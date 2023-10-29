Тур: 9. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:0
Второй тайм: 57'
0'
16' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
45' Желтая карточкаFederico Gino
45' Желтая карточкаСулейманов Магомед-Шапи
1:0
55' ГолСулейманов Магомед-Шапи
Ход матча
16'
45'
55'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Арис Салоники
ПАС Янина
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1
1.19
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|5
|0.56
|Фабиано Лейсманн
|3 (1)
|0.33
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.11
|Пардо Рубен
|1
|0.11
|Самора Альваро
|1
|0.11
|Сулейманов Магомед-Шапи
|0
|0
|Дарида Владимир
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.5
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.2
|Памлидис Георгиос
|1
|0.1
|Цаусис Мариос
|1
|0.1
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.1
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.1
|Цимас Панайотис
|1
|0.1
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.1
|Сория Карлес
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Феррари Франко
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Верстрате Биргер
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Панагидис Михаил
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|2
|3
|Federico Gino
|5
|0
|Эррамуспе Родриго
|4
|0
|Цаусис Мариос
|4
|0
|Цимас Панайотис
|4
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Сория Карлес
|2
|0
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ПАС Янина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
0
6
Арис Салоники
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
ПАС Янина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
3
38%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
4
33%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0
ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2
ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0
Результаты матчей
Арис Салоники
ПАС Янина
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
35
45
26
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|23 - 3
|19
|2.
|8
|6
|1
|1
|27 - 6
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 12
|15
|6.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|8.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|9.
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|10.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|13 - 15
|8
|11.
|10
|1
|4
|5
|10 - 22
|7
|12.
|9
|1
|3
|5
|6 - 17
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|7.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|8.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|10.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ПАС Янина
|Federico Gino
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5