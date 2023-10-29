Тур: 9. Стадион: Теодорос Колокотронис.
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
20
Калцас
Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
Астерас
Ламия
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
6.7%
66.7%
26.6%
1 победа 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
0.89
Среднее время на гол
135
101
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
0.87
0.87
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
103
103
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартоло Хулиан
|2
|0.22
|Juan Bautista Miritello
|2
|0.22
|Калцас Никос
|2
|0.22
|Рехис Франсеск
|1
|0.11
|Альварес Федерико
|1
|0.11
|Vasilios Mantzis
|1
|0.11
|Dino Grozdanic
|1
|0.11
|Христопулос Яннис
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|3 (1)
|0.33
|Лонго Самуэле
|1
|0.11
|Сливка Выкинтас
|1
|0.11
|Цилулис Сотирис
|1
|0.11
|Matias Acuna I
|1
|0.11
|Мартинес Рубен II
|1
|0.11
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|2
|1
|Мунафо Хуан
|3
|0
|Жуканович Эрвин
|2
|0
|Пападопулос Никос
|2
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Калцас Никос
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Acuna I
|3
|0
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Давид Симон
|1
|1
|Станко Калеб
|2
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Omar Cabrera Santana
|1
|0
|Лонго Самуэле
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Кошелев Алексей
|1
|0
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Амарал Педру
|1
|0
|Мартинес Рубен II
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ламия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Астерас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ламия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
5
Астерас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ламия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
3
38%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
9
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
3
30%
2
22%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
25%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4
Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1
Ламия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1
Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1
Результаты матчей
Астерас
Ламия
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Астерас
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|23 - 3
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|22 - 6
|16
|5.
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|6.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 12
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|13 - 14
|8
|11.
|10
|1
|4
|5
|10 - 22
|7
|12.
|9
|1
|3
|5
|6 - 17
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|9.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|5.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|7.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|8.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|10.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Панетоликос
|Facundo Perez
|1 3