Тур: 10. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Массими Лука
Прогноз на матч от Liveresult
99
Бериша
Этрит
18
Марин
Рэзван
29
Мале
Юссеф
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Аталанта
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1
Среднее время на гол
102
90
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Среднее время на гол
65
65
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.19
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
80
75
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|1
|0.11
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.11
|Бальданци Томмазо
|1
|0.11
|Грасси Альберто
|0
|0
|Канчельери Маттео
|0
|0
|Фаццини Якопо
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдерсон Хонорато
|3
|0.33
|Лукман Адемола
|3
|0.33
|Копмейнерс Тëн
|2
|0.22
|Скамакка Джанлука
|2
|0.22
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.11
|Пашалич Марио
|1
|0.11
|Сапата Дуван
|1
|0.11
|Колашинац Сеад
|1
|0.11
|Цортеа Надир
|1
|0.11
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Муриэль Луис
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|4
|0
|Канчельери Маттео
|3
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Валюкевич Себастьян
|2
|0
|Какаче Либерато
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аталанта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
6
Эмполи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Аталанта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
2
7
Эмполи
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Аталанта
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
4
16
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
1
6%
16-30
2
50%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
25%
4
25%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0
Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1
Аталанта
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2
Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2
Результаты матчей
Эмполи
Аталанта
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
81
18
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 6
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 11
|22
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 8
|16
|7.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 13
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 12
|8
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|3 - 16
|7
|18.
|Заявка
|10
|0
|7
|3
|6 - 14
|7
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 21
|6
|20.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 4
|6
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|11 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|6 (3)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|6
|Наполи
|Политано Маттео
|5 (3)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|5 (1)
|Рома
|Паредес Леандро
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
|Милан
|Эрнандес Тео
|5
|Фрозиноне
|Маццители Лука
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи - Аталанта
Исход игры
Эмполи
4.3% (4)
Ничья
11.7% (11)
Аталанта
84% (79)
Тотал 2.5
Больше
64.84% (59)
Меньше
35.16% (32)
Обе команды забьют
Да
70.33% (64)
Нет
29.67% (27)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
47.9% (45)
0:1 Аталанта
17% (16)
0:2 Аталанта
8.5% (8)
1:1 Ничья
7.4% (7)
1:3 Аталанта
5.3% (5)
2:2 Ничья
4.3% (4)
2:1 Эмполи
3.2% (3)
0:3 Аталанта
2.1% (2)
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