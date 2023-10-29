  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Рапид Вена
3:3
Конец матча
ЛАСК
0'
1:0
15' Гол
Гргич Лукас
1:1
22' Гол
Любичич Марин
40' Желтая карточка
Заттльбергер Николас
45' Желтая карточка
Таловеров Максим
1:2
72' Гол
Любичич Марин
78' Вторая желтая карточка
Заттльбергер Николас
85' Желтая карточка
Жуль Роберт
2:2
90' Пенальти
Грюлль Марко
2:3
90' Гол
Балик Гусейн
3:3
90' Гол
Гэйл Тььерри
90'+9
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
43
Кверфельд
Леопольд
20
Хофманн
Максимилиан
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
8
Гргич
Лукас
10
Кюн
Николас
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
4
Таловеров
Максим
22
Стойкович
Филип
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
2
Белло
Джордж
9
Любичич
Марин
10
Жуль
Роберт
17
Усор
Мозес
Рапид Вена
4-2-3-1
ЛАСК
3-4-3

История личных встреч

Рапид Вена
ЛАСК

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

39 матчей

56.4%
23.1%
20.5%
22 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.6%
38.5%
17.9%
17 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.7%
28.2%
23.1%
19 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:2
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
К
2:1
КА
0:0
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
5:0
Б(M
1:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
3:3
Б(M
4:1
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
2:5
Б(M
1:2
Б(M
2:0
Б(M
4:4

Голы

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

2.16
1.7

Среднее время на гол

41
52

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.25
0.74

Среднее время на гол

72
122

Всего голов

66
48

Голов в среднем за матч

1.69
1.23

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

53
73

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 4 0.33
Грюлль Марко 3 (2) 0.25
Зайдль Маттиас 3 0.25
Фалли Маюлу 3 (1) 0.25
Кверфельд Леопольд 3 0.25
Кюн Николас 2 0.17
Гргич Лукас 2 0.17
Байич Анте 1 0.08
Ауэр Йонас 1 0.08
Морманн Мартин 1 0.08
Гэйл Тььерри 1 0.08
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Заттльбергер Николас 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 5 0.42
Любичич Марин 3 0.25
Хавель Элиас 2 0.17
Цирайс Филипп 2 0.17
Гойгингер Томас 2 (1) 0.17
Флеккер Флориан 1 0.08
Люкенедер Феликс 1 0.08
Балик Гусейн 1 0.08
Хорват Саша 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заттльбергер Николас 2 1
Хофманн Максимилиан 3 0
Кверфельд Леопольд 3 0
Кершбаум Роман 2 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Зайдль Маттиас 2 0
Конголо Теренс 0 1
Бургшталлер Гвидо 1 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Кюн Николас 1 0
Морманн Мартин 1 0
Фалли Маюлу 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 5 0
Хорват Саша 5 0
Йовичич Бранко 4 0
Стойкович Филип 2 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 2 0
Таловеров Максим 2 0
Цирайс Филипп 1 0
Михорль Петер 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Андраде Андреас 1 0
Белло Джордж 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Хавель Элиас 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ЛАСК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
5
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
8
Рапид Вена
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
ЛАСК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

20
13

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
6
46%
0
0%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
3
27%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

24
17
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
5
21%
1
6%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
2
8%
5
29%
29%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
7
29%
29%
6
35%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
4
40%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
4
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0
Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1
ЛАСК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0
Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2

Результаты матчей

Рапид Вена
ЛАСК

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:5
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:5
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
3
3
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
2
4
2
3
2.5
2
4
2
3
3.5
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
5
7
5
7
2.5
2
10
3
9
3.5
2
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 12 8 3 1 20 - 8 27
2.
Зальцбург
 12 8 2 2 27 - 8 26
3.
ЛАСК
 12 6 4 2 17 - 10 22
4.
Аустрия Клагенфурт
 12 5 6 1 19 - 13 21
5.
Хартберг
 12 5 4 3 20 - 16 19
6.
Аустрия Вена
 12 4 3 5 13 - 13 15
7.
Рапид Вена
 12 3 6 3 25 - 15 15
8.
Вольфсбергер
 12 3 5 4 15 - 19 14
9.
Альтах
 12 3 4 5 9 - 15 13
10.
Блау-Вайсс Линц
 12 3 4 5 13 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 12 1 2 9 10 - 25 5
12.
Аустрия Лустенау
 12 0 3 9 5 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
4.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
5.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
6.
Альтах
 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Вольфсбергер
 6 2 1 3 7 - 10 7
8.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
9.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
10.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Сваровски Тироль
 5 0 1 4 6 - 13 1
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 0 7 2 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 6 4 2 0 17 - 6 14
2.
Штурм Грац
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 6 3 3 0 11 - 5 12
4.
Хартберг
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
6.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
7.
ЛАСК
 6 2 2 2 9 - 9 8
8.
Вольфсбергер
 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
10.
Альтах
 7 1 3 3 5 - 10 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 5 0 3 2 3 - 6 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 7 (1)
Зальцбург Конате Карим 6 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 6
Альтах Felix Strauss 1 4
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