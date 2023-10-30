Тур: 10. Стадион: Tupras Stadyumu.
0'
35' Желтая карточкаДрагус Денис
48' Желтая карточкаН'Кулу Николя
55' Желтая карточкаСоялп Фуркан
1:0
63' ГолУчан Салих
2:0
75' ГолТосун Дженк
80' Желтая карточкаХаджиахметович Амир
85' Желтая карточкаГрадель Макс-Ален
86' Вторая желтая карточкаХаджиахметович Амир
90' Вторая желтая карточкаСоялп Фуркан
90'+5
Ход матча
35'
48'
55'
63'
75'
2:0
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 1
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
20
Уйсал
Неджип
11
Рашица
Милот
33
Ницэ
Флорин
70
Драгус
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Инлер ГёкханПолузащитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
65 Килич ЯкупНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукас Хари
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бешикташ
Газиантеп
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.33
Среднее время на гол
51
270
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.86
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
126
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|4
|0.4
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.2
|Рашица Милот
|2
|0.2
|Колли Омар
|2
|0.2
|Учан Салих
|1
|0.1
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.1
|Тосун Дженк
|1
|0.1
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.1
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|2
|0.2
|Соялп Фуркан
|1
|0.1
|Н'Кулу Николя
|1
|0.1
|Евтович Марко
|1
|0.1
|Айети Альбиан
|1
|0.1
|Кызылдаг Арда
|1
|0.1
|Градель Макс-Ален
|0
|0
|Маркович Лазар
|0
|0
|Эскихеллач Мустафа
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Гюнок Мерт
|2
|1
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Масуаку Артур
|2
|0
|Амарти Даниэль
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Розье Валентен
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|3
|1
|Градель Макс-Ален
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Максим Александру
|1
|1
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Драгус Денис
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Маркович Лазар
|1
|0
|Джилободжи Папи
|1
|0
|Ницэ Флорин
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Газиантеп
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Бешикташ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Газиантеп
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
2
3
Бешикташ
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Газиантеп
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
2
50%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
2
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
14%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
5
36%
2
25%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
5
31%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
5
31%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3
Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0
Газиантеп
(20 матчей)
15%
85%
3 победы 0 ничьих 17 поражений
Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0
Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3
Результаты матчей
Бешикташ
Газиантеп
Точный счет
2:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
4 раза 67%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
5 раз 50%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
64
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|29 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|19 - 5
|28
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 11
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 17
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|7.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 15
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 12
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 9
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|7 - 17
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|5 - 12
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 23
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 13
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 3
|Ризеспор
|Пала Митхат
|1 3