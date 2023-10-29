Тур: 12. Стадион: Planet Pure Stadium.
0:4
Конец матча
0'
0:1
36' ГолАфдияй Донис
39' Желтая карточкаАфдияй Донис
39' Желтая карточкаManuel Pfeifer
44' Красная карточкаPius Grabher
0:2
59' ГолФризер Доминик
0:3
66' ГолЭнтруп Максимилиан
66' Желтая карточкаЭнтруп Максимилиан
73' Желтая карточкаFabian Gmeiner
0:4
83' ГолЭнтруп Максимилиан
90'+2
Ход матча
36'
0:1
39'
39'
44'
59'
0:2
66'
73'
83'
23
Pius
Grabher
19
Бобциен
Бен
22
Диаби
Ядали
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
26
Ланг
Кристоф
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
-
19 Бобциен БенПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Диаби ЯдалиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
20 Шмид ЖонатанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 Namory Cisse
-
Главный тренер: Markus Mader
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Хартберг
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
5.9%
17.6%
13 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
32 матча
46.9%
21.9%
31.2%
15 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
40.6%
34.4%
25%
13 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
2
1.06
Среднее время на гол
45
84
Всего голов
14
23
Голов в среднем за матч
0.88
1.44
Среднее время на гол
102
62
Всего голов
46
40
Голов в среднем за матч
1.44
1.25
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anthony Schmid
|2
|0.17
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.17
|Namory Cisse
|1
|0.08
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Dario Grujic
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|7
|0.58
|Афдияй Донис
|4
|0.33
|Ланг Кристоф
|3
|0.25
|Прокоп Доминик
|1
|0.08
|Фризер Доминик
|1
|0.08
|Провиденс Рубен
|1
|0.08
|Christoph Urdl
|1
|0.08
|Диаките Усман
|1
|0.08
|Maximilian Fillafer
|1
|0.08
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Mamadou Sangare
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|2
|1
|Маак Маттиас
|2
|0
|Domenik Schierl
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Daniel Tiefenbach
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Dario Grujic
|2
|0
|Мольтенис Борис
|2
|0
|Leo Matzler
|2
|0
|Torben Rhein
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Диалло Байла
|1
|0
|Namory Cisse
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|1
|Хайль Юрген
|4
|0
|Mamadou Sangare
|2
|1
|Прокоп Доминик
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Энтруп Максимилиан
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Маркус Шопп
|2
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Хальвахс Юлиан
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Ibane Bowat
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Хартберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Аустрия Лустенау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Хартберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
3
7
Аустрия Лустенау
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Хартберг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
67%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
21
5
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
10%
2
40%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
5
24%
1
20%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
2
10%
2
40%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
60%
2
18%
76-90
Забито
7
20
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
1
14%
2
10%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
4
57%
4
20%
46-60
1
14%
6
30%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
26
16
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
8%
3
19%
1-15
6
23%
1
6%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
5
19%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4
Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1
Хартберг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0
Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Хартберг
Точный счет
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 75%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
42
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
39
Больше Меньше
93
210
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|20 - 8
|27
|2.
|12
|8
|2
|2
|27 - 8
|26
|3.
|1:1
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|4.
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|5.
|12
|5
|4
|3
|20 - 16
|19
|6.
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|7.
|1:1
|12
|3
|6
|3
|23 - 13
|15
|8.
|12
|3
|5
|4
|15 - 19
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|9 - 15
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|11.
|12
|1
|2
|9
|10 - 25
|5
|12.
|12
|0
|3
|9
|5 - 28
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|6
|4
|0
|2
|10 - 2
|12
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|6 - 9
|7
|9.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|12 - 10
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|17 - 6
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|7
|3
|0
|4
|7 - 8
|9
|6.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|11 - 3
|8
|7.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|7 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|6 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|Альтах
|Felix Strauss
|1 4