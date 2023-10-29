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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 9.
Анортосис
1:1
Конец матча
Закакиу
0'
10' Желтая карточка
Kyriakos Antoniou
36' Желтая карточка
Danil Paroutis
45' Желтая карточка
Уорис Маджид
48' Желтая карточка
Дигин Николя
1:0
48' Пенальти
Элдер Феррейра
58' Желтая карточка
Феррер Сальвадор
65' Желтая карточка
Andreas Christou
1:1
87' Гол
Делмиро
90' Желтая карточка
Кастель Серхио
90' Желтая карточка
Evagoras Antoniou
90'+8
Анортосис
Закакиу

История личных встреч

Анортосис
Закакиу

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Мигель 5 (2) 0.56
Кастель Серхио 4 0.44
Jose M.F. Moreno Chico3 3 0.33
Элдер Феррейра 3 (1) 0.33
Гассама Секу 1 0.11
Тиун Уссейну 1 0.11
Феррер Сальвадор 1 0.11
Dimitrianos Tzouliou 1 0.11
Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 4 0.44
Хадьивасилис Иоаннис 2 0.22
Шлогар Мартин 2 0.22
Mark Sifneos 2 (1) 0.22
Дигин Николя 1 0.11
Рейнолдс Аластер 1 0.11
Делмиро 1 0.11
Роша Кенни 1 0.11

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каргас Яннис 3 0
Элдер Феррейра 3 0
Техера Серхио 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Danil Paroutis 2 0
Корреа Павлос 0 1
Уорис Маджид 1 0
Арболеда Иван 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Тиун Уссейну 1 0
Кастель Серхио 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evagoras Antoniou 3 0
Yigal Becker 3 0
Делмиро 1 1
Valentinos Pastellis 1 1
Дигин Николя 2 0
Рейнолдс Аластер 2 0
Kyriakos Antoniou 2 0
John Ruiz 1 0
Mark Sifneos 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Yair Castro 1 0
Andreas Christou 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Шлогар Мартин 1 0
Alex Opoku Sarfo 1 0
Valdy Matongo 1 0

Результаты матчей

Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Закакиу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
7
Анортосис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
15

Упущенные победы

10
3
Анортосис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Закакиу
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
16

Упущенные победы

16
10

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
5
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

2
16
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
50%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
6
38%
76-90

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
5%
3
20%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
4
21%
6
40%
76-90

Пропущено

10
25
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
20%
2
8%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
2
20%
6
24%
46-60
1
10%
1
4%
61-75
4
40%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1
Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3
Закакиу
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1
Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Отеллос - Закакиу 3:1 МЭАП Нису - Закакиу 0:2

Результаты матчей

Анортосис
Закакиу

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:5
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:5
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Закакиу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
4
5
3
6
2.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 6 2 1 15 - 6 20
2.
Аполлон
 9 5 3 1 16 - 6 18
3.
Анортосис
 9 5 3 1 19 - 10 18
4.
Арис Лимасол
 8 5 2 1 17 - 7 17
5.
Пафос
 9 5 2 2 18 - 6 17
6.
Омония Никосия
 9 4 5 0 19 - 10 17
7.
Неа Саламина
 9 4 3 2 15 - 12 15
8.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 17 - 13 13
9.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 14 - 20 11
10.
АЕЛ Лимасол
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
Закакиу
 9 2 2 5 14 - 26 8
12.
Отеллос
 8 0 3 5 7 - 13 3
13.
Кармиотисса
 9 0 2 7 5 - 22 2
14.
Докса Катокопия
 9 0 0 9 3 - 23 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Пафос
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Омония Никосия
 5 2 3 0 11 - 6 9
8.
АЕК Ларнака
 4 2 2 0 14 - 8 8
9.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Анортосис
 5 1 3 1 9 - 8 6
11.
Закакиу
 5 1 0 4 4 - 17 3
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Аполлон
 4 2 2 0 8 - 2 8
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 10 - 4 7
6.
Пафос
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Закакиу
 4 1 2 1 10 - 9 5
8.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Неа Саламина
 5 1 2 2 6 - 10 5
10.
АЕЛ Лимасол
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Отеллос
 5 0 3 2 5 - 7 3
12.
Этникос Ахна
 5 0 1 4 7 - 19 1
13.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Пафос Жайро 6
Аполлон Маркеш Педру 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 3
Неа Саламина Бехарано Данни 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Уорис Маджид получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Danil Paroutis получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Kyriakos Antoniou получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Анортосис 1:1 Закакиу онлайн

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