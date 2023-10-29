Тур: 12. Стадион: Корнаредо.
Ход матча
13'
38'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
27
Блюм
Левин
23
Бенито
Лорис
19
Перссон
Ноа
11
Колли
Эбрима
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Маю ХишамПолузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Лугано
Янг Бойз
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
90%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 21 победа
35 матчей
20%
17.1%
62.9%
7 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.9%
34.3%
42.8%
8 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
7 побед 7 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
0.94
0.83
Среднее время на гол
95
108
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
2.39
1.88
Среднее время на гол
37
47
Всего голов
59
47
Голов в среднем за матч
1.69
1.34
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
53
67
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|3
|0.27
|Вляди Шкельчим
|3
|0.27
|Штеффен Ренато
|2
|0.18
|Киминьяни Янис
|2
|0.18
|Боттани Маттиа
|1
|0.09
|Саббатини Хонатан
|1
|0.09
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.09
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.09
|Эспиноса Джон
|1
|0.09
|Хайдари Альбиан
|1
|0.09
|Махмуд Хадж
|1
|0.09
|Маркеш Мартим
|1
|0.09
|Гргич Анто
|0
|0
|Мацек Роман
|0
|0
|Бислими Уран
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|5 (1)
|0.45
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.36
|Монтейро Джоэл
|3
|0.27
|Гарсия Улиссес
|1
|0.09
|Угриниц Филип
|1
|0.09
|Лакомы Лукаш
|1
|0.09
|Бенито Лорис
|1
|0.09
|Элиа Мешак
|1
|0.09
|Ридер Фабиан
|1
|0.09
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.09
|Ганвула Сильвер
|1
|0.09
|Имери Кастриот
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Малес Дариан
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|4
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|6
|0
|Янко Саиди
|2
|0
|Угриниц Филип
|2
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Бенито Лорис
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Лугано
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
6
14
Лугано
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Янг Бойз
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
6
18
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
20%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
2
50%
76-90
Забито
18
20
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
11%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
17%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
6
33%
1
5%
61-75
4
22%
5
25%
76-90
Пропущено
18
9
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
4
22%
3
33%
61-75
4
22%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3
Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2
Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3
Результаты матчей
Лугано
Янг Бойз
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
6
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лугано
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
41
13
32
13
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
55
37
37
19
28
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|6
|0
|23 - 10
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|20 - 9
|22
|3.
|12
|6
|3
|3
|19 - 12
|21
|4.
|1:1
|12
|5
|4
|3
|16 - 16
|19
|5.
|1:1
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|6.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|7.
|12
|4
|4
|4
|24 - 25
|16
|8.
|12
|4
|4
|4
|17 - 22
|16
|9.
|12
|3
|3
|6
|18 - 20
|12
|10.
|12
|3
|2
|7
|15 - 19
|11
|11.
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|12.
|11
|1
|2
|8
|13 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|15 - 5
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|4.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|8.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|3.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|5.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|6.
|6
|1
|2
|3
|14 - 18
|5
|7.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|5 (2)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5