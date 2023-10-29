Тур: 12. Стадион: Альянц.
3:3
Конец матча
0'
1:0
15' ГолГргич Лукас
1:1
22' ГолЛюбичич Марин
40' Желтая карточкаЗаттльбергер Николас
45' Желтая карточкаТаловеров Максим
1:2
72' ГолЛюбичич Марин
78' Вторая желтая карточкаЗаттльбергер Николас
85' Желтая карточкаЖуль Роберт
2:2
90' ПенальтиГрюлль Марко
2:3
90' ГолБалик Гусейн
3:3
90' ГолГэйл Тььерри
90'+9
Ход матча
15'
1:0
22'
1:1
45'
72'
1:2
85'
90'
2:2
90'
2:3
90'
3:3
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
10
Кюн
Николас
27
Грюлль
Марко
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
17
Усор
Мозес
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гэйл ТььерриНападающий
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Жуль РобертНападающий
-
17 Усор МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рапид Вена
ЛАСК
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63%
25.9%
11.1%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
39 матчей
56.4%
23.1%
20.5%
22 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
43.6%
38.5%
17.9%
17 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
48.7%
28.2%
23.1%
19 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
34
Голов в среднем за матч
2.16
1.7
Среднее время на гол
41
52
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.25
0.74
Среднее время на гол
72
122
Всего голов
66
48
Голов в среднем за матч
1.69
1.23
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
53
73
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0.33
|Грюлль Марко
|3 (2)
|0.25
|Зайдль Маттиас
|3
|0.25
|Фалли Маюлу
|3 (1)
|0.25
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.25
|Кюн Николас
|2
|0.17
|Гргич Лукас
|2
|0.17
|Байич Анте
|1
|0.08
|Ауэр Йонас
|1
|0.08
|Морманн Мартин
|1
|0.08
|Гэйл Тььерри
|1
|0.08
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|5
|0.42
|Любичич Марин
|3
|0.25
|Хавель Элиас
|2
|0.17
|Цирайс Филипп
|2
|0.17
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.17
|Флеккер Флориан
|1
|0.08
|Люкенедер Феликс
|1
|0.08
|Балик Гусейн
|1
|0.08
|Хорват Саша
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заттльбергер Николас
|2
|1
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Кверфельд Леопольд
|3
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Зайдль Маттиас
|2
|0
|Конголо Теренс
|0
|1
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|5
|0
|Хорват Саша
|5
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Таловеров Максим
|2
|0
|Цирайс Филипп
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ЛАСК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
5
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
8
Рапид Вена
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
ЛАСК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
20
13
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
6
46%
0
0%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
3
27%
1
13%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
24
17
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
5
21%
1
6%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
2
8%
5
29%
29%
31-45
2
8%
2
12%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
7
29%
29%
6
35%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
3
19%
4
40%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
4
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0
Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 0:7 Рапид Вена - Словацко-2 3:1
ЛАСК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0
Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2
Результаты матчей
Рапид Вена
ЛАСК
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:5
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:5
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
33
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
24
23
24
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
66
57
57
210
39
210
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|7 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|6 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|5 (2)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|Альтах
|Felix Strauss
|1 4