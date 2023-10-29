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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Лугано
0:0
Второй тайм: 58'
Янг Бойз
0'
13' Желтая карточка
Аменда Орель
38' Желтая карточка
Маркеш Мартим

Ход матча

13'
 
Аменда Орель
38'
Маркеш Мартим
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Янг Бойз
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Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
34
Аригони
Аллан
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
16
Гргич
Анто
21
Киминьяни
Янис
29
Махмуд
Хадж
7
Мацек
Роман
26
Маркеш
Мартим
9
Целар
Жан
19
Вляди
Шкельчим
1
Расьоппи
Антони
27
Блюм
Левин
4
Аменда
Орель
23
Бенито
Лорис
19
Перссон
Ноа
30
Лаупер
Сандро
11
Колли
Эбрима
39
Малес
Дариан
7
Угриниц
Филип
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
Лугано
3-1-4-2
Янг Бойз
4-1-2-1-2

История личных встреч

Лугано
Янг Бойз

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
90%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 21 победа

35 матчей

20%
17.1%
62.9%
7 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.9%
34.3%
42.8%
8 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
7 побед 7 ничьих 21 победа

История матчей

С
4:1
К
3:2
С
2:0
С
1:1
С
1:4
С
3:0
С
3:1
С
1:0
С
0:5
С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

0.94
0.83

Среднее время на гол

95
108

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

2.39
1.88

Среднее время на гол

37
47

Всего голов

59
47

Голов в среднем за матч

1.69
1.34

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

53
67

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 3 0.27
Вляди Шкельчим 3 0.27
Штеффен Ренато 2 0.18
Киминьяни Янис 2 0.18
Боттани Маттиа 1 0.09
Саббатини Хонатан 1 0.09
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.09
Валенсуэла Мильтон 1 0.09
Эспиноса Джон 1 0.09
Хайдари Альбиан 1 0.09
Махмуд Хадж 1 0.09
Маркеш Мартим 1 0.09
Гргич Анто 0 0
Мацек Роман 0 0
Бислими Уран 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 5 (1) 0.45
Иттен Седрик 4 (1) 0.36
Монтейро Джоэл 3 0.27
Гарсия Улиссес 1 0.09
Угриниц Филип 1 0.09
Лакомы Лукаш 1 0.09
Бенито Лорис 1 0.09
Элиа Мешак 1 0.09
Ридер Фабиан 1 0.09
Лустенбергер Фабиан 1 0.09
Ганвула Сильвер 1 0.09
Имери Кастриот 0 0
Колли Эбрима 0 0
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 4 0
Бислими Уран 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Штеффен Ренато 1 0
Гргич Анто 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Мацек Роман 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Вляди Шкельчим 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Маркеш Мартим 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 6 0
Янко Саиди 2 0
Угриниц Филип 2 0
Аменда Орель 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Бенито Лорис 1 0
Иттен Седрик 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Перссон Ноа 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Лугано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Лугано
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

6
14
Лугано
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Янг Бойз
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

6
18

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
20%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
2
50%
76-90

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
11%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
17%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
6
33%
1
5%
61-75
4
22%
5
25%
76-90

Пропущено

18
9
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
4
22%
3
33%
61-75
4
22%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3
Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2
Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3

Результаты матчей

Лугано
Янг Бойз

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
6
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лугано
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
4
1
1
3
2.5
3
2
1
3
3.5
2
3
1
3
4.5
1
4
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
5
5
3
7
2.5
3
7
1
9
3.5
2
8
1
9
4.5
1
9
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 12 6 6 0 23 - 10 24
2.
Янг Бойз
 0:0 11 6 4 1 20 - 9 22
3.
Санкт-Галлен
 12 6 3 3 19 - 12 21
4.
Люцерн
 1:1 12 5 4 3 16 - 16 19
5.
Серветт
 1:1 12 4 5 3 15 - 16 17
6.
Лугано
 0:0 11 5 1 5 19 - 17 16
7.
Винтертур
 12 4 4 4 24 - 25 16
8.
Ивердон
 12 4 4 4 17 - 22 16
9.
Лозанна
 12 3 3 6 18 - 20 12
10.
Грасcхоппер
 12 3 2 7 15 - 19 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 11 2 4 5 12 - 20 10
12.
Базель
 11 1 2 8 13 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 6 6 0 0 15 - 5 18
2.
Цюрих
 6 4 2 0 12 - 5 14
3.
Янг Бойз
 0:0 5 4 1 0 14 - 4 13
4.
Люцерн
 1:1 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Винтертур
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Ивердон
 6 3 2 1 11 - 9 11
7.
Лугано
 0:0 5 3 1 1 9 - 3 10
8.
Лозанна
 6 2 2 2 10 - 9 8
9.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Серветт
 1:1 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
12.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:1 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
3.
Янг Бойз
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Лугано
 0:0 6 2 0 4 10 - 14 6
5.
Люцерн
 1:1 6 1 3 2 5 - 7 6
6.
Винтертур
 6 1 2 3 14 - 18 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 13 5
8.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Лозанна Сене Кали 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Янг Бойз Али Мохамед 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Винтертур Сидлер Сильван 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Martim Marques получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Аменда Орель получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Янг Бойз
3.10
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3.50
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3.80
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