Тур: 12. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
17' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
21' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
33' Желтая карточкаЭль-Идрисси Мунем
39' Желтая карточкаМалинов Кристиян
0:1
56' ГолАрокодаре Толуваласе
68' Желтая карточкаКуэста Карлос
0:2
74' ГолПейнтсил Джозеф
Ход матча
17'
21'
39'
56'
68'
74'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
54
Оджо
Шейи
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
16 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
-
54 Оджо ШейиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис АйзекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
-
98 Опрут РаульЗащитник
-
77 Энен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
76 Djibi Seck
-
-
-
Главный тренер: Глен де Боек
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Кортрейк
Генк
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
81.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
28 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.9%
32.1%
50%
5 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
6
Голов в среднем за матч
1.57
0.43
Среднее время на гол
57
210
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.93
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
49
27
Голов в среднем за матч
1.75
0.96
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
51
93
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|3
|0.25
|Dion De Neve
|2
|0.17
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.17
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.17
|Бруно Массимо
|0
|0
|Оджо Шейи
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0.25
|Арокодаре Толуваласе
|3
|0.25
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.25
|Хейнен Бриан
|2 (1)
|0.17
|Муньос Даниэль
|2
|0.17
|Зекири Анди
|2
|0.17
|Кайембе Йорис
|1
|0.08
|Куэста Карлос
|1
|0.08
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.08
|Фадера Алию
|1
|0.08
|Галарса Матиас
|1
|0.08
|Баа Кристофер
|1
|0.08
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nayel Mehssatou
|5
|0
|Авенатти Фелипе
|3
|1
|Малинов Кристиян
|4
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Кана Марко
|2
|1
|Сильва Жоао
|3
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Сиссако Абдулайе
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|2
|2
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Зекири Анди
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Кортрейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Генк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
0
11
Кортрейк
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Генк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
8
3
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
50%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
5
42%
3
38%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
18%
1
5%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
4
21%
61-75
2
18%
4
21%
76-90
Пропущено
20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
5%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
5
25%
3
27%
31-45
6
30%
1
9%
46-60
3
15%
3
27%
61-75
3
15%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0
Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4
Генк
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2
Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1
Результаты матчей
Кортрейк
Генк
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
38
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|29 - 14
|28
|2.
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|3.
|12
|6
|5
|1
|19 - 13
|23
|4.
|12
|7
|0
|5
|16 - 11
|21
|5.
|1:0
|12
|5
|6
|1
|21 - 10
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|25 - 13
|19
|7.
|12
|4
|5
|3
|20 - 10
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|9.
|12
|4
|4
|4
|13 - 19
|16
|10.
|12
|4
|1
|7
|16 - 26
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|19 - 24
|12
|14.
|12
|3
|2
|7
|11 - 18
|11
|15.
|0:1
|12
|2
|2
|8
|9 - 23
|8
|16.
|12
|1
|4
|7
|13 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|6.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|7.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|8.
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|12.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|15.
|1:0
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|8 - 11
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|7
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|6 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5