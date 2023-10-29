  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Серветт
4:2
Конец матча
Люцерн
0'
1:0
7' Гол
Антунес Алексис
1:1
33' Гол
Severin Ottiger
1:2
61' Гол
Шадер Софьян
2:2
66' Гол
Бедья Крис
79' Желтая карточка
Бедья Крис
3:2
82' Гол
Мазику Брэдли
85' Желтая карточка
Хаас Николас
90' Желтая карточка
Спадануда Кевин
4:2
90' Пенальти
Кривелли Энцо
90'+8

Ход матча

7'
Антунес Алексис
(Стеванович Мирослав)
1:0
33'
1:1
Severin Ottiger
(Дорн Пиус)
54'
Кривелли Энцо
Антунес Алексис
 
61'
1:2
Шадер Софьян
63'
Дулин Давид
Ондуа Гаэль
 
64'
Болла Бендегуз
Кутеса Дерек
 
66'
Бедья Крис
2:2
72'
 
Спадануда Кевин
Teddy Okou
73'
 
Lars Villiger
Шадер Софьян
77'
 
Хаас Николас
Severin Ottiger
77'
 
Mauricio Willimann
Симани Денис
79'
Бедья Крис
 
82'
Мазику Брэдли
3:2
85'
 
Хаас Николас
88'
Диба Самба
Конья Тимоте
 
88'
Гийемено Джереми
Бедья Крис
 
90'
 
Спадануда Кевин
90'
Кривелли Энцо
4:2

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 353 Количество передач 480
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
10
Антунес
Алексис
9
Стеванович
Мирослав
29
Бедья
Крис
17
Кутеса
Дерек
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
11
Teddy
Okou
69
Шадер
Софьян
Серветт
4-3-3
Люцерн
4-1-2-1-2

История личных встреч

Серветт
Люцерн

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
50%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

28 матчей

35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.08

Среднее время на гол

56
83

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.62
1.8

Среднее время на гол

55
50

Всего голов

45
41

Голов в среднем за матч

1.61
1.46

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 6 (1) 0.5
Кривелли Энцо 3 (2) 0.25
Стеванович Мирослав 2 0.17
Кутеса Дерек 2 0.17
Севрен Йоан 1 0.08
Антунес Алексис 1 0.08
Роделен Ронни 1 0.08
Флюке Патрик 1 0.08
Мазику Брэдли 1 0.08
Ондуа Гаэль 0 0
Конья Тимоте 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Барон Энтони 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.33
Шадер Софьян 3 0.25
Майер Макс 3 (1) 0.25
Яшари Ардон 2 0.17
Кадак Якуб 2 (1) 0.17
Дорн Пиус 1 0.08
Severin Ottiger 1 0.08
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Teddy Okou 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 3 0
Дулин Давид 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Севрен Йоан 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Антунес Алексис 2 0
Малл Джоэл 1 0
Стеванович Мирослав 1 0
Руй Стив 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 3 1
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Симани Денис 2 0
Фрыдек Мартин 2 0
Дорн Пиус 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Яшари Ардон 2 0
Майер Макс 1 0
Хаас Николас 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Luca Jaquez 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Люцерн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
5
Серветт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Люцерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
9
Серветт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Люцерн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

12
6
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
5
42%
2
33%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
5
50%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
3
30%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
4
40%
76-90

Забито

20
16
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
4
20%
3
19%
61-75
8
40%
4
25%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
20%
4
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
2
13%
7
35%
61-75
2
13%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0
Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3
Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1
Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0

Результаты матчей

Серветт
Люцерн

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Серветт
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 12 6 6 0 23 - 10 24
2.
Янг Бойз
 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Санкт-Галлен
 12 6 3 3 19 - 12 21
4.
Серветт
 12 5 4 3 18 - 17 19
5.
Люцерн
 12 5 3 4 17 - 19 18
6.
Лугано
 11 5 1 5 20 - 18 16
7.
Винтертур
 12 4 4 4 24 - 25 16
8.
Ивердон
 12 4 4 4 17 - 22 16
9.
Лозанна
 12 3 3 6 18 - 20 12
10.
Грасcхоппер
 12 3 2 7 15 - 19 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 4 5 12 - 20 10
12.
Базель
 11 1 2 8 13 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Цюрих
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
4.
Люцерн
 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Винтертур
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Ивердон
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Серветт
 6 2 3 1 11 - 9 9
9.
Лозанна
 6 2 2 2 10 - 9 8
10.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
12.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
3.
Янг Бойз
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Лугано
 6 2 0 4 10 - 14 6
5.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
6.
Люцерн
 6 1 2 3 6 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 13 5
8.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 6 (2)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Лозанна Сене Кали 5 (2)
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Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Янг Бойз Али Мохамед 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Винтертур Сидлер Сильван 5
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Дорн Пиус сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Severin Ottiger бьет в цель!
    • 7'
      Стеванович Мирослав сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Антунес Алексис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серветт 4:2 Люцерн онлайн

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