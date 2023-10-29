  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Гент
3:0
Первый тайм: 45+'
Стандард
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Кейперс Уго
12' Желтая карточка
Хефкенс Карл
0:0
24' Не забитый пенальти
Канга Вилфрид
27' Желтая карточка
Торунарига Джордан
1:0
33' Гол в свои ворота
Фосси Марлон
2:0
36' Гол
Кейперс Уго
3:0
40' Гол
Тиссудали Тарик

Ход матча

6'
Кейперс Уго
0:0
12'
 
Хефкенс Карл
24'
0:0
Канга Вилфрид
27'
Торунарига Джордан
 
33'
Фосси Марлон
1:0
36'
Кейперс Уго
(Браун Арчи)
2:0
40'
Тиссудали Тарик
3:0
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Стандард
1.73
4.30
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Все Коэффициенты
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
3
Браун
Арчи
11
Кейперс
Уго
10
Тиссудали
Тарик
7
Хон
Хён-Сок
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
20
Бокади
Мервей
3
Nathan
Ngoy
13
Фосси
Марлон
6
Кавабэ
Хаяо
11
Хэйден
Айзак
17
Альсате
Стивен
19
Дженепо
Мусса
18
Сова
Камал
14
Канга
Вилфрид
Гент
3-4-3
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Гент
Стандард

30 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
28 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
30%
3.3%
20 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
23.3%
25 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

52 матча

53.8%
15.4%
30.8%
28 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.5%
40.4%
21.1%
20 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

48.1%
28.8%
23.1%
25 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
3:1
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
0:1
К
3:1
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПОЗЧТ
2:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:3
ЛП
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
7:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
4:2
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
4:0
К
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

48
35

Голов в среднем за матч

1.85
1.35

Среднее время на гол

48
66

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

1.46
0.85

Среднее время на гол

61
106

Всего голов

86
57

Голов в среднем за матч

1.65
1.1

Тотал матчей

2.5
47
Больше 90%
Меньше 10%
5
36
Больше 69%
Меньше 31%
16
32
Больше 62%
Меньше 38%
20
18
Больше 35%
Меньше 65%
34
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

54
82

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 3 (1) 0.25
Хон Хён-Сок 2 0.17
Тиссудали Тарик 2 0.17
Орбан Гифт 2 0.17
Кумс Свен 1 0.08
Ватанабэ Цуёси 1 0.08
Торунарига Джордан 1 0.08
Кандусс Исмаэль 1 0.08
Самуаз Матисс 1 0.08
Фофанан Малик 1 0.08
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 3 0.25
Канга Вилфрид 3 0.25
Сова Камал 2 0.17
Бокади Мервей 1 0.08
Альсате Стивен 1 0.08
Драгус Денис 1 0.08
Прайс Айзек 1 0.08
Nathan Ngoy 1 0.08
Доннум Арон 0 0
Фосси Марлон 0 0
Cihan Canak 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Орбан Гифт 0 1
Кумс Свен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Браун Арчи 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 4 1
Хефкенс Карл 3 0
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Хэйден Айзак 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Доннум Арон 2 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Кавабэ Хаяо 1 0
Дженепо Мусса 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Стандард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
2
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
6
Гент
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Стандард
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
5
36%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
1
7%
2
15%
76-90

Пропущено

14
11
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
5
36%
0
0%
1-15
2
14%
5
45%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0
РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1
Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Стандард - Андерлехт 3:2 Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0
Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0

Результаты матчей

Гент
Стандард

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Гент
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
4
7
2
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 9 1 2 29 - 14 28
2.
Андерлехт
 12 7 3 2 23 - 14 24
3.
Гент
 3:0 12 6 5 1 19 - 12 23
4.
Серкль Брюгге
 12 7 0 5 16 - 11 21
5.
Брюгге
 12 5 4 3 25 - 13 19
6.
Генк
 0:0 12 4 7 1 20 - 10 19
7.
Антверпен
 12 4 5 3 20 - 10 17
8.
Стандард
 0:3 12 4 4 4 13 - 14 16
9.
Сент-Трейден
 12 4 4 4 13 - 19 16
10.
Эйпен
 12 4 1 7 16 - 26 13
11.
Спортинг Шарлеруа
 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 13 - 23 13
13.
АХ Лёвен
 12 3 3 6 19 - 24 12
14.
Мехелен
 12 3 2 7 11 - 18 11
15.
Кортрейк
 0:0 12 2 3 7 9 - 22 9
16.
Вестерло
 12 1 4 7 13 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Гент
 3:0 6 4 2 0 13 - 7 14
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
4.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
5.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
7.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
8.
Сент-Трейден
 6 3 0 3 5 - 8 9
9.
Кортрейк
 0:0 7 2 3 2 7 - 8 9
10.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 11 - 6 8
11.
Стандард
 0:3 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 0:0 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 6 1 0 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 0:0 6 3 3 0 9 - 2 12
3.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
4.
Гент
 3:0 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Андерлехт
 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Стандард
 0:3 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
9.
Эйпен
 6 2 0 4 7 - 12 6
10.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
11.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
13.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 0:0 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 7
Андерлехт Дрейер Андерс 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • 24'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Канга Вилфрид пробил пенальти, но не смог забить!
  • 12'
    Хефкенс Карл получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Кейперс Уго пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
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Гент
Ничья
Стандард
1.73
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