Тур: 1.
Ход матча
24'
1:0
27'
2:0
11
Rahim
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim AliНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
29 Irfan Yadwad
-
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Juan MeraПолузащитник
-
99 Luka MajcenНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вергетис Стайкос
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кривелларо Рафаэл
|1
|0.2
|Connor Shields
|1
|0.2
|Ankit Mukherjee
|0
|0
Пунджаб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Majcen
|1
|0.2
|Melroy Assisi
|1
|0.2
|Juan Mera
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоудхари Фарух
|2
|0
|Bikash Yumnam
|2
|0
|Эдвардз Райан
|1
|0
|Кривелларо Рафаэл
|1
|0
|Connor Shields
|1
|0
|Ankit Mukherjee
|1
|0
|Rahim Ali
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Aakash Sangwan
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Пунджаб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luka Majcen
|1
|0
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0
|Талаль Мехди
|1
|0
|Amarjit Singh
|1
|0
|Nikhil Prabhu
|1
|0
|Melroy Assisi
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пунджаб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пунджаб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
1
Ченнаин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Пунджаб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0
Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6
Пунджаб
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Джамшедпур - Пунджаб 0:0 Пунджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пунджаб 1:0 АТК - Пунджаб 3:1
Четхэм - Пунджаб 4:0 Спортинг Халса - Пунджаб 3:3 Пунджаб - Крей Велли 1:2 Пунджаб - Эббсфлит 0:6 Пунджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пунджаб 0:4 Пунджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пунджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пунджаб 0:1 Аиджал - Пунджаб 0:1 Гокулам - Пунджаб 1:2 Судева - Пунджаб 1:1 Кенкре - Пунджаб 3:3 Пунджаб - Реал Кашмир 2:0 Мохаммедан - Пунджаб 0:4 Сриниди Деккан - Пунджаб 4:0
Результаты матчей
Ченнаин
Пунджаб
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
Пунджаб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|2:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|0:2
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|7.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|8.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|4
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (1)
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|АТК
|Петратос Димитри
|2 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|2 (1)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3
|Джамшедпур
|Халдер Пронай
|3
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|3
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 1