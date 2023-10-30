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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 9.
Отеллос
0:1
Конец матча
Арис Лимасол
0'
28' Желтая карточка
Мукету-Муссунда Алекс
0:1
32' Гол
Кажу
44' Желтая карточка
Николич Велько
45' Желтая карточка
Попеску Кэлин
53' Желтая карточка
Шуманский Артем
59' Желтая карточка
Н'Диайе Мамаду
79' Желтая карточка
Яго Стив
90'+6
Отеллос
Арис Лимасол

История личных встреч

Отеллос
Арис Лимасол

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ВД
3:1
ВД
1:2
ВД
1:0
ВД
2:2
ВД
2:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eduardo Nardini 2 0.22
Христодулу Георгиос 1 0.11
Янсен Квинт 1 0.11
Н'Диайе Мамаду 1 0.11
Ibrahim Sangare II 1 0.11
Перес Хосе 1 0.11
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 3 0.33
Моннор Джейден 3 0.33
Шполярич Матья 2 0.22
Шуманский Артем 2 0.22
Гомис Янник 2 (1) 0.22
Кокорин Александр 1 0.11
Маямбела Михлали 1 0.11
Кажу 1 0.11
Бенгтссон Лео 1 0.11
Струски Кароль 1 0.11
Шави Уоррен 1 0.11

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Диайе Мамаду 3 0
Eduardo Nardini 3 0
Ананг Бенсон 1 1
Рамос Лукас 2 0
Ibrahim Sangare II 2 0
Lukas Brambilla 2 0
Habib Oueslati 2 0
Antxon Jaso 2 0
Христодулу Георгиос 1 0
Попеску Кэлин 1 0
Кориню Жереми 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маямбела Михлали 3 0
Гомис Янник 3 0
Мукету-Муссунда Алекс 3 0
Брорссон Франц 1 1
Яго Стив 2 0
Урошевич Слободан 2 0
Браун Морган 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Ванаилсон Лусиано 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Струски Кароль 1 0
Николич Велько 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Шуманский Артем 1 0
Шави Уоррен 1 0
Сане Мамаду 1 0

Результаты матчей

Отеллос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Арис Лимасол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Отеллос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Арис Лимасол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
8
Отеллос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Арис Лимасол
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
50%
2
18%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
2
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
43%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
0
0%
3
16%
1-15
2
29%
3
16%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
3
16%
61-75
1
14%
4
21%
76-90

Пропущено

14
6
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
29%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0
Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1
Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5 Арис Лимасол - БАТЭ 6:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 4:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:0

Результаты матчей

Отеллос
Арис Лимасол

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Отеллос
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 9 6 2 1 18 - 7 20
2.
АПОЭЛ
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Аполлон
 9 5 3 1 16 - 6 18
4.
Анортосис
 9 5 3 1 19 - 10 18
5.
Пафос
 9 5 2 2 18 - 6 17
6.
Омония Никосия
 9 4 5 0 19 - 10 17
7.
Неа Саламина
 9 4 3 2 15 - 12 15
8.
АЕК Ларнака
 9 3 4 2 17 - 13 13
9.
Этникос Ахна
 9 3 2 4 14 - 20 11
10.
АЕЛ Лимасол
 9 3 1 5 10 - 15 10
11.
Закакиу
 9 2 2 5 14 - 26 8
12.
Отеллос
 9 0 3 6 7 - 14 3
13.
Кармиотисса
 9 0 2 7 5 - 22 2
14.
Докса Катокопия
 9 0 0 9 3 - 23 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Пафос
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 7 - 3 10
7.
Омония Никосия
 5 2 3 0 11 - 6 9
8.
АЕК Ларнака
 4 2 2 0 14 - 8 8
9.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Анортосис
 5 1 3 1 9 - 8 6
11.
Закакиу
 5 1 0 4 4 - 17 3
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 4 0 0 4 2 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Аполлон
 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Омония Никосия
 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Пафос
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Закакиу
 4 1 2 1 10 - 9 5
8.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Неа Саламина
 5 1 2 2 6 - 10 5
10.
АЕЛ Лимасол
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Отеллос
 5 0 3 2 5 - 7 3
12.
Этникос Ахна
 5 0 1 4 7 - 19 1
13.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Пафос Жайро 6
Аполлон Маркеш Педру 5
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
АЕЛ Лимасол Филипович Петар 1 3
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 3
Неа Саламина Бехарано Данни 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Calin Popescu получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Николич Велько получил желтую карточку от судьи
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