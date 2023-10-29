Тур: 12. Стадион: Хет Куипие.
1:2
Второй тайм: 88'
0'
1:0
10' ГолДаци Эрдон
1:1
32' ГолЛапуссен Лоик
1:2
56' ГолЭккерт Айенса Деннис
59' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
61' Желтая карточкаTuur Rommens
Ход матча
10'
1:0
32'
1:1
56'
61'
25
Tuur
Rommens
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
21
Даци
Эрдон
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Tuur RommensЗащитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Даци ЭрдонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Вестерло
Унион Сент-Жиллуаз
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
21 матч
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.73
Среднее время на гол
75
123
Всего голов
12
20
Голов в среднем за матч
1.09
2
Среднее время на гол
82
45
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.14
1.33
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
78
67
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стассин Лукас
|4
|0.33
|Даци Эрдон
|2
|0.17
|Фриган Матия
|2
|0.17
|Мадсен Николас
|2 (2)
|0.17
|Йоу Гриффин
|1
|0.08
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.08
|Tuur Rommens
|1
|0.08
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильссон Хокан
|6 (3)
|0.5
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.5
|Эль-Амин Амура Мохамед
|5
|0.42
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.17
|Лапуссен Лоик
|2
|0.17
|Сайкс Росс
|2
|0.17
|Расмуссен Матиас
|1
|0.08
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.08
|Кабангу Элтон
|1
|0.08
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.08
|Терхо Каспер
|1
|0.08
|Амани Жан
|0
|0
|Родригес Кевин II
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|Йорданов Эдиссон
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Тагир Равиль
|1
|0
|Байрам Эмин
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
|Стассин Лукас
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|4
|0
|Нильссон Хокан
|3
|0
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лейсен Федде
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Вестерло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Унион Сент-Жиллуаз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
16
Вестерло
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
3
60%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Забито
8
16
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
5
63%
4
25%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
13
26
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
0
0%
3
12%
1-15
4
31%
5
19%
16-30
1
8%
7
27%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
6
46%
6
23%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
4
21%
5
38%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
2
11%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0
Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Результаты матчей
Вестерло
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
38
83
110
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|9
|1
|2
|28 - 14
|28
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|3.
|12
|7
|0
|5
|16 - 11
|21
|4.
|11
|5
|5
|1
|16 - 12
|20
|5.
|12
|5
|4
|3
|25 - 13
|19
|6.
|11
|4
|6
|1
|20 - 10
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|20 - 10
|17
|8.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|9.
|12
|4
|4
|4
|13 - 19
|16
|10.
|12
|4
|1
|7
|16 - 26
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|16.
|1:2
|12
|1
|4
|7
|13 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|5.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|7.
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|8.
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|1:2
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|0
|1
|12 - 7
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|8 - 11
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|14.
|1:2
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|7
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5