Тур: 9. Стадион: Апостолос Николаидис.
3:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
1' ГолШпорар Андраж
7' Желтая карточкаУэдраого Исмаила
2:0
10' Гол в свои воротаДелияннидис Панайотис
38' Желтая карточкаХадзистравос Зисис
42' Желтая карточкаБергстрём Эмиль
3:0
42' ПенальтиШпорар Андраж
45' Вторая желтая карточкаУэдраого Исмаила
Ход матча
1'
1:0
10'
42'
42'
3:0
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
12
Лодыгин
Юрий
55
Виллиан
Арао
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Панатинаикос
Пансерраикос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
180
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласиос Себастьян
|3
|0.38
|Иоаннидис Фотис
|3 (1)
|0.38
|Джуричич Филип
|3
|0.38
|Бернард Дуарте
|3
|0.38
|Вербич Беньямин
|2
|0.25
|Еремеефф Александер
|2
|0.25
|Шпорар Андраж
|2 (1)
|0.25
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.13
|Виллиан Арао
|1
|0.13
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.13
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.13
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.13
|Младенович Филип
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.38
|Алексич Коста
|3
|0.38
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.25
|Мургос Саввас
|1
|0.13
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.13
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.13
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Младенович Филип
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Джуричич Филип
|1
|0
|Перес Рубен
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайек Томаш
|1
|2
|Стаикос Пасхалис
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Уэдраого Исмаила
|3
|0
|Хован Адриан
|2
|0
|Stavros Petravrakis
|2
|0
|Алексич Коста
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Делияннидис Панайотис
|1
|0
|Бергстрём Эмиль
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Хадзистравос Зисис
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
|Marios Sofianos
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Панатинаикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Пансерраикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
6
Панатинаикос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Пансерраикос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
27%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
5
24%
4
36%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
6
29%
1
9%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
6
29%
2
18%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2
Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0
Пансерраикос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2
Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0
Результаты матчей
Панатинаикос
Пансерраикос
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
13
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
25
34
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|23 - 3
|19
|2.
|3:0
|8
|6
|1
|1
|25 - 6
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 12
|15
|6.
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|8.
|0:3
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|9.
|9
|2
|2
|5
|13 - 14
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|11.
|10
|1
|4
|5
|10 - 22
|7
|12.
|9
|1
|3
|5
|6 - 17
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|3:0
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|7.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|0:3
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|8.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|9.
|0:3
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|10.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|Панетоликос
|Facundo Perez
|1 3