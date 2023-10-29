Тур: 9. Стадион: Клеантис Викелидис.
2:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
45' Желтая карточкаFederico Gino
45' Желтая карточкаСулейманов Магомед-Шапи
1:0
55' ГолСулейманов Магомед-Шапи
61' Вторая желтая карточкаFederico Gino
72' Желтая карточкаМорон Лоренцо
2:0
75' ГолСамора Альваро
80' Желтая карточкаВерстрате Биргер
90'+4
Ход матча
15'
45'
55'
61'
72'
75'
2:0
80'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
76 Владение мячом, % 24
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Арис Салоники
ПАС Янина
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1
1.19
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|5
|0.56
|Фабиано Лейсманн
|3 (1)
|0.33
|Самора Альваро
|2
|0.22
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.11
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.11
|Пардо Рубен
|1
|0.11
|Дарида Владимир
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.5
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.2
|Памлидис Георгиос
|1
|0.1
|Цаусис Мариос
|1
|0.1
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.1
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.1
|Цимас Панайотис
|1
|0.1
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.1
|Сория Карлес
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Верстрате Биргер
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Феррари Франко
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Панагидис Михаил
|1
|0
|Самора Альваро
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|2
|3
|Federico Gino
|5
|1
|Эррамуспе Родриго
|4
|0
|Цаусис Мариос
|4
|0
|Цимас Панайотис
|4
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Сория Карлес
|2
|0
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
ПАС Янина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
0
6
Арис Салоники
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
ПАС Янина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
2
40%
1-15
3
30%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
4
29%
3
25%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0
ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2
ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0
Результаты матчей
Арис Салоники
ПАС Янина
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
45
46
27
28
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|4
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|5
|ОФИ
|Пасалидис Триантафиллос
|5