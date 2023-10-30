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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Эмполи
 
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Аталанта
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Эмполи 4.3% (4)
X 11.7% (11)
Аталанта 84% (79)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Бериша
Этрит
24
Эбюэхи
Тайронн
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
18
Марин
Рэзван
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
28
Камбьяги
Николо
9
Капуто
Франческо
20
Канчельери
Маттео
1
Муссо
Хуан
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
17
Де
Кетеларе
Шарль
90
Скамакка
Джанлука
11
Лукман
Адемола
Эмполи
4-3-3
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Эмполи
Аталанта

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:4
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:0
СB
1:2
СB
3:0
СA
4:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1

Среднее время на гол

102
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Среднее время на гол

65
65

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.19

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

80
75

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 1 0.11
Гьяси Эммануэль 1 0.11
Бальданци Томмазо 1 0.11
Грасси Альберто 0 0
Канчельери Маттео 0 0
Фаццини Якопо 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдерсон Хонорато 3 0.33
Лукман Адемола 3 0.33
Копмейнерс Тëн 2 0.22
Скамакка Джанлука 2 0.22
Де Кетеларе Шарль 1 0.11
Пашалич Марио 1 0.11
Сапата Дуван 1 0.11
Колашинац Сеад 1 0.11
Цортеа Надир 1 0.11
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Муриэль Луис 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 4 0
Канчельери Маттео 3 0
Грасси Альберто 2 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Какаче Либерато 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Гьяси Эммануэль 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Фаццини Якопо 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Джимсити Берат 2 0
Лукман Адемола 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0

Результаты матчей

Эмполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аталанта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Эмполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Аталанта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

2
7
Эмполи
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Аталанта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

4
16
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
2
50%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
25%
4
25%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0
Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1
Аталанта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2
Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2

Результаты матчей

Эмполи
Аталанта

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
2.
Ювентус
 Заявка 10 7 2 1 16 - 6 23
3.
Милан
 Заявка 10 7 1 2 18 - 11 22
4.
Наполи
 Заявка 10 5 3 2 22 - 12 18
5.
Фиорентина
 Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
6.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
8.
Рома
 Заявка 10 4 2 4 20 - 13 14
9.
Лацио
 Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
10.
Монца
 Заявка 10 3 4 3 9 - 9 13
11.
Лечче
 Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
12.
Фрозиноне
 Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
13.
Торино
 Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
14.
Дженоа
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
15.
Сассуоло
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
16.
Верона
 Заявка 10 2 2 6 6 - 12 8
17.
Эмполи
 Заявка 9 2 1 6 3 - 16 7
18.
Удинезе
 Заявка 10 0 7 3 6 - 14 7
19.
Кальяри
 Заявка 10 1 3 6 9 - 21 6
20.
Салернитана
 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
4.
Рома
 Заявка 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Болонья
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Фрозиноне
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
9.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
10.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15.
Торино
 Заявка 5 1 3 1 2 - 4 6
16.
Верона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 1 3 1 - 4 4
18.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
2.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
3.
Наполи
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ювентус
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
7.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
10.
Сассуоло
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Дженоа
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Удинезе
 Заявка 5 0 4 1 3 - 6 4
15.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Эмполи
 Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
17.
Лечче
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 11 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Фиорентина Гонсалес Николас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Милан Эрнандес Тео 5
Фрозиноне Маццители Лука 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2023, осталось 17 часов 1 минуту.

    Главный судья: Массими Лука

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    Эмполи 4.3% (4)
    X 11.7% (11)
    Аталанта 84% (79)
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    Эмполи
    Ничья
    Аталанта
    5.40
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    4.30
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    1.67
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи - Аталанта

    Исход игры
    Эмполи
    4.3% (4)
    Ничья
    11.7% (11)
    Аталанта
    84% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.84% (59)
    Меньше
    35.16% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    70.33% (64)
    Нет
    29.67% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    47.9% (45)
    0:1 Аталанта
    17% (16)
    0:2 Аталанта
    8.5% (8)
    1:1 Ничья
    7.4% (7)
    1:3 Аталанта
    5.3% (5)
    2:2 Ничья
    4.3% (4)
    2:1 Эмполи
    3.2% (3)
    0:3 Аталанта
    2.1% (2)
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    Аталанта
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