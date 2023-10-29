Тур: 12. Стадион: Геламко.
0'
0:0
6' Не забитый пенальтиКейперс Уго
12' Желтая карточкаХефкенс Карл
0:0
24' Не забитый пенальтиКанга Вилфрид
27' Желтая карточкаТорунарига Джордан
1:0
33' Гол в свои воротаФосси Марлон
2:0
36' ГолКейперс Уго
3:0
40' ГолТиссудали Тарик
Ход матча
6'
0:0
12'
24'
0:0
33'
1:0
36'
2:0
40'
3:0
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Хэйден
Айзак
18
Сова
Камал
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Агбор БрайянЗащитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan Canak
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гент
Стандард
30 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
28 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
30%
3.3%
20 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
23.3%
25 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
52 матча
53.8%
15.4%
30.8%
28 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.5%
40.4%
21.1%
20 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
48.1%
28.8%
23.1%
25 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
35
Голов в среднем за матч
1.85
1.35
Среднее время на гол
48
66
Всего голов
38
22
Голов в среднем за матч
1.46
0.85
Среднее время на гол
61
106
Всего голов
86
57
Голов в среднем за матч
1.65
1.1
Тотал матчей
2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
36
Больше 69%
Меньше 31%
16
32
Больше 62%
Меньше 38%
20
18
Больше 35%
Меньше 65%
34
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
54
82
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|3 (1)
|0.25
|Хон Хён-Сок
|2
|0.17
|Тиссудали Тарик
|2
|0.17
|Орбан Гифт
|2
|0.17
|Кумс Свен
|1
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.08
|Торунарига Джордан
|1
|0.08
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.08
|Самуаз Матисс
|1
|0.08
|Фофанан Малик
|1
|0.08
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|3
|0.25
|Канга Вилфрид
|3
|0.25
|Сова Камал
|2
|0.17
|Бокади Мервей
|1
|0.08
|Альсате Стивен
|1
|0.08
|Драгус Денис
|1
|0.08
|Прайс Айзек
|1
|0.08
|Nathan Ngoy
|1
|0.08
|Доннум Арон
|0
|0
|Фосси Марлон
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Кумс Свен
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|4
|1
|Хефкенс Карл
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Хэйден Айзак
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|Дженепо Мусса
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Стандард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
2
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
6
Гент
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Стандард
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
3
60%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
5
36%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
1
7%
2
15%
76-90
Пропущено
14
11
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
5
36%
0
0%
1-15
2
14%
5
45%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0
РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1
Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0
Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0
Результаты матчей
Гент
Стандард
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Гент
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
56
47
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|29 - 14
|28
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|3.
|3:0
|12
|6
|5
|1
|19 - 12
|23
|4.
|12
|7
|0
|5
|16 - 11
|21
|5.
|12
|5
|4
|3
|25 - 13
|19
|6.
|0:0
|12
|4
|7
|1
|20 - 10
|19
|7.
|12
|4
|5
|3
|20 - 10
|17
|8.
|0:3
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|9.
|12
|4
|4
|4
|13 - 19
|16
|10.
|12
|4
|1
|7
|16 - 26
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|15.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|16.
|12
|1
|4
|7
|13 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|3:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|6.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|7.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|8.
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|11.
|0:3
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|15.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 2
|12
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|4.
|3:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|0:3
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|8 - 11
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|0:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|7
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5