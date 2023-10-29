  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ченнаин
5:1
Конец матча
Пунджаб
0'
10' Желтая карточка
Чоудхари Фарух
1:0
24' Гол
Эдвардз Райан
2:0
27' Гол
Connor Shields
3:0
45' Пенальти
Кривелларо Рафаэл
47' Красная карточка
Melroy Assisi
51' Желтая карточка
Rahim Ali
4:0
56' Гол
Connor Shields
5:0
83' Гол
Vincy Barretto
5:1
85' Гол
Krishananda Singh Khungdongbam
90'+6
24
Debjit
Majumder
6
Ankit
Mukherjee
33
Bikash
Yumnam
3
Эдвардз
Райан
27
Aakash
Sangwan
5
Батоккьо
Кристиан
30
Ayush
Adhikari
10
Connor
Shields
50
Кривелларо
Рафаэл
71
Чоудхари
Фарух
11
Rahim
Ali
1
Ravi
Kumar
12
Khaiminthang
Lhungdim
34
Melroy
Assisi
5
Хациисаяс
Димитриос
45
Nitesh
Darjee
28
Brandon
Vanlalremdika
4
Nikhil
Prabhu
8
Талаль
Мехди
14
Juan
Mera
99
Luka
Majcen
24
Prasanth
Karuthadathkuni
Ченнаин
Пунджаб

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Connor Shields 3 0.6
Кривелларо Рафаэл 2 (1) 0.4
Эдвардз Райан 1 0.2
Vincy Barretto 1 0.2
Чоудхари Фарух 0 0
Ankit Mukherjee 0 0
Пунджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Majcen 1 0.2
Krishananda Singh Khungdongbam 1 0.2
Melroy Assisi 1 0.2
Juan Mera 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоудхари Фарух 2 0
Rahim Ali 2 0
Bikash Yumnam 2 0
Эдвардз Райан 1 0
Кривелларо Рафаэл 1 0
Connor Shields 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Aakash Sangwan 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0
Пунджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Melroy Assisi 1 1
Luka Majcen 1 0
Хациисаяс Димитриос 1 0
Талаль Мехди 1 0
Amarjit Singh 1 0
Nikhil Prabhu 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пунджаб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пунджаб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
1
Ченнаин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Пунджаб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0
Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6
Пунджаб
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Джамшедпур - Пунджаб 0:0 Пунджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пунджаб 1:0 АТК - Пунджаб 3:1
Четхэм - Пунджаб 4:0 Спортинг Халса - Пунджаб 3:3 Пунджаб - Крей Велли 1:2 Пунджаб - Эббсфлит 0:6 Пунджаб - ТРАУ 2:0 Раджастан Юнайтед - Пунджаб 0:4 Пунджаб - Черчиль Бразерз 3:1 Пунджаб - Судева 8:0 НИРОКА - Пунджаб 0:1 Аиджал - Пунджаб 0:1 Гокулам - Пунджаб 1:2 Судева - Пунджаб 1:1 Кенкре - Пунджаб 3:3 Пунджаб - Реал Кашмир 2:0 Мохаммедан - Пунджаб 0:4 Сриниди Деккан - Пунджаб 4:0

Результаты матчей

Ченнаин
Пунджаб

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Пунджаб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Керала Бластерс
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
АТК
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Мумбаи Сити
 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Нортист Юнайтед
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Ченнаин
 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Джамшедпур
 5 1 2 2 2 - 3 5
8.
Дели Динамос
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
Бенгалуру
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Пунджаб
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Хайдарабад
 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Джамшедпур
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Ченнаин
 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Пунджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хайдарабад
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Гоа
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
АТК
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
5.
Нортист Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Хайдарабад
 3 0 1 2 2 - 4 1
7.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
8.
Пунджаб
 4 0 1 3 2 - 9 1
9.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Керала Бластерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 4
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (1)
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Ченнаин Кривелларо Рафаэл 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Керала Бластерс Луна Адриан 3
Джамшедпур Халдер Пронай 3
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 3
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Весь список
  • 64'
    Лука Майцен уходит с поля. Daniel Lalhlimpuia выходит вместо него
  • 64'
    Farukh Choudhary уходит с поля. Vincy Barretto выходит вместо него
  • 56'
    Farukh Choudhary сделал результативную передачу.
  • 56'
    Г О О О О Л - Connor Shields бьет в цель!
  • 51'
    Rahim Ali получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    УДАЛЕНИЕ! - Melroy Assisi увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 46'
    Талаль Мехди уходит с поля. Manglenthang Kipgen выходит вместо него
  • 46'
    Brandon Vanlalremdika уходит с поля. Mashoor Thangalakath выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Prasanth Karuthadathkuni уходит с поля. Amarjit Singh Kiyam выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Кривелларо Рафаэл из команды Ченнаин забивает с точки!
    • 27'
      Кривелларо Рафаэл сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Connor Shields бьет в цель!
    • 24'
      Кривелларо Рафаэл сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Ryan Edwards бьет в цель!
    • 10'
      Farukh Choudhary получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ченнаин 5:1 Пунджаб онлайн

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