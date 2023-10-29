Тур: 12. Стадион: Стад де Женев.
0'
1:0
7' ГолАнтунес Алексис
1:1
33' ГолSeverin Ottiger
1:2
61' ГолШадер Софьян
2:2
66' ГолБедья Крис
79' Желтая карточкаБедья Крис
3:2
82' ГолМазику Брэдли
85' Желтая карточкаХаас Николас
90' Желтая карточкаСпадануда Кевин
4:2
90' ПенальтиКривелли Энцо
90'+8
Ход матча
7'
33'
1:1
61'
1:2
66'
2:2
79'
82'
3:2
85'
90'
90'
4:2
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
353 Количество передач 480
-
42 Владение мячом, % 58
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
29
Бедья
Крис
17
Кутеса
Дерек
20
Дорн
Пиус
11
Teddy
Okou
69
Шадер
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
-
17 Кутеса ДерекНападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouНападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубНападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Серветт
Люцерн
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
50%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
28 матчей
35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
32.1%
46.5%
6 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.08
Среднее время на гол
56
83
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.62
1.8
Среднее время на гол
55
50
Всего голов
45
41
Голов в среднем за матч
1.61
1.46
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
56
61
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|6 (1)
|0.5
|Кривелли Энцо
|3 (2)
|0.25
|Стеванович Мирослав
|2
|0.17
|Кутеса Дерек
|2
|0.17
|Севрен Йоан
|1
|0.08
|Антунес Алексис
|1
|0.08
|Роделен Ронни
|1
|0.08
|Флюке Патрик
|1
|0.08
|Мазику Брэдли
|1
|0.08
|Ондуа Гаэль
|0
|0
|Конья Тимоте
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.33
|Шадер Софьян
|3
|0.25
|Майер Макс
|3 (1)
|0.25
|Яшари Ардон
|2
|0.17
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.17
|Дорн Пиус
|1
|0.08
|Severin Ottiger
|1
|0.08
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Teddy Okou
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|3
|0
|Дулин Давид
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|3
|1
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Симани Денис
|2
|0
|Фрыдек Мартин
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Яшари Ардон
|2
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Люцерн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
5
Серветт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Люцерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
9
Серветт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Люцерн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
12
6
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
5
42%
2
33%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
5
50%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
3
30%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
4
40%
76-90
Забито
20
16
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
4
20%
3
19%
61-75
8
40%
4
25%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
3
20%
4
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
2
13%
7
35%
61-75
2
13%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0
Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3
Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1
Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0
Результаты матчей
Серветт
Люцерн
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Серветт
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
57
57
210
111
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|6 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|5 (2)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5