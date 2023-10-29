Тур: 9. Стадион: Апостолос Николаидис.
5:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолШпорар Андраж
7' Желтая карточкаУэдраого Исмаила
2:0
10' Гол в свои воротаДелияннидис Панайотис
38' Желтая карточкаХадзистравос Зисис
42' Желтая карточкаБергстрём Эмиль
3:0
43' ПенальтиШпорар Андраж
45' Вторая желтая карточкаУэдраого Исмаила
51' Желтая карточкаВербич Беньямин
4:0
57' ГолГнезда-Черин Адам
5:0
77' ГолМансини Даниэль
90' Желтая карточкаПерес Рубен
90'+5
Ход матча
1'
1:0
10'
42'
43'
3:0
45'
51'
57'
77'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
64 Владение мячом, % 36
12
Лодыгин
Юрий
55
Виллиан
Арао
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Панатинаикос
Пансерраикос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
180
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласиос Себастьян
|3
|0.38
|Иоаннидис Фотис
|3 (1)
|0.38
|Джуричич Филип
|3
|0.38
|Бернард Дуарте
|3
|0.38
|Шпорар Андраж
|3 (2)
|0.38
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.25
|Вербич Беньямин
|2
|0.25
|Еремеефф Александер
|2
|0.25
|Мансини Даниэль
|1
|0.13
|Виллиан Арао
|1
|0.13
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.13
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.13
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.13
|Младенович Филип
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.38
|Алексич Коста
|3
|0.38
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.25
|Мургос Саввас
|1
|0.13
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.13
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.13
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|2
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Младенович Филип
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Джуричич Филип
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|3
|1
|Гайек Томаш
|1
|2
|Стаикос Пасхалис
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Хован Адриан
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|Stavros Petravrakis
|2
|0
|Алексич Коста
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Делияннидис Панайотис
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Хадзистравос Зисис
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
|Marios Sofianos
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
6
Панатинаикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
6
Панатинаикос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Пансерраикос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
15
6
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
4
27%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
1
17%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
25
12
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
6
24%
5
42%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
7
28%
1
8%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
3
12%
2
17%
61-75
7
28%
2
17%
76-90
Пропущено
6
15
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
33%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
0
0%
7
47%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2
Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0
Пансерраикос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2
Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0
Результаты матчей
Панатинаикос
Пансерраикос
Точный счет
5:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
5:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
5
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
32
12
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
21
14
21
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
53
26
44
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|23 - 3
|19
|2.
|8
|6
|1
|1
|27 - 6
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 12
|15
|6.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|8.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|9.
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|10.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|13 - 15
|8
|11.
|10
|1
|4
|5
|10 - 22
|7
|12.
|9
|1
|3
|5
|6 - 17
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|7.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|8.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|10.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ПАС Янина
|Federico Gino
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5