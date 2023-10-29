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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Арис Салоники
2:0
Конец матча
ПАС Янина
0'
15' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
45' Желтая карточка
Federico Gino
45' Желтая карточка
Сулейманов Магомед-Шапи
1:0
55' Гол
Сулейманов Магомед-Шапи
61' Вторая желтая карточка
Federico Gino
72' Желтая карточка
Морон Лоренцо
2:0
75' Гол
Самора Альваро
80' Желтая карточка
Верстрате Биргер
90'+4
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
3
Феррари
Франко
28
Верстрате
Биргер
16
Дарида
Владимир
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
77
Панагидис
Михаил
32
Моберг-Карлссон
Давид
80
Морон
Лоренцо
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
5
Карахалиос
Зисис
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
7
Federico
Gino
21
Цимас
Панайотис
11
Kevin
Rosero
Арис Салоники
4-2-3-1
ПАС Янина
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
ПАС Янина

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
3:1
С
0:4
ТМК
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
0:5
С
0:0
С
2:2
С
1:0
С
1:0
К
1:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1
1.19

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 5 0.56
Фабиано Лейсманн 3 (1) 0.33
Самора Альваро 2 0.22
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.11
Христодулопулос Лазарос 1 0.11
Пардо Рубен 1 0.11
Дарида Владимир 0 0
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Менендес Джонатан 0 0
Феррари Франко 0 0
Пальма Луис 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.5
Гарро Хуан Фернандо 2 0.2
Памлидис Георгиос 1 0.1
Цаусис Мариос 1 0.1
Эррамуспе Родриго 1 0.1
Пантелакис Эпаминондас 1 0.1
Цимас Панайотис 1 0.1
Claudiu Cristian Balan 1 0.1
Сория Карлес 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 3 0
Верстрате Биргер 2 0
Хулиан Диас 2 0
Феррари Франко 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Дарида Владимир 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Пардо Рубен 1 0
Моберг-Карлссон Давид 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Панагидис Михаил 1 0
Самора Альваро 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 3
Federico Gino 5 1
Эррамуспе Родриго 4 0
Цаусис Мариос 4 0
Цимас Панайотис 4 0
Памлидис Георгиос 2 0
Сория Карлес 2 0
Лиасос Ангелос 2 0
Клейман Борис 1 0
Пантелакис Эпаминондас 1 0
Бильбао Икер 1 0
Киакос Яннис 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
ПАС Янина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

0
6
Арис Салоники
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
ПАС Янина
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
2
40%
1-15
3
30%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
4
29%
3
25%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0
ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2
ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0

Результаты матчей

Арис Салоники
ПАС Янина

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
5
1.5
4
6
2
7
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 7 6 1 0 23 - 3 19
2.
Панатинаикос
 8 6 1 1 27 - 6 19
3.
ПАОК
 8 5 2 1 15 - 5 17
4.
АЕК
 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Ламия
 9 4 3 2 10 - 12 15
6.
Арис Салоники
 9 4 2 3 13 - 11 14
7.
ОФИ
 8 3 4 1 10 - 9 13
8.
Пансерраикос
 8 2 3 3 11 - 16 9
9.
Астерас
 9 2 2 5 10 - 17 8
10.
ПАС Янина
 10 2 2 6 13 - 16 8
11.
Кифисия
 10 1 4 5 10 - 22 7
12.
Панетоликос
 9 1 3 5 6 - 17 6
13.
Атромитос
 9 1 3 5 7 - 19 6
14.
Волос
 8 1 2 5 8 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
ПАОК
 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Арис Салоники
 5 4 1 0 10 - 3 13
4.
ОФИ
 4 3 1 0 7 - 3 10
5.
Ламия
 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
7.
АЕК
 4 2 2 0 7 - 3 8
8.
Пансерраикос
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Кифисия
 4 1 3 0 7 - 6 6
10.
ПАС Янина
 5 2 0 3 8 - 7 6
11.
Атромитос
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Панетоликос
 4 1 2 1 3 - 6 5
13.
Волос
 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
АЕК
 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
4.
Олимпиакос
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
ПАОК
 3 1 1 1 5 - 4 4
6.
Астерас
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
ОФИ
 4 0 3 1 3 - 6 3
8.
ПАС Янина
 5 0 2 3 5 - 9 2
9.
Пансерраикос
 5 0 2 3 5 - 13 2
10.
Арис Салоники
 4 0 1 3 3 - 8 1
11.
Волос
 4 0 1 3 1 - 9 1
12.
Панетоликос
 5 0 1 4 3 - 11 1
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Атромитос
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Кифисия Ожегович Огнен 4 (1)
ПАОК Живкович Андрия 4
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Кифисия Ожегович Огнен 5
ОФИ Пасалидис Триантафиллос 5
Весь список
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    • 55'
      Г О О О О Л - Сулейманов Магомед-Шапи бьет в цель!
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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