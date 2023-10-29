Тур: 12. Стадион: Меркур Арена.
0:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
0:1
14' ГолГрубер Андреас
0:1
33' Не забитый пенальтиСаркария Манприт
69' Желтая карточкаМейсль Маттео
76' Желтая карточкаЛавале Димитри
87' Желтая карточкаФрюхтль Кристиан
89' Желтая карточкаХолланд Джеймс
90' Желтая карточкаПрасс Александр
90' Желтая карточкаФишер Манфред
90'+7
Ход матча
14'
0:1
33'
0:1
69'
76'
87'
89'
90'
90'
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
20
Ятта
Сиди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Штурм Грац
Аустрия Вена
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|4
|0.33
|Китеишвили Отар
|3
|0.25
|Саркария Манприт
|3 (1)
|0.25
|Вютрих Грегори
|2
|0.17
|Прасс Александр
|2
|0.17
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.08
|Газибегович Юсуф
|1
|0.08
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.08
|Хорват Томи
|1
|0.08
|Ятта Сиди
|1
|0.08
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Шнегг Давид
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|8
|0.67
|Асллани Фисник
|2
|0.17
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.08
|Хандль Йоханнес
|1
|0.08
|Вучич Ромео
|1
|0.08
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Фитц Доминик
|0
|0
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|6
|0
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Прасс Александр
|4
|0
|Вютрих Грегори
|3
|0
|Шнегг Давид
|1
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Серрано Хавьер
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Марвин
|3
|1
|Холланд Джеймс
|2
|1
|Галвао Лукас
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Хускович Муарем
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Балтакса Матан
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Джукич Александар
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Michael Wimmer
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Штурм Грац
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аустрия Вена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
11
6
Штурм Грац
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Аустрия Вена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
13
8
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
18%
3
43%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
60%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
22
13
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 5
3
14%
4
31%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
5
23%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
3
23%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
50%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2
Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4
Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1
Результаты матчей
Штурм Грац
Аустрия Вена
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
23
43
23
16
14
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
25
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
75
48
210
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|20 - 8
|27
|2.
|12
|8
|2
|2
|27 - 8
|26
|3.
|1:1
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|4.
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|5.
|12
|5
|4
|3
|20 - 16
|19
|6.
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|7.
|1:1
|12
|3
|6
|3
|23 - 13
|15
|8.
|12
|3
|5
|4
|15 - 19
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|9 - 15
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|11.
|12
|1
|2
|9
|10 - 25
|5
|12.
|12
|0
|3
|9
|5 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|6
|4
|0
|2
|10 - 2
|12
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|6 - 9
|7
|9.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|12 - 10
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|17 - 6
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|7
|3
|0
|4
|7 - 8
|9
|6.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|11 - 3
|8
|7.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|7 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|6 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|Альтах
|Felix Strauss
|1 4