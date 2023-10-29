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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Астерас
0:1
Конец матча
Ламия
0'
31' Желтая карточка
Амарал Педру
50' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
58' Желтая карточка
Жуканович Эрвин
64' Желтая карточка
Мунафо Хуан
0:1
88' Гол
Цилулис Сотирис
90' Желтая карточка
Давид Симон
90'+7

Ход матча

31'
 
Амарал Педру
46'
Кармона Давид
Гарсия Рубен
 
46'
Сурлис Василиос
Dino Grozdanic
 
50'
 
Пападопулос Кирьякос
58'
Жуканович Эрвин
 
59'
 
Цилулис Сотирис
Сидклей Феррейра
64'
Мунафо Хуан
 
68'
Vasilios Mantzis
Рехис Франсеск
 
72'
 
Matias Acuna I
Мартинес Рубен
73'
 
Тошич Зоран
Карлитос Карлос
80'
Алагбе Олуватобилоба
Сурлис Василиос
 
86'
Nikolaos Zouglis
Калцас Никос
 
87'
 
Дзагоев Алан
Нуньес Кристофер
88'
0:1
Цилулис Сотирис
(Тошич Зоран)
90'
 
Давид Симон

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
45
Христопулос
Яннис
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
30
Dino
Grozdanic
20
Калцас
Никос
7
Бартоло
Хулиан
11
Рехис
Франсеск
9
Juan
Bautista
Miritello
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
24
Амарал
Педру
6
Цандарис
Фанис
7
Нуньес
Кристофер
11
Мартинес
Рубен
II
14
Сливка
Выкинтас
16
Сидклей
Феррейра
10
Карлитос
Карлос
Астерас
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Ламия

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

6.7%
66.7%
26.6%
1 победа 10 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
С
3:0
С
0:0
С
0:2
С
0:2
С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
4:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
0.89

Среднее время на гол

135
101

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.87
0.87

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

103
103

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартоло Хулиан 2 0.22
Juan Bautista Miritello 2 0.22
Калцас Никос 2 0.22
Рехис Франсеск 1 0.11
Альварес Федерико 1 0.11
Vasilios Mantzis 1 0.11
Dino Grozdanic 1 0.11
Христопулос Яннис 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 3 (1) 0.33
Цилулис Сотирис 2 0.22
Лонго Самуэле 1 0.11
Сливка Выкинтас 1 0.11
Matias Acuna I 1 0.11
Мартинес Рубен II 1 0.11
Тошич Зоран 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 4 0
Костаньо Хосе 2 1
Жуканович Эрвин 3 0
Пападопулос Никос 2 0
Альварес Федерико 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Хухумис Диамантис 1 0
Калцас Никос 1 0
Кармона Давид 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Алагбе Олуватобилоба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Dino Grozdanic 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 2 1
Matias Acuna I 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Станко Калеб 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Omar Cabrera Santana 1 0
Лонго Самуэле 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Кошелев Алексей 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Амарал Педру 1 0
Мартинес Рубен II 1 0

Результаты матчей

Астерас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ламия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Астерас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ламия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
5
Астерас
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ламия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
50%
3
38%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
25%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
10
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
3
30%
2
20%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
6
35%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4
Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1
Ламия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1
Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1

Результаты матчей

Астерас
Ламия

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Астерас
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 23 - 3 19
2.
Панатинаикос
 2:0 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
ПАОК
 8 5 2 1 15 - 5 17
4.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Ламия
 9 4 3 2 10 - 12 15
6.
ОФИ
 8 3 4 1 10 - 9 13
7.
Арис Салоники
 8 3 2 3 11 - 11 11
8.
Пансерраикос
 0:2 8 2 3 3 11 - 13 9
9.
ПАС Янина
 9 2 2 5 13 - 14 8
10.
Астерас
 9 2 2 5 10 - 17 8
11.
Кифисия
 10 1 4 5 10 - 22 7
12.
Панетоликос
 9 1 3 5 6 - 17 6
13.
Атромитос
 9 1 3 5 7 - 19 6
14.
Волос
 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
5.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Панатинаикос
 2:0 5 3 1 1 13 - 4 10
7.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
8.
Пансерраикос
 0:2 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Кифисия
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
13.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2:0 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
АЕК
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
4.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
6.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
8.
ПАС Янина
 4 0 2 2 5 - 7 2
9.
Пансерраикос
 0:2 5 0 2 3 5 - 10 2
10.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
12.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Атромитос
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Кифисия Ожегович Огнен 4 (1)
ПАОК Живкович Андрия 4
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Панетоликос Facundo Perez 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Амарал Педру получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Астерас 0:1 Ламия онлайн

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