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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Кортрейк
0:2
Второй тайм: 78'
Генк
0'
17' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
21' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
33' Желтая карточка
Эль-Идрисси Мунем
39' Желтая карточка
Малинов Кристиян
0:1
56' Гол
Арокодаре Толуваласе
68' Желтая карточка
Куэста Карлос
0:2
74' Гол
Пейнтсил Джозеф
1
Tom
Vandenberghe
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
99
Эль-Идрисси
Мунем
54
Оджо
Шейи
15
Малинов
Кристиян
27
Сиссако
Абдулайе
39
Дэвис
Айзек
10
Abdelkahar
Kadri
20
Авенатти
Фелипе
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
3
Садик
Муджаид
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
25
Галарса
Матиас
7
Фадера
Алию
99
Арокодаре
Толуваласе
28
Пейнтсил
Джозеф
Кортрейк
3-4-2-1
Генк
4-3-3

История личных встреч

Кортрейк
Генк

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
81.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

28 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.9%
32.1%
50%
5 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
К
1:0
К
3:2
ПДА
2:3
ПДА
0:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:0
ЛППОЗПВЛЕ
0:3
ЛП
3:0
ЛП
4:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:4
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.43

Среднее время на гол

57
210

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.93
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

49
27

Голов в среднем за матч

1.75
0.96

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

51
93

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 3 0.25
Dion De Neve 2 0.17
Abdelkahar Kadri 2 0.17
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.17
Бруно Массимо 0 0
Оджо Шейи 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 3 0.25
Арокодаре Толуваласе 3 0.25
Эль-Ханнус Билаль 3 0.25
Хейнен Бриан 2 (1) 0.17
Муньос Даниэль 2 0.17
Зекири Анди 2 0.17
Кайембе Йорис 1 0.08
Куэста Карлос 1 0.08
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.08
Фадера Алию 1 0.08
Галарса Матиас 1 0.08
Баа Кристофер 1 0.08
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nayel Mehssatou 5 0
Авенатти Фелипе 3 1
Малинов Кристиян 4 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Кана Марко 2 1
Сильва Жоао 3 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Бруно Массимо 1 0
Сиссако Абдулайе 1 0
Радованович Александар 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Мампасси Марк Рене 1 0
Abdelkahar Kadri 1 0
Lars Montegnies 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 2 2
Муньос Даниэль 4 0
Кайембе Йорис 2 0
Куэста Карлос 2 0
Пейнтсил Джозеф 2 0
Маккензи Марк 2 0
Галарса Матиас 2 0
Эль-Ханнус Билаль 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Зекири Анди 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Ойен Люка 1 0
Фадера Алию 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Кортрейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Генк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

0
11
Кортрейк
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Генк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

8
3
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
50%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
5
42%
3
38%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
18%
1
5%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
4
21%
61-75
2
18%
4
21%
76-90

Пропущено

20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
5%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
5
25%
3
27%
31-45
6
30%
1
9%
46-60
3
15%
3
27%
61-75
3
15%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0
Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4
Генк
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2
Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1

Результаты матчей

Кортрейк
Генк

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 9 1 2 29 - 14 28
2.
Андерлехт
 12 7 3 2 23 - 14 24
3.
Гент
 12 6 5 1 19 - 13 23
4.
Серкль Брюгге
 12 7 0 5 16 - 11 21
5.
Генк
 1:0 12 5 6 1 21 - 10 21
6.
Брюгге
 12 5 4 3 25 - 13 19
7.
Антверпен
 12 4 5 3 20 - 10 17
8.
Стандард
 12 4 4 4 14 - 14 16
9.
Сент-Трейден
 12 4 4 4 13 - 19 16
10.
Эйпен
 12 4 1 7 16 - 26 13
11.
Спортинг Шарлеруа
 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
РВДМ 47
 12 3 4 5 13 - 23 13
13.
АХ Лёвен
 12 3 3 6 19 - 24 12
14.
Мехелен
 12 3 2 7 11 - 18 11
15.
Кортрейк
 0:1 12 2 2 8 9 - 23 8
16.
Вестерло
 12 1 4 7 13 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Гент
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
4.
Серкль Брюгге
 6 4 0 2 9 - 6 12
5.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
7.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
8.
Сент-Трейден
 6 3 0 3 5 - 8 9
9.
АХ Лёвен
 6 2 2 2 11 - 6 8
10.
Стандард
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
12.
Кортрейк
 0:1 7 2 2 3 7 - 9 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 1:0 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 6 1 0 5 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 1:0 6 4 2 0 10 - 2 14
3.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
4.
Гент
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Стандард
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Андерлехт
 6 2 2 2 9 - 9 8
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Сент-Трейден
 6 1 4 1 8 - 11 7
9.
Эйпен
 6 2 0 4 7 - 12 6
10.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
11.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Мехелен
 6 1 1 4 5 - 13 4
13.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 0:1 5 0 0 5 2 - 14 0
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Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 7
Андерлехт Дрейер Андерс 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
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    Кортрейк
    Ничья
    Генк
    75.00
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    7.14
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    5.40
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    Кортрейк
    Генк
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