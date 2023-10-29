Тур: 9.
0'
10' Желтая карточкаKyriakos Antoniou
36' Желтая карточкаDanil Paroutis
45' Желтая карточкаУорис Маджид
48' Желтая карточкаДигин Николя
1:0
48' ПенальтиЭлдер Феррейра
Ход матча
36'
45'
48'
48'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
-
-
-
-
27 John Ruiz
-
99 Yigal Becker
-
-
17 Yair Castro
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
История личных встреч
Анортосис
Закакиу
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.56
|Кастель Серхио
|4
|0.44
|Jose M.F. Moreno Chico3
|3
|0.33
|Элдер Феррейра
|3 (1)
|0.33
|Гассама Секу
|1
|0.11
|Тиун Уссейну
|1
|0.11
|Феррер Сальвадор
|1
|0.11
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.11
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|4
|0.44
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0.22
|Шлогар Мартин
|2
|0.22
|Mark Sifneos
|2 (1)
|0.22
|Дигин Николя
|1
|0.11
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.11
|Роша Кенни
|1
|0.11
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каргас Яннис
|3
|0
|Элдер Феррейра
|3
|0
|Техера Серхио
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Арболеда Иван
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Тиун Уссейну
|1
|0
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yigal Becker
|3
|0
|Делмиро
|1
|1
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|Дигин Николя
|2
|0
|Рейнолдс Аластер
|2
|0
|Kyriakos Antoniou
|2
|0
|Evagoras Antoniou
|2
|0
|John Ruiz
|1
|0
|Mark Sifneos
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Yair Castro
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Шлогар Мартин
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Закакиу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
6
Анортосис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
15
Упущенные победы
10
3
Анортосис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Закакиу
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
16
Упущенные победы
15
9
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
5
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
2
16
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
50%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
6
38%
76-90
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
6%
3
21%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
4
22%
5
36%
76-90
Пропущено
9
24
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
22%
2
8%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
2
22%
5
21%
46-60
1
11%
1
4%
61-75
3
33%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1
Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3
Закакиу
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1
Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2
Результаты матчей
Анортосис
Закакиу
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:5
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:3
2 раза 50%
1:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
3
3 раза 100%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:5
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Закакиу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|0:2
|9
|5
|3
|1
|16 - 5
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 6
|17
|6.
|9
|4
|5
|0
|19 - 10
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|9.
|9
|3
|2
|4
|14 - 20
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|11.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|13 - 26
|7
|12.
|8
|0
|3
|5
|7 - 13
|3
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 22
|2
|14.
|9
|0
|0
|9
|3 - 23
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|14 - 8
|8
|9.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|11.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|0:2
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|6.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|9.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|9 - 9
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|7 - 19
|1
|13.
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|5
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 3
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|4