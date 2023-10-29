Тур: 9.
0'
0:1
21' ПенальтиТанкович Муамер
28' Красная карточкаКириаку Хараламбос
30' Желтая карточкаБруно V
34' Желтая карточкаРодригеш Педру
0:2
45' ГолЖайро
Ход матча
21'
0:1
30'
34'
45'
0:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
-
26 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
Аполлон
Пафос
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
28 матчей
57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
18
Голов в среднем за матч
2.27
1.38
Среднее время на гол
39
65
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
47
28
Голов в среднем за матч
1.68
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
53
90
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|5
|0.56
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.22
|Юрчевич Марио
|2
|0.22
|Перец Элиэль
|2 (1)
|0.22
|Костаче Ионуц
|1
|0.11
|Дариква Тендайи
|1
|0.11
|Сагаль Анхело
|1
|0.11
|Экполо Годсвилл
|1
|0.11
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|5 (1)
|0.56
|Танкович Муамер
|3 (1)
|0.33
|Бруно V
|2
|0.22
|Драгомир Влад
|2
|0.22
|Твумаси Патрик
|1
|0.11
|Бочкай Петар
|1
|0.11
|Валакари Онни
|1
|0.11
|Наме Мустафа
|1
|0.11
|Matheus Davo
|1
|0.11
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|3
|0
|Кириаку Хараламбос
|1
|1
|Абдураими Бешарт
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Крменчик Михал
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
|Экполо Годсвилл
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|4
|0
|Бруно V
|3
|0
|Икоко Джордан
|2
|0
|Драгомир Влад
|2
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Квида Джозев
|1
|0
|Родригеш Педру
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Пеладжио Педро
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Пафос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Аполлон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пафос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
10
Аполлон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пафос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
4
27%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1
Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1
Пафос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0
Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1
Результаты матчей
Аполлон
Пафос
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
44
26
44
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|0:2
|9
|5
|3
|1
|16 - 5
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|5.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 6
|17
|6.
|9
|4
|5
|0
|19 - 10
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|9.
|9
|3
|2
|4
|14 - 20
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|11.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|13 - 26
|7
|12.
|8
|0
|3
|5
|7 - 13
|3
|13.
|9
|0
|2
|7
|5 - 22
|2
|14.
|9
|0
|0
|9
|3 - 23
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|14 - 8
|8
|9.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|11.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|0:2
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|6.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|9.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|9 - 9
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|7 - 19
|1
|13.
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|5
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 3
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|4