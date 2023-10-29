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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Аустрия Лустенау
0:4
Конец матча
Хартберг
0'
0:1
36' Гол
Афдияй Донис
39' Желтая карточка
Афдияй Донис
39' Желтая карточка
Manuel Pfeifer
44' Красная карточка
Pius Grabher
0:2
59' Гол
Фризер Доминик
0:3
66' Гол
Энтруп Максимилиан
66' Желтая карточка
Энтруп Максимилиан
73' Желтая карточка
Fabian Gmeiner
0:4
83' Гол
Энтруп Максимилиан
90'+2
27
Domenik
Schierl
7
Fabian
Gmeiner
2
Мольтенис
Борис
5
Leo
Matzler
4
Tobias
Berger
33
Daniel
Tiefenbach
23
Pius
Grabher
19
Бобциен
Бен
70
Stefano
Surdanovic
22
Диаби
Ядали
10
Lukas
Fridrikas
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
33
Фризер
Доминик
26
Ланг
Кристоф
32
Диаките
Усман
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
10
Афдияй
Донис
Аустрия Лустенау
4-2-3-1
Хартберг
4-5-1

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Хартберг

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
5.9%
17.6%
13 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

32 матча

46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:2
Б
5:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
4:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:3
ЭЛ
0:4
ЭЛ
0:1
ЭЛ
5:0
ЭЛ
1:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
1:3
ЭЛ
0:0
ЭЛ
3:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
2:3
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:3
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

2
1.06

Среднее время на гол

45
84

Всего голов

14
23

Голов в среднем за матч

0.88
1.44

Среднее время на гол

102
62

Всего голов

46
40

Голов в среднем за матч

1.44
1.25

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anthony Schmid 2 0.17
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.17
Namory Cisse 1 0.08
Оливейра Андерсон 0 0
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 7 0.58
Афдияй Донис 4 0.33
Ланг Кристоф 3 0.25
Прокоп Доминик 1 0.08
Фризер Доминик 1 0.08
Провиденс Рубен 1 0.08
Christoph Urdl 1 0.08
Диаките Усман 1 0.08
Maximilian Fillafer 1 0.08
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Mamadou Sangare 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 2 1
Маак Маттиас 2 0
Domenik Schierl 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Daniel Tiefenbach 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Dario Grujic 2 0
Мольтенис Борис 2 0
Leo Matzler 2 0
Torben Rhein 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Диалло Байла 1 0
Namory Cisse 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 1
Хайль Юрген 4 0
Mamadou Sangare 2 1
Прокоп Доминик 3 0
Афдияй Донис 3 0
Кайнц Тобиас 2 0
Энтруп Максимилиан 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Маркус Шопп 2 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Хальвахс Юлиан 1 0
Christoph Urdl 1 0
Ibane Bowat 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Хартберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Аустрия Лустенау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Хартберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

3
7
Аустрия Лустенау
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Хартберг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
67%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

21
5
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
10%
2
40%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
5
24%
1
20%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
2
10%
2
40%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
60%
2
18%
76-90

Забито

7
20
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
1
14%
2
10%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
4
57%
4
20%
46-60
1
14%
6
30%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

26
16
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
8%
3
19%
1-15
6
23%
1
6%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
5
19%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4
Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1
Хартберг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0
Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Хартберг

Точный счет

0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
9
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 12 8 3 1 20 - 8 27
2.
Зальцбург
 12 8 2 2 27 - 8 26
3.
ЛАСК
 1:1 12 6 4 2 15 - 8 22
4.
Аустрия Клагенфурт
 12 5 6 1 19 - 13 21
5.
Хартберг
 12 5 4 3 20 - 16 19
6.
Аустрия Вена
 12 4 3 5 13 - 13 15
7.
Рапид Вена
 1:1 12 3 6 3 23 - 13 15
8.
Вольфсбергер
 12 3 5 4 15 - 19 14
9.
Альтах
 12 3 4 5 9 - 15 13
10.
Блау-Вайсс Линц
 12 3 4 5 13 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 12 1 2 9 10 - 25 5
12.
Аустрия Лустенау
 12 0 3 9 5 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1:1 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
4.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
5.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
6.
Альтах
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Вольфсбергер
 6 2 1 3 7 - 10 7
8.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
9.
Рапид Вена
 1:1 7 1 4 2 12 - 10 7
10.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Сваровски Тироль
 5 0 1 4 6 - 13 1
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 0 7 2 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 6 4 2 0 17 - 6 14
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 6 3 3 0 11 - 5 12
4.
Хартберг
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
6.
Рапид Вена
 1:1 5 2 2 1 11 - 3 8
7.
ЛАСК
 1:1 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Вольфсбергер
 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
10.
Альтах
 7 1 3 3 5 - 10 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 5 0 3 2 3 - 6 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 7 (1)
Зальцбург Конате Карим 6 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
Альтах Felix Strauss 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      УДАЛЕНИЕ! - Пиус Грабер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 39'
      Manuel Pfeifer получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Афдияй Донис получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Ланг Кристоф сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Афдияй Донис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аустрия Лустенау 0:4 Хартберг онлайн

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