 23 - 13 15
8.
Вольфсбергер
 12 3 5 4 15 - 19 14
9.
Альтах
 12 3 4 5 9 - 15 13
10.
Блау-Вайсс Линц
 12 3 4 5 13 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 12 1 2 9 10 - 25 5
12.
Аустрия Лустенау
 12 0 3 9 5 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1:1 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
4.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
5.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
6.
Альтах
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Вольфсбергер
 6 2 1 3 7 - 10 7
8.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
9.
Рапид Вена
 1:1 7 1 4 2 12 - 10 7
10.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Сваровски Тироль
 5 0 1 4 6 - 13 1
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 0 7 2 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 6 4 2 0 17 - 6 14
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 6 3 3 0 11 - 5 12
4.
Хартберг
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
6.
Рапид Вена
 1:1 5 2 2 1 11 - 3 8
7.
ЛАСК
 1:1 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Вольфсбергер
 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
10.
Альтах
 7 1 3 3 5 - 10 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 5 0 3 2 3 - 6 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 7 (1)
Зальцбург Конате Карим 6 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
Альтах Felix Strauss 1 4
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