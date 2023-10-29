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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 9.
Омония Никосия
0:0
Первый тайм: 45'
АЕК Ларнака
0'
25' Желтая карточка
Дионку Альфа

Ход матча

25'
 
Дионку Альфа
40'
Лойзу Лойзос
Симич Велько
 
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Омония Никосия
Ничья
АЕК Ларнака
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Омония Никосия
АЕК Ларнака

История личных встреч

Омония Никосия
АЕК Ларнака

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед

51 матч

45.1%
13.7%
41.2%
23 победы 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
15 побед 24 ничьи 12 побед

Второй тайм

31.4%
39.2%
29.4%
16 побед 20 ничьих 15 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
5:0
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
1:3
К
0:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
2:5
ПД
5:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.56
1.38

Среднее время на гол

57
65

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.65
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

82
61

Голов в среднем за матч

1.61
1.2

Тотал матчей

2.5
47
Больше 92%
Меньше 8%
4
38
Больше 75%
Меньше 25%
13
28
Больше 55%
Меньше 45%
23
14
Больше 27%
Меньше 73%
37
8
Больше 16%
Меньше 84%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

55
75

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Какулис Андроникос 6 0.67
Семедо Вилли 5 0.56
Сиприано Маркос Робсон 2 0.22
Симич Велько 1 0.11
Saidou Alioum 1 0.11
Безус Роман 1 (1) 0.11
Ансарифард Карим 1 (1) 0.11
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 9 (2) 1
Димерс Марк 3 0.33
Тричковски Иван 2 0.22
Дьюрчо Адам 1 0.11
Понс Пере 1 0.11
Фараж Имад 1 0.11

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симич Велько 1 1
Безус Роман 2 0
Ансарифард Карим 2 0
Кусулос Янис 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Сиприано Маркос Робсон 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Saidou Alioum 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 3 0
Бруну Гама 2 0
Дионку Альфа 2 0
Томович Ненад 1 0
Санчес Факундо 1 0
Роберж Валентин 1 0
Фран Соль 1 0
Густаву Луиш 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Тонгья Франко 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
1
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
14
Омония Никосия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
АЕК Ларнака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
67%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
25%
2
14%
1-15
1
13%
5
36%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
3
38%
1
7%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
18%
2
12%
1-15
2
12%
7
41%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
6
35%
1
6%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
5
38%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3
Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1
АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1

Результаты матчей

Омония Никосия
АЕК Ларнака

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:5
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:5
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
3
1
1
3
3.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
7
1
1.5
4
4
4
4
2.5
3
5
1
7
3.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 6 2 1 15 - 6 20
2.
Аполлон
 8 5 3 0 16 - 3 18
3.
Арис Лимасол
 8 5 2 1 17 - 7 17
4.
Анортосис
 8 5 2 1 18 - 9 17
5.
Омония Никосия
 0:0 9 4 5 0 19 - 10 17
6.
Неа Саламина
 9 4 3 2 15 - 12 15
7.
Пафос
 8 4 2 2 15 - 6 14
8.
АЕК Ларнака
 0:0 9 3 4 2 17 - 13 13
9.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 14 - 20 11
10.
АЕЛ Лимасол
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
Закакиу
 8 2 1 5 13 - 25 7
12.
Отеллос
 8 0 3 5 7 - 13 3
13.
Кармиотисса
 9 0 2 7 5 - 22 2
14.
Докса Катокопия
 9 0 0 9 3 - 23 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Аполлон
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Пафос
 5 3 1 1 10 - 3 10
6.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 7 - 3 10
7.
Омония Никосия
 0:0 5 2 3 0 11 - 6 9
8.
АЕК Ларнака
 0:0 4 2 2 0 14 - 8 8
9.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Анортосис
 4 1 2 1 8 - 7 5
11.
Закакиу
 5 1 0 4 4 - 17 3
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Аполлон
 4 2 2 0 8 - 2 8
4.
Омония Никосия
 0:0 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 10 - 4 7
6.
АЕК Ларнака
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
7.
Неа Саламина
 5 1 2 2 6 - 10 5
8.
Пафос
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Закакиу
 3 1 1 1 9 - 8 4
10.
АЕЛ Лимасол
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Отеллос
 5 0 3 2 5 - 7 3
12.
Этникос Ахна
 5 0 1 4 7 - 19 1
13.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Аполлон Маркеш Педру 5
Омония Никосия Семедо Вилли 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 3
Неа Саламина Бехарано Данни 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Симич Велько уходит с поля. Лойзу Лойзос выходит вместо него
  • 25'
    Дионку Альфа получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой АЕК Ларнака.
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