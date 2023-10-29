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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Панатинаикос
3:0
Первый тайм: 45+'
Пансерраикос
0'
1:0
1' Гол
Шпорар Андраж
7' Желтая карточка
Уэдраого Исмаила
2:0
10' Гол в свои ворота
Делияннидис Панайотис
38' Желтая карточка
Хадзистравос Зисис
42' Желтая карточка
Бергстрём Эмиль
3:0
42' Пенальти
Шпорар Андраж
45' Вторая желтая карточка
Уэдраого Исмаила

Ход матча

1'
Шпорар Андраж
1:0
7'
 
Уэдраого Исмаила
10'
Делияннидис Панайотис
2:0
26'
Гнезда-Черин Адам
Де Вильена Тонни
 
38'
 
Хадзистравос Зисис
42'
 
Бергстрём Эмиль
42'
Шпорар Андраж
3:0
45'
 
Уэдраого Исмаила

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Пансерраикос
1.17
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Все Коэффициенты
12
Лодыгин
Юрий
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
55
Виллиан
Арао
25
Младенович
Филип
4
Перес
Рубен
52
Де
Вильена
Тонни
34
Паласиос
Себастьян
10
Бернард
Дуарте
77
Вербич
Беньямин
9
Шпорар
Андраж
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
31
Бергстрём
Эмиль
5
Авлонитис
Тасос
69
Maximiliano
Moreira
26
Стаикос
Пасхалис
72
Уэдраого
Исмаила
11
Mathias
Tomas
18
Хадзистравос
Зисис
2
Пилеас
Костас
14
Алексич
Коста
Панатинаикос
4-2-3-1
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Пансерраикос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
0:0
К
2:3
К
0:0
С
3:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
180

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласиос Себастьян 3 0.38
Иоаннидис Фотис 3 (1) 0.38
Джуричич Филип 3 0.38
Бернард Дуарте 3 0.38
Вербич Беньямин 2 0.25
Еремеефф Александер 2 0.25
Шпорар Андраж 2 (1) 0.25
Гнезда-Черин Адам 1 0.13
Виллиан Арао 1 0.13
Магнуссон Хёрдур 1 0.13
Вагианнидис Георгиос 1 0.13
Канталапьерда Аитор 1 (1) 0.13
Младенович Филип 0 0
Хуанкар 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаикос Пасхалис 3 0.38
Алексич Коста 3 0.38
Пилеас Костас 2 (1) 0.25
Мургос Саввас 1 0.13
Делияннидис Панайотис 1 0.13
Бергстрём Эмиль 1 0.13
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Хадзистравос Зисис 0 0
Mathias Tomas 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенквельд Барт 2 0
Младенович Филип 2 0
Зека Карлос 0 1
Джуричич Филип 1 0
Перес Рубен 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайек Томаш 1 2
Стаикос Пасхалис 3 0
Мургос Саввас 3 0
Уэдраого Исмаила 3 0
Хован Адриан 2 0
Stavros Petravrakis 2 0
Алексич Коста 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Байрович Адмир 1 0
Делияннидис Панайотис 1 0
Бергстрём Эмиль 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Вулери Каин 1 0
Хадзистравос Зисис 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0
Marios Sofianos 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Панатинаикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Пансерраикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
6
Панатинаикос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Пансерраикос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
27%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
5
24%
4
36%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
6
29%
1
9%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
6
29%
2
18%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2
Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0
Пансерраикос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2
Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0

Результаты матчей

Панатинаикос
Пансерраикос

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5
1
2
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
1
2.5
1
3
2
1
3.5
1
3
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
4
3
2.5
2
5
3
4
3.5
1
6
2
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 23 - 3 19
2.
Панатинаикос
 3:0 8 6 1 1 25 - 6 19
3.
ПАОК
 8 5 2 1 15 - 5 17
4.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Ламия
 9 4 3 2 10 - 12 15
6.
ОФИ
 8 3 4 1 10 - 9 13
7.
Арис Салоники
 8 3 2 3 11 - 11 11
8.
Пансерраикос
 0:3 8 2 3 3 11 - 14 9
9.
ПАС Янина
 9 2 2 5 13 - 14 8
10.
Астерас
 9 2 2 5 10 - 17 8
11.
Кифисия
 10 1 4 5 10 - 22 7
12.
Панетоликос
 9 1 3 5 6 - 17 6
13.
Атромитос
 9 1 3 5 7 - 19 6
14.
Волос
 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
5.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Панатинаикос
 3:0 5 3 1 1 14 - 4 10
7.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
8.
Пансерраикос
 0:3 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Кифисия
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
13.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3:0 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
АЕК
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
4.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
6.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
8.
ПАС Янина
 4 0 2 2 5 - 7 2
9.
Пансерраикос
 0:3 5 0 2 3 5 - 11 2
10.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
12.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Атромитос
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Кифисия Ожегович Огнен 4 (1)
ПАОК Живкович Андрия 4
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Панетоликос Facundo Perez 1 3
Весь список
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Панатинаикос
Ничья
Пансерраикос
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Панатинаикос
Пансерраикос
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