Тур: 9.
0'
10' Желтая карточкаKyriakos Antoniou
36' Желтая карточкаDanil Paroutis
45' Желтая карточкаУорис Маджид
48' Желтая карточкаДигин Николя
1:0
48' ПенальтиЭлдер Феррейра
58' Желтая карточкаФеррер Сальвадор
65' Желтая карточкаAndreas Christou
1:1
87' ГолДелмиро
90' Желтая карточкаКастель Серхио
90' Желтая карточкаEvagoras Antoniou
90'+8
Ход матча
36'
45'
48'
48'
1:0
58'
65'
87'
1:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
-
-
-
-
27 John Ruiz
-
99 Yigal Becker
-
-
17 Yair Castro
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
29 Mark Sifneos
-
-
-
-
Главный тренер: Liasos Louka
История личных встреч
Анортосис
Закакиу
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.56
|Кастель Серхио
|4
|0.44
|Jose M.F. Moreno Chico3
|3
|0.33
|Элдер Феррейра
|3 (1)
|0.33
|Гассама Секу
|1
|0.11
|Тиун Уссейну
|1
|0.11
|Феррер Сальвадор
|1
|0.11
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.11
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|4
|0.44
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0.22
|Шлогар Мартин
|2
|0.22
|Mark Sifneos
|2 (1)
|0.22
|Дигин Николя
|1
|0.11
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.11
|Делмиро
|1
|0.11
|Роша Кенни
|1
|0.11
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каргас Яннис
|3
|0
|Элдер Феррейра
|3
|0
|Техера Серхио
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Арболеда Иван
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Тиун Уссейну
|1
|0
|Кастель Серхио
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evagoras Antoniou
|3
|0
|Yigal Becker
|3
|0
|Делмиро
|1
|1
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|Дигин Николя
|2
|0
|Рейнолдс Аластер
|2
|0
|Kyriakos Antoniou
|2
|0
|John Ruiz
|1
|0
|Mark Sifneos
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Yair Castro
|1
|0
|Andreas Christou
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Шлогар Мартин
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Закакиу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
7
Анортосис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
15
Упущенные победы
10
3
Анортосис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Закакиу
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
16
Упущенные победы
16
10
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
5
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
2
16
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
50%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
6
38%
76-90
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
5%
3
20%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
4
21%
6
40%
76-90
Пропущено
10
25
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
20%
2
8%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
2
20%
6
24%
46-60
1
10%
1
4%
61-75
4
40%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1
Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3
Закакиу
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1
Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2
Результаты матчей
Анортосис
Закакиу
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:5
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:5
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Закакиу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
36
45
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 3
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|4