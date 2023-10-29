Тур: 9.
0:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаДионку Альфа
61' Желтая карточкаСанчес Факундо
64' Желтая карточкаАнсарифард Карим
71' Желтая карточкаКусулос Янис
74' Желтая карточкаСемедо Вилли
90' Желтая карточкаЛопеш Рафаэл
90'+5
Ход матча
25'
61'
64'
71'
74'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Омония Никосия
АЕК Ларнака
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед
51 матч
45.1%
13.7%
41.2%
23 победы 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
15 побед 24 ничьи 12 побед
Второй тайм
31.4%
39.2%
29.4%
16 побед 20 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.56
1.38
Среднее время на гол
57
65
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.65
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
82
61
Голов в среднем за матч
1.61
1.2
Тотал матчей
2.5
47
Больше 92%
Меньше 8%
4
38
Больше 75%
Меньше 25%
13
28
Больше 55%
Меньше 45%
23
14
Больше 27%
Меньше 73%
37
8
Больше 16%
Меньше 84%
43
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
55
75
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|6
|0.67
|Семедо Вилли
|5
|0.56
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.22
|Симич Велько
|1
|0.11
|Saidou Alioum
|1
|0.11
|Безус Роман
|1 (1)
|0.11
|Ансарифард Карим
|1 (1)
|0.11
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|9 (2)
|1
|Димерс Марк
|3
|0.33
|Тричковски Иван
|2
|0.22
|Дьюрчо Адам
|1
|0.11
|Понс Пере
|1
|0.11
|Фараж Имад
|1
|0.11
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Безус Роман
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Saidou Alioum
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|3
|0
|Санчес Факундо
|2
|0
|Бруну Гама
|2
|0
|Дионку Альфа
|2
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Роберж Валентин
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Фран Соль
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Тонгья Франко
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
1
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
14
Омония Никосия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
АЕК Ларнака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
67%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
25%
2
14%
1-15
1
13%
5
36%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
3
38%
1
7%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
18%
2
12%
1-15
2
12%
7
41%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
6
35%
1
6%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
5
38%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3
Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1
АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1
Результаты матчей
Омония Никосия
АЕК Ларнака
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:5
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
31
23
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
72
45
45
36
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|0:2
|9
|5
|3
|1
|16 - 5
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 6
|17
|6.
|9
|4
|5
|0
|19 - 10
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|9.
|9
|3
|2
|4
|14 - 20
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|11.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|13 - 26
|7
|12.
|8
|0
|3
|5
|7 - 13
|3
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 22
|2
|14.
|9
|0
|0
|9
|3 - 23
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|14 - 8
|8
|9.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|11.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|0:2
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|6.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|9.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|9 - 9
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|7 - 19
|1
|13.
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|5
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 3
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|4