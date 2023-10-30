Тур: 9.
0:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаМукету-Муссунда Алекс
0:1
32' ГолКажу
44' Желтая карточкаНиколич Велько
45' Желтая карточкаПопеску Кэлин
53' Желтая карточкаШуманский Артем
59' Желтая карточкаН'Диайе Мамаду
79' Желтая карточкаЯго Стив
90'+6
Ход матча
32'
0:1
44'
45'
53'
59'
79'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
22 Antxon Jaso
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Перес ХосеНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
-
27 Zakaria Sawo
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Отеллос
Арис Лимасол
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
50
64
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eduardo Nardini
|2
|0.22
|Христодулу Георгиос
|1
|0.11
|Янсен Квинт
|1
|0.11
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.11
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.11
|Перес Хосе
|1
|0.11
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.33
|Моннор Джейден
|3
|0.33
|Шполярич Матья
|2
|0.22
|Шуманский Артем
|2
|0.22
|Гомис Янник
|2 (1)
|0.22
|Кокорин Александр
|1
|0.11
|Маямбела Михлали
|1
|0.11
|Кажу
|1
|0.11
|Бенгтссон Лео
|1
|0.11
|Струски Кароль
|1
|0.11
|Шави Уоррен
|1
|0.11
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Eduardo Nardini
|3
|0
|Ананг Бенсон
|1
|1
|Рамос Лукас
|2
|0
|Ibrahim Sangare II
|2
|0
|Lukas Brambilla
|2
|0
|Habib Oueslati
|2
|0
|Antxon Jaso
|2
|0
|Христодулу Георгиос
|1
|0
|Попеску Кэлин
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маямбела Михлали
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|0
|Брорссон Франц
|1
|1
|Яго Стив
|2
|0
|Урошевич Слободан
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Шуманский Артем
|1
|0
|Шави Уоррен
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Отеллос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Арис Лимасол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Отеллос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Арис Лимасол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
8
Отеллос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Арис Лимасол
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
50%
2
18%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
2
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
43%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
0
0%
3
16%
1-15
2
29%
3
16%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
3
16%
61-75
1
14%
4
21%
76-90
Пропущено
14
6
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
29%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0
Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1
Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5 Арис Лимасол - БАТЭ 6:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:0
Результаты матчей
Отеллос
Арис Лимасол
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Отеллос
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
27
63
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5
|АЕЛ Лимасол
|Филипович Петар
|1 3
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 3
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|4