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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Бешикташ
0:0
Первый тайм: 22'
Газиантеп
0'

Ход матча

21'
Килич Якуп
Геззаль Рашид
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
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Бешикташ
Ничья
Газиантеп
5.80
4.50
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6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дестаноглу
Эрсин
4
Булут
Онур
20
Уйсал
Неджип
30
Эрик-Бертран
Байи
22
Зайнутдинов
Бактиёр
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
18
Геззаль
Рашид
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
11
Рашица
Милот
9
Тосун
Дженк
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
94
Риаскос
Брайан
44
Максим
Александру
5
Соялп
Фуркан
10
Градель
Макс-Ален
70
Драгус
Денис
Бешикташ
4-2-3-1
Газиантеп
5-4-1

История личных встреч

Бешикташ
Газиантеп

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
3:1
С
3:0
С
3:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.33

Среднее время на гол

51
270

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
126

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.4
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.2
Колли Омар 2 0.2
Рашица Милот 2 0.2
Геззаль Рашид 1 (1) 0.1
Фернандеш Жедсон 1 0.1
Учан Салих 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Тосун Дженк 0 0
Булут Онур 0 0
Розье Валентен 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 2 0.2
Соялп Фуркан 1 0.1
Н'Кулу Николя 1 0.1
Евтович Марко 1 0.1
Айети Альбиан 1 0.1
Кызылдаг Арда 1 0.1
Градель Макс-Ален 0 0
Маркович Лазар 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюнок Мерт 2 1
Уйсал Неджип 2 0
Ребич Анте 2 0
Масуаку Артур 2 0
Амарти Даниэль 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Рашица Милот 2 0
Розье Валентен 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Булут Онур 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Мулека Джексон 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикел Жаниу 3 0
Максим Александру 1 1
Градель Макс-Ален 2 0
Соялп Фуркан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Джилободжи Папи 1 0
Ницэ Флорин 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Драгус Денис 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Газиантеп
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Бешикташ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Газиантеп
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

2
3
Бешикташ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Газиантеп
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
2
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
5
36%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
2
17%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3
Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0
Газиантеп
(20 матчей)
15%
85%
3 победы 0 ничьих 17 поражений
Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0
Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3

Результаты матчей

Бешикташ
Газиантеп

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
4 раза 44%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 10 0 0 29 - 5 30
2.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 19 - 5 28
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 6 2 2 22 - 11 20
4.
Касымпаша
 Заявка 10 5 3 2 17 - 17 18
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 5 1 4 16 - 11 16
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
8.
Ризеспор
 Заявка 10 4 2 4 10 - 15 14
9.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 13 14
10.
Сивасспор
 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Анкарагюджю
 Заявка 10 3 3 4 15 - 12 12
12.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
13.
Газиантеп
 0:0 Заявка 10 3 1 6 7 - 15 10
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 2 4 4 9 - 9 10
15.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16.
Коньяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 2 2 6 5 - 12 8
18.
Пендикспор
 Заявка 10 1 4 5 10 - 23 7
19.
Истанбулспор
 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5
20.
Самсунспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 18 - 5 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Кайсериспор
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
8.
Анкарагюджю
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Газиантеп
 0:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
15.
Коньяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Истанбулспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18.
Сивасспор
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
20.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6.
Ризеспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 13 6
7.
Хатайспор
 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
8.
Пендикспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Коньяспор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
14.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Газиантеп
 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 9 4
17.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
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Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 3
Ризеспор Пала Митхат 1 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 4
Аланьяспор Алмейда Ричард 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Газиантеп
5.80
4.50
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6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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