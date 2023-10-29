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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 9.
Аполлон
0:3
Конец матча
Пафос
0'
0:1
21' Пенальти
Танкович Муамер
28' Красная карточка
Кириаку Хараламбос
30' Желтая карточка
Бруно V
32' Красная карточка
Vladan Milojevic
34' Желтая карточка
Родригеш Педру
0:2
45' Гол
Жайро
46' Желтая карточка
Квида Джозев
0:3
60' Гол
Жайро
80' Желтая карточка
Икоко Джордан
90'+2
Аполлон
Пафос

История личных встреч

Аполлон
Пафос

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

28 матчей

57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
14 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
5:1
К
1:4
К
4:0
ПД
0:2
ПД
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

34
18

Голов в среднем за матч

2.27
1.38

Среднее время на гол

39
65

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

1.68
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 5 0.56
Вальбуэна Матьё 2 0.22
Юрчевич Марио 2 0.22
Перец Элиэль 2 (1) 0.22
Костаче Ионуц 1 0.11
Дариква Тендайи 1 0.11
Сагаль Анхело 1 0.11
Экполо Годсвилл 1 0.11
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 6 (1) 0.67
Танкович Муамер 3 (1) 0.33
Бруно V 2 0.22
Драгомир Влад 2 0.22
Твумаси Патрик 1 0.11
Бочкай Петар 1 0.11
Валакари Онни 1 0.11
Наме Мустафа 1 0.11
Matheus Davo 1 0.11

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 3 0
Кириаку Хараламбос 1 1
Абдураими Бешарт 2 0
Вальбуэна Матьё 2 0
Теки Тесфальдет 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Крменчик Михал 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Коль Исраэль 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0
Экполо Годсвилл 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 4 0
Икоко Джордан 3 0
Бруно V 3 0
Квида Джозев 2 0
Драгомир Влад 2 0
Танкович Муамер 1 0
Гольдар Давид 1 0
Жайро 1 0
Родригеш Педру 1 0
Рус Адриан 1 0
Пеладжио Педро 1 0

Результаты матчей

Аполлон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Пафос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Аполлон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пафос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
10
Аполлон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Пафос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
27%
1
6%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
4
27%
3
17%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1
Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1
Пафос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0
Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1

Результаты матчей

Аполлон
Пафос

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
5
4
2
7
2.5
5
4
2
7
3.5
2
7
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 6 2 1 15 - 6 20
2.
Аполлон
 9 5 3 1 16 - 6 18
3.
Анортосис
 9 5 3 1 19 - 10 18
4.
Арис Лимасол
 8 5 2 1 17 - 7 17
5.
Пафос
 9 5 2 2 18 - 6 17
6.
Омония Никосия
 9 4 5 0 19 - 10 17
7.
Неа Саламина
 9 4 3 2 15 - 12 15
8.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 17 - 13 13
9.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 14 - 20 11
10.
АЕЛ Лимасол
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
Закакиу
 9 2 2 5 14 - 26 8
12.
Отеллос
 8 0 3 5 7 - 13 3
13.
Кармиотисса
 9 0 2 7 5 - 22 2
14.
Докса Катокопия
 9 0 0 9 3 - 23 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Пафос
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Омония Никосия
 5 2 3 0 11 - 6 9
8.
АЕК Ларнака
 4 2 2 0 14 - 8 8
9.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Анортосис
 5 1 3 1 9 - 8 6
11.
Закакиу
 5 1 0 4 4 - 17 3
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 3 0 0 3 2 - 6 0
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Аполлон
 4 2 2 0 8 - 2 8
4.
Омония Никосия
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 10 - 4 7
6.
Пафос
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Закакиу
 4 1 2 1 10 - 9 5
8.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Неа Саламина
 5 1 2 2 6 - 10 5
10.
АЕЛ Лимасол
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Отеллос
 5 0 3 2 5 - 7 3
12.
Этникос Ахна
 5 0 1 4 7 - 19 1
13.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Пафос Жайро 6
Аполлон Маркеш Педру 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 3
Неа Саламина Бехарано Данни 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Г О О О О Л - Жайро бьет в цель!
    • 34'
      Родригеш Педру получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      УДАЛЕНИЕ! - Vladan Milojevic увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 30'
      Бруно V получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      УДАЛЕНИЕ! - Кириаку Хараламбос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 21'
      Г О О О О Л - Танкович Муамер из команды Пафос забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аполлон 0:3 Пафос онлайн

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